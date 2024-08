Đảng bộ huyện Như Xuân kỷ niệm 75 năm thành lập

Sáng 23/8, huyện Như Xuân long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện (25/8/1949 - 25/8/2024).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa và bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Đảng bộ và Nhân dân huyện Như Xuân.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện: Tây Giang (tỉnh Quảng Nam); Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An); Như Thanh, Thường Xuân, Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa); lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Như Xuân qua các thời kỳ.

Bí thư Huyện ủy Như Xuân Lương Thị Hoa trình bày diễn văn lễ kỷ niệm.

Cách đây 75 năm, ngày 25/8/1949, được sự thống nhất của Tỉnh ủy, Khu ủy và Ban cán sự miền Tây, Chi bộ Như Xuân đã triệu tập Đại hội đảng viên toàn huyện tại doanh trại của An toàn khu ở thôn Đồng Ớt, xã Yên Cát (nay là thôn Thanh Xuân, xã Hóa Quỳ). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Xuân Liêm được cử làm Bí thư Huyện ủy. Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ nhất là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự ra đời của Đảng bộ huyện Như Xuân, là kết tinh truyền thống yêu nước, là mốc son lịch sử, bước ngoặt quan trọng của phong trào cách mạng huyện nhà, đánh dấu bước phát triển mới cả về số lượng và chất lượng của phong trào cách mạng ở địa phương; là kết quả tất yếu của cuộc vận động cách mạng trên địa bàn huyện từ năm 1930-1949. Từ đây, Nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân đã có Đảng bộ trực tiếp lãnh đạo sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển với 23 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện Như Xuân đã đề ra các chủ trương, nghị quyết để lãnh đạo phong trào cách mạng phù hợp với tình hình và thực tiễn địa phương, đưa Như Xuân ngày một phát triển vững chắc. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ huyện luôn xác định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; lấy đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, thoát nghèo bền vững làm mục tiêu phát triển.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ huyện đã đề ra nhiều nghị quyết, giải pháp phù hợp để phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của huyện, tranh thủ thời cơ, sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, tập trung lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ có lợi thế; từng bước xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng; thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Như Xuân từ một huyện nghèo, nhiều khó khăn đã từng bước phát triển và đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực.

Ghi nhận những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Như Xuân đạt được, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: 3 tập thể và 2 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang; 37 Mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; 12 tập thể và 14 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba và hàng trăm tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh khen thưởng. Đặc biệt, năm 2014, Nhân dân và cán bộ huyện Như Xuân đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân đã nỗ lực đạt được trong suốt chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Như Xuân tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện, nhất là thế hệ trẻ, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân hiểu rõ và trân trọng quá trình ra đời, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ huyện; tuyên truyền sâu rộng về sự bứt phá đi lên mạnh mẽ, những thành tựu to lớn và toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa và huyện Như Xuân đã đạt được trong những năm qua, để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, có ý chí, nghị lực vươn lên, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để đưa Như Xuân có sự đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Như Xuân nhiệm kỳ 2020-2025, trước mắt, Ban Thường vụ huyện ủy cần rà soát, đánh giá lại toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra... Cùng với đó, đánh giá đầy đủ tiềm năng, thế mạnh của huyện; thay đổi tư duy, phát huy nội lực, dựa vào các yếu tố về điều kiện tự nhiên, đất đai, con người, giá trị văn hóa, truyền thống cách mạng; tranh thủ ngoại lực và sự quan tâm của tỉnh để bứt phá đi lên, đưa Như Xuân trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi. Tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững; chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện hiệu quả quy hoạch vùng huyện, quy hoạch thị trấn Yên Cát, quy hoạch đô thị Bãi Trành, quy hoạch các cụm công nghiệp, quy hoạch hệ thống hạ tầng để khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, lao động, ngành nghề truyền thống của địa phương... Tiếp tục phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo ở tất cả các bậc học. Giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; lan tỏa sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo môi trường ổn định, lành mạnh cho phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh nêu rõ: Cùng với quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ huyện ủy, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức Đảng cần chăm lo xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của huyện thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ... Ngay sau lễ kỷ niệm này, Đảng bộ huyện Như Xuân cần khẩn trương bắt tay vào xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh; trong đó, chủ động xây dựng các định hướng lớn, giải pháp trọng tâm, đột phá cả về kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tin tưởng rằng: Phát huy truyền thống cách mạng và những thành tích đã đạt được trong 75 năm qua, Đảng bộ huyện Như Xuân sẽ lãnh đạo cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện nhà khắc phục mọi khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Như Xuân trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho Đảng bộ và Nhân dân huyện Như Xuân.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Như Xuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa và bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Đảng bộ và Nhân dân huyện Như Xuân mang dòng chữ “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo; khai thác và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng Như Xuân sớm trở thành huyện dẫn đầu khu vực miền núi".

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện Như Xuân (25/8/1949 - 25/8/2024), góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện Như Xuân (25/8/1949 - 25/8/2024), góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện Như Xuân (25/8/1949 - 25/8/2024), góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Như Xuân thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Di tích lịch sử địa điểm thành lập Đảng bộ huyện Như Xuân.

Trước lễ kỷ niệm, tại xã Hóa Quỳ, UBND huyện Như Xuân đã tổ chức lễ khánh thành Dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Di tích lịch sử địa điểm thành lập Đảng bộ huyện Như Xuân. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện Như Xuân (25/8/1949 - 25/8/2024).

Minh Hiếu