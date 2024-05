Đấu tranh với tội phạm chống người thi hành công vụ

Thời gian gần đây, tình trạng tội phạm chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh vẫn thường xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình an ninh trật tự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn bắt tạm giam Lê Hữu Tài, sinh năm 2005 trú tại xã Phú Lâm về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo số liệu thống kê, trong năm 2023 và gần 4 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn Thanh Hóa xảy ra gần 20 vụ chống người thi hành công vụ, trong đó đáng chú ý là một số vụ đối tượng phạm tội rất hung hăng, manh động. Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều đối tượng nhằm răn đe, ngăn ngừa, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Điển hình, ngày 29/3/2024, trong quá trình làm nhiệm vụ tại Km327, đường rẽ vào cao tốc Bắc - Nam thuộc địa phận huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phát hiện xe ô tô đầu kéo kéo theo rơ-moóc do Cao Văn Tuấn, sinh năm 1985, trú tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển, đi vào cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc đoạn đường cấm phương tiện trên 10 tấn. Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, Tuấn không chấp hành, buộc tổ công tác phải sử dụng xe chuyên dụng để truy đuổi. Tuy nhiên, Tuấn điều khiển xe chạy thêm khoảng 5km, đến vị trí có làn dừng xe khẩn cấp thì mới dừng lại. Khi Tuấn xuống xe, tổ công tác thông báo lỗi và yêu cầu xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra thì Tuấn không chấp hành mà lên xe tiếp tục lái xe lạng lách, đánh võng, đâm vào xe cảnh sát giao thông khiến phần đuôi xe bị hư hỏng. Đến Km312+900 thuộc địa phận xã Định Công (Yên Định) thì Tuấn mới dừng xe lại. Ngay sau đó, Công an huyện Yên Định đã tạm giữ hình sự đối với Cao Văn Tuấn về hành vi chống người thi hành công vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn cũng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Hữu Tài, sinh năm 2005 trú tại xã Phú Lâm về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, ngày 17/2/2024, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm giao thông trên tuyến đường Trần Quang Khải, thuộc địa bàn phường Mai Lâm, tổ công tác của Công an thị xã Nghi Sơn và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Lê Hữu Tài điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 36C1-594.18 không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tài đã không chấp hành hiệu lệnh mà cho xe tông vào xe tổ công tác, làm một cán bộ trong tổ công tác bị thương...

Thực tiễn cho thấy, trong thời gian qua, số vụ việc liên quan đến tội phạm chống người thi hành công vụ đang có xu hướng gia tăng. Qua một số vụ việc nhận thấy đối tượng vi phạm là những người thiếu hiểu biết pháp luật, nghiện ngập hoặc những thành phần bất mãn trong xã hội. Không chỉ chống người thi hành công vụ để ngăn cản việc bị xử lý, chạy trốn khi bị bắt giữ, một số đối tượng còn ngang nhiên khiêu khích, thách thức, đe dọa lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Hành vi của loại đối tượng này cũng rất đa dạng và manh động, từ lăng mạ, chửi bới, xúc phạm đến dùng tay, chân đánh người. Gần đây, nhiều vụ chống người thi hành công vụ manh động hơn khi chủ động lao xe vào lực lượng thi hành công vụ để tẩu thoát hoặc sử dụng vũ khí, hung khí đe dọa, tấn công lực lượng thi hành công vụ.

Trước tình hình tội phạm chống người thi hành công vụ diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp, vừa tuyên truyền vừa kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm. Đồng thời, vận động người dân lên án mạnh mẽ hành vi chống người thi hành công vụ và hỗ trợ lực lượng công an đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng phạm tội. Cùng với đó, phối hợp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan để nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm chống người thi hành công vụ nói riêng. Phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân cung cấp kịp thời khởi tố, điều tra và xét xử nghiêm các vụ chống người thi hành công vụ, đưa ra xét xử lưu động một số vụ án điểm về tội chống người thi hành công vụ để giáo dục, răn đe, phòng ngừa.

Để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm chống người thi hành công vụ, thời gian tới các ngành chức năng, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng tới các tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên. Đồng thời, các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi và lên án mạnh mẽ hành vi chống người thi hành công vụ; đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng với đó, nâng cao ý thức phát hiện, tố giác tội phạm, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng chức năng giải quyết các vấn đề gây rối trật tự trên địa bàn. Kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân nói riêng và những người thực thi công vụ.

Bài và ảnh: Quốc Hương