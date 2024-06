Đảng viên đóng vai trò đầu tàu đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(Baothanhhoa.vn) - Huyện Quan Sơn được xác định có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh, với 6 xã, 16 bản biên giới, 28 vị trí/31 cột mốc biên giới quốc gia tiếp giáp với 2 huyện Sầm Tớ và Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Từ những đặc điểm trên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện luôn nhận thức sâu sắc rằng, cùng với việc tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thì việc giữ vững an ninh biên giới, gắn chặt xây dựng với bảo vệ, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trong mọi hoạt động là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, đồng thời cụ thể hóa chương trình “mỗi năm một chuyên đề, mỗi tháng một sản phẩm”, Đảng bộ xã Trung Hạ khuyến khích đảng viên xây dựng, phát triển mô hình kinh tế gia đình mang lại hiệu quả kinh tế để Nhân dân học tập làm theo. Điển hình như đảng viên Hà Văn Thương, nguyên Phó Bí thư Đoàn xã đã “khởi nghiệp” từ mô hình gia trại dưới tán rừng luồng. Từ 3ha đất lâm nghiệp, sau nhiều năm kiên trì đầu tư, xây dựng, đến nay gia trại của anh có hơn 3.000 con gà ri, gần 100 con dê, lợn thương phẩm, lợn lòi đặc sản... doanh thu mỗi năm hơn 200 triệu đồng, tạo việc làm cho 4 lao động địa phương, với thu nhập ổn định. Ngoài đảng viên Thương, trên địa bàn xã Trung Hạ còn có gia đình anh Lữ Văn Biên đầu tư gần 1 tỷ đồng xây dựng trang trại tổng hợp vườn, rừng kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, cho doanh thu 100 triệu đồng/năm; gia đình anh Hà Văn Huệ nuôi ong lấy mật, cung cấp giống ong và bao tiêu sản phẩm mật ong cho 60 hộ gia đình trong xã và vùng lân cận... Theo Bí thư Đảng ủy xã Trung Hạ Phạm Anh Tuấn, từ việc cán bộ, đảng viên nêu gương đi đầu trong các phong trào thi đua đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, để từ đó Nhân dân học tập, làm theo, nhất là trong phong trào XDNTM. Cụ thể, Nhân dân trong xã đã hiến khoảng 35ha đất và tài sản trên đất để mở rộng hơn 6 km đường giao thông liên thôn, bản; người dân cũng hưởng ứng tham gia nhiều mô hình nhà sạch, vườn đẹp, trồng hoa, cây xanh, lắp hệ thống điện chiếu sáng hai bên đường, góp phần làm cho cảnh quan môi trường làng, bản thêm sạch đẹp... Được biết, ngoài xã Trung Hạ, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Quan Sơn cũng đã phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Điển hình như Tam Lư là xã đầu tiên của huyện Quan Sơn và là xã biên giới thuộc Chương trình 135 đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa hoàn thành XDNTM vào năm 2018; hay như xã Sơn Hà về đích NTM năm 2019... Đạt được kết quả trên, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, thì vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện cũng đóng góp một phần không nhỏ vào thành tựu chung của huyện nhà. Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong những năm qua, Huyện ủy Quan Sơn đã tập trung thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Từ đó đã phát huy tối đa vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên trong việc gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; tạo sự lan tỏa rộng khắp, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Quan Sơn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là kết thúc năm 2023 đã có 23/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 29,88 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 29,6%; toàn huyện có 2/11 xã đạt chuẩn NTM, 56/83 bản đạt chuẩn NTM, 9/83 bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, trong đó có 8/16 bản biên giới đạt chuẩn NTM, hình thành vành đai dân cư góp phần tạo sự ổn định về an ninh chính trị, xây dựng thế trận lòng dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Sơn Hà Xuân Thành khẳng định: Kết quả nổi bật trong những năm qua của huyện có nhiều nguyên nhân, tuy nhiên điều quan trọng nhất là huyện đã phát huy được vai trò đầu tàu, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng cho rằng, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành công của mọi phong trào. Thực tế ở Quan Sơn cho thấy khi phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu của cán bộ, đảng viên thì các nghị quyết của Đảng sẽ có cơ sở triển khai và đạt kết quả tốt hơn, từ đó góp phần vào kết quả chung của huyện, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Bài và ảnh: Xuân Minh



