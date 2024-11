Đẩy mạnh chuyển đổi số góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Nhằm phát huy sức mạnh công nghệ số, chuyển đổi số (CĐS) trong hoạt động quản lý, điều hành, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã tích cực đẩy mạnh thực hiện CĐS, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải thiện dịch vụ công; góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Quầy tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ dịch vụ công trực tuyến của Sở LĐTB&XH tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa.

Trong thời gian chờ tìm công việc mới, chị Hoàng Thị Nga, ở xã Đồng Lợi (Triệu Sơn) đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa (thuộc Sở LĐTB&XH) làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tại đây, chị được nhân viên trung tâm hướng dẫn cách lập tài khoản và thực hiện các bước đăng nhập, nộp hồ sơ, thủ tục trên Cổng dịch vụ công quốc gia (CDVCQG). Chỉ mất khoảng 8 phút, chị đã thực hiện xong việc nộp hồ sơ. “Đến nay, tôi đã nhận được trợ cấp thất nghiệp đầy đủ qua tài khoản ngân hàng. Mọi việc hết sức thuận lợi, từ khâu nộp hồ sơ cho đến hoàn tất thủ tục và nhận tiền, giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian”, chị Nga chia sẻ.

Thực hiện nhiệm vụ CĐS, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tiếp nhận trực tuyến hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trên CDVCQG. Đồng thời, tích cực triển khai CĐS trong nhiều hoạt động, quy trình như: bước đầu số hóa hồ sơ lưu trữ; nâng cấp website chạy trên nền tảng IOS, Android để người dân dễ dàng xem, sử dụng trên điện thoại di động; đưa vào hoạt động tổng đài Zalo OA với bot chat trả lời, gửi tin nhắn tự động tới người lao động, doanh nghiệp; khai thác tối đa tiện ích các mạng xã hội trong tư vấn, giới thiệu việc làm... Đặc biệt, phần mềm cập nhật dữ liệu “Việc tìm người - Người tìm việc” được triển khai từ tháng 5/2023, trở thành một trong những công cụ hữu ích, phục vụ có hiệu quả cho việc kết nối cung cầu lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Xác định CĐS là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo chủ trương, lộ trình CĐS của tỉnh, bên cạnh việc chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên CDVCQG theo quy trình, Sở LĐTB&XH đã ban hành các kế hoạch, chương trình cụ thể về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và CĐS toàn diện. Tính đến hết tháng 9/2024, trên trang thông tin điện tử Sở LĐTB&XH đã đăng tải gần 200 bài, tin và các hình ảnh tuyên truyền các sự kiện nổi bật của tỉnh, của ngành, của Sở và các đơn vị trực thuộc, thu hút được 1.014.148 lượt người theo dõi. Bên cạnh đó, Sở LĐTB&XH đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố triển khai đối sánh, làm sạch, đồng bộ dữ liệu các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đặc biệt, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đã được kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị như: hoàn thành kết nối chính thức giữa cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hóa với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cơ sở dữ liệu bảo trợ xã hội. Theo đó, đã chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật thông tin dữ liệu trẻ em đạt tỷ lệ 99,36%; đối tượng bảo trợ xã hội đạt 100%... Đến nay, đã có trên 330.000 hồ sơ người có công (đạt 100%) được số hóa phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin và giải quyết các chế độ, chính sách ưu đãi người có công được thuận tiện, dễ dàng so với trích lục hồ sơ giấy...

Song song với các hoạt động trên, Sở LĐTB&XH tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giải quyết TTHC, dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên cổng dịch vụ công của tỉnh và CDVCQG. Theo đó, từ ngày 10/11/2023 đến ngày 9/9/2024, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Dịch vụ việc làm, đã tiếp nhận 182.863 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC. Kết quả, số hồ sơ đã giải quyết 181.150 hồ sơ (trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn 2.411 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết đúng hạn 178.739 hồ sơ); số hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 1.713 hồ sơ. Thực hiện tốt các quy định về công khai kết quả giải quyết TTHC (100% kết quả giải quyết TTHC được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở LĐTB&XH), công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC để nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Bà Lê Thị Hằng, Chánh Văn phòng Sở LĐTB&XH tỉnh, chia sẻ: Để người dân ngày càng được tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi nhất và thúc đẩy CĐS trong lĩnh vực an sinh xã hội đạt hiệu quả cao, thời gian tới, Sở LĐTB&XH tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên, doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết của CĐS. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, kiện toàn các đơn vị, bộ phận, đội ngũ phụ trách CNTT; tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về CĐS, kỹ năng số gắn với cải cách hành chính, công vụ. Đồng thời, tăng cường tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trên CDVCQG; thường xuyên kiểm tra, đánh giá định kỳ, đột xuất về an toàn, an ninh mạng để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm.

Bài và ảnh: Trần Hằng