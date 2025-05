Đánh giá kết quả bước đầu và triển khai chương trình sản xuất lúa giảm phát thải nhà kính tại Thanh Hóa

Sáng 23/5, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa phối hợp với Công ty Faeger Việt Nam tổ chức hội thảo đánh giá kết quả bước đầu và triển khai chương trình sản xuất lúa giảm phát thải nhà kính tại Thanh Hóa.

Các đại biểu tham quan mô hình.

Trước khi hội thảo, các đại biểu đã tham quan mô hình thí nghiệm tưới ướt khô xen kẽ, cách thức bố trí thí nghiệm và các biện pháp thực hiện, giám sát liên quan tại Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng Thọ Xuân.

Viện trưởng Viện Nông nghiệp Thanh Hóa Nguyễn Đình Hải phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đã báo cáo kết quả ban đầu sản xuất lúa giảm phát thải nhà kính. Theo đó, vụ xuân năm 2025 Công ty Faegre Nhật Bản phối hợp với Viện Nông nghiệp Thanh Hóa thực hiện mô hình thí nghiệm sản xuất lúa giảm phát thải quy mô 4.000 m2 thông qua phương pháp tưới ướt khô xen kẽ (AWD) tại Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng Thọ Xuân. Mục tiêu là đánh giá hiệu quả của AWD trong việc giảm phát thải khí nhà kính (CH 4 , N 2 O) và duy trì năng suất lúa. Qua quá trình theo dõi và so sánh với ruộng đối chứng, thí nghiệm AWD cho thấy cây lúa ở cả hai mô hình phát triển tương đương, không ghi nhận dấu hiệu chậm phát triển hay sâu bệnh nghiêm trọng trên ruộng AWD. Đặc biệt, lá lúa ở ruộng AWD cứng cáp hơn, cho thấy hệ rễ phát triển mạnh hơn do đáp ứng với chu kỳ khô xen kẽ, có thể cải thiện khả năng hấp thụ dinh dưỡng và chống chịu stress môi trường. Qua 15 lần thu mẫu khí, kết quả phân tích ban đầu cho thấy lượng CH 4 phát thải từ ruộng AWD giảm đáng kể so với ruộng đối chứng, nhờ hạn chế quá trình phân hủy yếm khí trong đất.

Toàn cảnh hội thảo.

Với những kết quả bước đầu có thể thấy hiệu quả của phương pháp AWD trong việc giảm phát thải CH 4 , mở ra hướng đi mới cho sản xuất lúa bền vững tại Thanh Hóa. Để phát huy tiềm năng này, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa mong muốn tiếp tục hợp tác với Công ty Feager Việt Nam để mở rộng quy mô thí nghiệm giai đoạn 2 lên 200 ha trong vụ mùa năm 2025, nhằm thu thập thêm dữ liệu về năng suất và phát thải tạo chứng chỉ Carbon. Đồng thời, hoàn thiện quy trình và báo cáo đánh giá để cung cấp cơ sở khoa học cho các cơ quan quản lý và đối tác.

Đại biểu tham luận tại hội thảo.

Tham luận tại hội thảo, đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy lợi, Công ty Feager Việt Nam đã giới thiệu cơ hội, tiềm năng, định hướng sản xuất giảm phát thải hướng đến tăng trưởng xanh tại tỉnh Thanh Hoá; thực trạng, khó khăn và cơ hội trong quản lý tưới, tiêu cho ruộng lúa tại Thanh Hóa; tiềm năng để tham gia dự án tưới ướt khô từ góc độ quản lý thuỷ nông; giới thiệu về đầu tư, hỗ trợ và các giải pháp tưới ướt khô, quy trình đo đạc, báo cáo, xác minh, kế hoạch và chiến lược phát triển dự án tại tỉnh; ứng dụng kỹ thuật nâng cao sản lượng lúa gắn với giảm phát thải khí nhà kính. Ngoài ra, các đại biểu tham gia thảo luận về cơ hội, lợi ích và khó khăn thách thức của dự án AWD tại Thanh Hoá.

Cũng tại hội thảo, Công ty Faeger đã ký kết Biên bản hợp tác với các HTX Vĩnh Yên, Vĩnh Quang (Vĩnh Lộc) về chương trình sản xuất lúa giảm phát thải nhà kính.

