Bảo đảm tốt an ninh, trật tự 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Do kỳ nghỉ dài ngày và cũng bắt đầu cao điểm mùa du lịch hè nên tại các khu du lịch biển và các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh đều có rất đông du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Nhờ chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp, phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) nên trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản được bảo đảm ổn định, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ” và vụ việc phức tạp về ANTT.

Để bảo đảm tốt ANTT và trật tự ATGT, phục vụ Nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn, cùng với việc tăng cường công tác thường trực, ứng trực bảo đảm quân số sẵn sàng tham gia giải quyết, xử lý các vụ việc phức tạp về ANTT, Công an tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác bảo đảm ANTT trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh, nhất là các sự kiện khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An...

Cùng với công tác tuyên truyền, cảnh báo phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm, các lực lượng Công an trong tỉnh, nhất là lực lượng CSGT vẫn làm việc bình thường, duy trì 100% quân số làm nhiệm vụ “xuyên lễ” để tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn và ùn tắc giao thông, như: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy; vi phạm tốc độ; chở hàng vượt quá tải trọng; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt sai quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông...

Riêng các lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự; Cảnh sát cơ động đã không nghỉ lễ mà bố trí trực 100% quân số trực tiếp tăng cường xuống cơ sở bám tuyến, bám địa bàn, vừa triển khai các phương án phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, vừa tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng tại các khu vực diễn ra lễ hội du lịch biển, hoạt động vui chơi giải trí, tập trung đông người và các đầu mối giao thông trọng điểm nhằm kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông, đua xe trái phép.

Trên một số tuyến giao thông trọng điểm như QL1A, QL45, QL47, Đại lộ Nam sông Mã và các khu du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến (Hoằng Hóa), Hải Hòa (Nghi Sơn), các điểm nút giao thông ra vào cao tốc..., lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự đã phối hợp với Công an các huyện và lực lượng tại chỗ thành lập các chốt, tổ tuần tra, kiểm soát, vừa hướng dẫn, phân luồng, phân tuyến, điều tiết chống ùn tắc giao thông, vừa kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, trật tự công cộng, nhất là các hành vi chở vượt quá tải trọng, quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chống người thi hành công vụ, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác...

Do chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, kế hoạch bảo đảm ANTT, nên trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, tình hình ANTT, trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh cơ bản được bảo đảm ổn định, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ” và vụ việc phức tạp về ANTT; trật tự ATGT, trật tự công cộng được bảo đảm, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép. Tội phạm và tai nạn giao thông, tai nạn cháy, nổ được kiềm chế.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự (giảm 2 vụ so sới vùng kỳ năm ngoái); 13 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người chết, 9 người bị thương. Lực lượng CSGT toàn tỉnh xử phạt 1.526 trường hợp, phạt tiền gần 3 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 166 trường hợp, tạm giữ 483 phương tiện... Trong đó, xử phạt vi phạm nồng độ cồn 282 trường hợp, phạt tiền hơn 1 tỷ đồng. Lực lượng Công an đã phát hiện ngăn chặn kịp thời 3 vụ lừa đảo qua mạng với hình thức giả danh cán bộ công an; phát hiện bắt giữ 4 vụ, 8 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 1 bánh heroin, 93 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Kết quả trên đã góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh, phục vụ Nhân dân đi lại, vui chơi an toàn.

Hà Phương (CTV)