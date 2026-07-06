Đảng ủy Quân khu 4 xác định 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Ngày 6/7, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị lần thứ tư ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu 6 tháng cuối năm 2026, xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu, Bí thư Đảng ủy Quân sự 5 tỉnh, thành phố: Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế; Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Lãnh đạo Quân khu 4 tham dự hội nghị.

Dự hội nghị còn có đại diện Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2026, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền các địa phương, Đảng ủy Quân khu 4 đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Toàn quân khu duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án tác chiến. Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố dự hội nghị.

Công tác huấn luyện, giáo dục - đào tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” đạt nhiều kết quả tích cực. Quân khu đã phối hợp huy động hơn 2.367 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng công trình chiến đấu. Triển khai hiệu quả công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, quản lý đất quốc phòng.

Cùng với đó, Quân khu 4 đã hoàn thành điều chỉnh tổ chức biên chế, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ban chỉ huy quân sự cấp xã. Công tác giáo dục chính trị, thi đua, tuyên truyền được triển khai đồng bộ. Các chương trình an sinh xã hội, nhất là “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” và chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đối ngoại quốc phòng, thanh tra, pháp chế tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, đúng nguyên tắc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Trên cơ sở dự báo tình hình 6 tháng cuối năm 2026, quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước”, Đảng ủy Quân khu 4 xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, nhằm thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân khu 6 tháng cuối năm 2026.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu kết luận hội nghị.

Theo đó, tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án tác chiến; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, nhất là diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu và diễn tập khu vực phòng thủ các địa phương.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố huy động nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc. Đẩy nhanh tiến độ các công trình quốc phòng, thao trường huấn luyện, sở chỉ huy diễn tập và các công trình chiến đấu.

Đảng ủy Quân khu cũng xác định tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị; đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 76 của Bộ Quốc phòng gắn với phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Triển khai quyết liệt “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”...

Trần Dũng (CTV)