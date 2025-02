Đấu tranh quyết liệt phòng, chống tội phạm ma túy

Năm 2024 đánh dấu một năm đầy quyết tâm của tỉnh trong công tác phòng, chống ma túy khi các lực lượng chức năng phát hiện và xử lý thành công 750 vụ, với 1.911 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy. Đặc biệt, đã triệt xóa 46 đường dây tội phạm ma túy liên huyện, liên tỉnh và xuyên quốc gia, thu giữ số lượng lớn ma túy với 29,3kg heroin, 62,7kg và 120.261 viên ma túy tổng hợp các loại.

Một buổi tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng, TP Thanh Hóa.

Hiệu quả từ những chuyên án lớn

Điển hình như ngày 21/12/2023, tại khu liên kiểm Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Quan Sơn), Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh) chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo và Cục Hải quan tỉnh bắt giữ một đối tượng người Lào đang vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 12 bánh heroine, 10,9kg và 22.400 viên ma túy tổng hợp các loại, 1 súng ngắn, 100 viên đạn một số tang vật khác có liên quan.

Bước sang năm 2024, ngày 19/2 tại Ga Thanh Hóa, Công an TP Thanh Hóa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã bắt quả tang một đối tượng trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 20 bánh heroin và 6.000 viên hồng phiến. Đáng chú ý, từ vụ án này, lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ biên giới Nghệ An về Hà Nội, bắt giữ thêm 2 đối tượng.

Một tháng sau, ngày 19/3 Công an huyện Hà Trung chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan đấu tranh bắt giữ 3 đối tượng về hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tiếp tục đấu tranh mở rộng triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ thị xã Bỉm Sơn về huyện Hà Trung, bắt giữ 2 đối tượng tại thị xã Bỉm Sơn là nguồn cung cấp ma túy cho nhóm đối tượng nêu trên, thu giữ hơn 6,5kg ma túy tổng hợp.

Ngày 20/3, tại bến xe khách huyện Ngọc Lặc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Cục Hải quan tỉnh bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép 21 bánh heroin và 2kg ketamine.

Đặc biệt là từ ngày 2 đến 15/8/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đã chủ trì phối hợp với Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị có liên quan đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án lớn, bắt giữ 5 đối tượng trú tại tỉnh Thanh Hóa và TP Hà Nội về các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tổng cộng 42kg ma túy các loại.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm

Để đạt được những thành công trên, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh; trọng tâm là tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025. UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản như Kế hoạch số 94/KH-UBND về triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 và Kế hoạch số 140/KH-UBND về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024. Đặc biệt, Công an tỉnh đã có Quyết định số 3822/QĐ-CAT-PV01 phê duyệt và ban hành Đề án xây dựng “Xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2024-2025.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy tiếp tục được các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh quan tâm, chú trọng, triển khai với nhiều hình thức phong phú, hoạt động thiết thực, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, hấp dẫn nhằm tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống cộng đồng dân cư. Trong đó, Công an tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức 55 hội nghị tuyên truyền với gần 7.400 người tham gia, trong đó có hơn 500 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đáng chú ý là việc tổ chức tuyên truyền cho 2.000 cán bộ, công nhân ở Khu công nghiệp Lễ Môn và hơn 11.200 giáo viên, học sinh tại 10 trường THPT.

Điểm nhấn trong công tác tuyên truyền là sự kiện “Vì cộng đồng không ma túy” quy mô lớn tại Quảng trường Lam Sơn, thu hút hơn 5.000 khán giả trực tiếp và hàng trăm nghìn người theo dõi tại 26 điểm cầu cấp huyện và 558 điểm cầu cấp xã. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.

Đặc biệt, tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền với 4.500 nhóm zalo kết nối trực tiếp với người dân, thu hút trên 1,3 triệu lượt người tham gia. Các nhóm này đã đăng tải trên 140.000 lượt bài viết, clip tuyên truyền. Lực lượng công an cơ sở cũng đã thành lập 585 Fanpage, 677 nhóm Zalo, đăng tải 2.435 bài, video, hình ảnh về phòng chống ma túy.

Nỗ lực của toàn tỉnh đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Hiện có 136 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, chiếm 24,4% tổng số đơn vị hành chính cấp xã, tăng 109% so với năm 2023. Công tác cai nghiện và điều trị Methadone được triển khai hiệu quả với 40 cơ sở điều trị đang phục vụ 1.529 bệnh nhân.

Công tác quốc tế cũng được đẩy mạnh thông qua việc trao đổi 153 nguồn tin, bắt giữ 4 đối tượng truy nã lẩn trốn tại Lào và đấu tranh thành công 1 chuyên án chung. Các đồn biên phòng và chính quyền các xã biên giới đã tổ chức 22 đợt tuần tra song phương với 528 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Những kết quả này cho thấy sự quyết tâm cao và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, với vị trí địa lý đặc thù có 213,6km đường biên giới với tỉnh Hủa Phăn (Lào), chịu ảnh hưởng trực tiếp từ khu vực Tam giác vàng - một trong những trung tâm sản xuất ma túy lớn của thế giới, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của các cấp, các ngành trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng không ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Ngân Hà