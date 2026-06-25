Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; thảo luận giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026

Sáng 25/6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2026 nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; thảo luận, quyết định các giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp.

Kinh tế - xã hội tiếp tục đà tăng trưởng

6 tháng đầu năm 2026 dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Đáng chú ý, tỉnh đã tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026; phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thế Anh trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026.

Các ngành, lĩnh vực kinh tế có nhiều chuyển biến, trong đó sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Đến ngày 20/6/2026 toàn tỉnh đã thu hoạch 60,9 nghìn ha cây trồng vụ Xuân, bằng 85,8% kế hoạch; hoàn thành, đưa vào hoạt động một số dự án trang trại chăn nuôi quy mô lớn như: Trang trại chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 2, Xuân Thiện Thanh Hóa 3; Trang trại chăn nuôi lợn thịt Cẩm Phú; Trang trại chăn nuôi lợn tập trung Trường Lộc.

Lĩnh vực công nghiệp duy trì đà tăng trưởng với chỉ số IIP tăng 10,7%. Có thêm một số nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động, tạo năng lực sản xuất mới để đóng góp cho tăng trưởng, như: Nhà máy phụ liệu Happy Star; Nhà máy Komax Thanh Hóa; Nhà máy cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn - giai đoạn 2; Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép công nghệ cao Đại Dương; Nhà máy giầy Bá Thước...

Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu một số ngành dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 129.534 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại phiên họp.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa mặc dù chịu tác động bất lợi từ tình hình thế giới, nhưng vẫn tăng mạnh với giá trị xuất khẩu ước đạt 3.595 triệu USD, tăng 4,2%; giá trị nhập khẩu ước đạt 6.378 triệu USD, tăng 27,7%.Hoạt động du lịch diễn ra sôi động ngay từ đầu năm, lũy kế 6 tháng tổng lượt khách du lịch ước đạt 9,95 triệu lượt khách, tăng 4,3% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch ước đạt 15.852 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ.

Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 34.202 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ, bằng 66,2% dự toán.

Công tác làm sạch dữ liệu đất đai và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài được thực hiện quyết liệt. Bốn tổ công tác do các đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng duy trì chế độ giao ban hằng tuần, tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với từng dự án. Đến ngày 18/6/2026 toàn tỉnh đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 117 dự án.

Cùng với các chỉ tiêu trong lĩnh vực kinh tế, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế phát triển.

Vẫn còn những tồn tại, hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế như chưa có thêm nhiều cơ sở sản xuất quy mô lớn đi vào hoạt động; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa phát huy rõ nét vai trò tạo đột phá tăng trưởng theo chiều sâu.

Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng phát biểu tại phiên họp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến phát biểu tại phiên họp.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch. Tiến độ lập, trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và nông thôn, việc xác định giá đất làm căn cứ tính, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của một số dự án sử dụng đất và việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp còn chậm.

Tiến độ thực hiện các dự án xử lý chất thải, công tác xử lý rác thải gặp nhiều khó khăn. Việc kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các trang trại chăn nuôi, cơ sở sản xuất còn hạn chế.

Tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ dần được cải thiện, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu. Việc chấp hành các quy định về sử dụng lao động nước ngoài, an toàn lao động ở một số đơn vị chưa nghiêm; còn xảy ra tai nạn lao động và phát sinh vướng mắc liên quan đến tiền lương, tiền thưởng và một số chế độ, chính sách đối với người lao động tại một số doanh nghiệp...

Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế được nhận diện đó là tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là xung đột quân sự tại Trung Đông ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung và giá vật liệu xây dựng tăng cao, ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công; một số đơn vị chưa thực sự chủ động, kịp thời để tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh; một số chủ đầu tư thiếu chủ động, linh hoạt trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công...

Quyết tâm, chủ động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

Chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2026 bên cạnh những thuận lợi, tỉnh phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, UBND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, cùng với đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, địa phương; sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu bật một số kết quả đạt được trên các lĩnh vực cũng như những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, đáp ứng các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung cụ thể hóa Quyết định về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch cục bộ đô thị và nông thôn.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Khu Kinh tế Nghi Sơn đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060.

Các sở, ngành tiếp tục thực hiện các giải pháp giải quyết tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư công cũng như dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước; tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ khai thác xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư, tránh thất thoát, lãng phí; đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai...

Cùng với phát triển kinh tế, các cấp, các ngành, các địa phương phải tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt chích sách an sinh xã hội.

Liên quan đến việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; quan tâm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Cùng với đó, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, công tác đảm bảo an ninh, trật tự; chủ động, sẵn sàng ứng phó với các sự cố thiên tai...

Phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến đối với nhiều nội quan trọng khác như: Tiêu chí thành lập tổ bảo vệ ANTT, tiêu chí số lượng thành viên tổ ANTT ở cơ sở; quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa...

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