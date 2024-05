Công an huyện Ngọc Lặc tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mạng trong dịp lễ 30/4 - 1/5

Cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện Ngọc Lặc cũng có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng giả danh cán bộ công an để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử qua ứng dụng VneID.

Công an huyện Ngọc Lặc tuyên truyền, cảnh báo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Mặc dù thủ đoạn không mới, tuy nhiên, lợi dụng sự thật thà, nhẹ dạ cả tin và việc người dân vùng cao, đồng bào miền núi, biên giới ít tiếp cận với công nghệ thông tin, các đối tượng lừa đảo đã dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trước tình hình trên, để chủ động phòng ngừa, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho Nhân dân, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Công an huyện Ngọc Lặc đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ từ huyện đến các xã, thị trấn trên địa bàn phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức ra quân tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại các khu dân cư, chợ, bệnh viện, khu vực tập trung đông người.

Với tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản của Nhân dân, chỉ trong ngày 30/4, Công an huyện Ngọc Lặc đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến 4.379 người dân; phát 3.189 tờ rơi; đăng tải thông điệp cảnh báo đến 213 nhóm zalo của các thôn, làng, khu phố và 22 facebook của Công an huyện và Công an cấp xã; tổ chức 21 lượt xe loa tuyên truyền lưu động. Thông qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn của lực lượng Công an, người dân có thêm nhiều kiến thức về những phương thức của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, qua đó được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ và khen ngợi.

Công an xã Thạch Lập công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân liên hệ.

Thượng tá Lê Văn Năm, Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc cho biết: Thời gian tới Công an huyện sẽ tiếp tục triển khai tuyên truyền tại các tổ dân phố, thôn, bản, người dân vùng cao, ít tiếp cận với công nghệ thông tin, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nhiều bởi internet, người ít được tiếp cận thông tin, các trường hợp nhẹ dạ, người có hoàn cảnh khó khăn, có trình độ nhận thức chưa cao...

Công an xã Vân Am vừa tuyên truyền cảnh báo tội phạm vừa vận động Nhân dân làm nhiều việc tốt về ANTT.

Cùng với đó, Công an huyện sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về kiến thức pháp luật, phương thức, thủ đoạn và các kỹ năng nhận biết, phòng ngừa hoạt động tội phạm trên không gian mạng, tạo thành các chiến dịch tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

Mai Hà (CTV)