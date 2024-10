Dán kính mờ văn phòng - Chi tiết giá, gợi ý đơn vị thi công

Hiện nay, nhu cầudán kính mờ văn phòng đang tăng cao, nhất là các không gian làm việc hiện đại. Với kiến trúc văn phòng mở sử dụng kính giúp tạo sự thông thoáng và tận dụng ánh sáng tự nhiên decal kính mờ trở thành giải pháp lý tưởng để cân bằng giữa riêng tư và thẩm mỹ. Nhiều doanh nghiệp ưu tiên dán kính mờ để bảo mật các phòng họp, khu vực cá nhân,đồng thời tăng tính chuyên nghiệp tạo ấn tượng với khách hàng.

Dán kính mờ văn phòng là gì?

Dán decal kính văn phòng là quá trình sử dụng decal mờ hoặc film mờ để dán lên bề mặt kính trong các không gian văn phòng. Dán decal mờ kính văn phòng thường được sử dụng để tạo ra sự riêng tư ngăn cách không gian mà vẫn cho phép ánh sáng tự nhiên đi qua.

Các mẫu decal dán kính văn phòng Hot nhất năm nay

1. Decal dán kính mờ trơn (Decal mờ trơn)

Decal dán kính mờ trơn là giải pháp lý tưởng để tăng cường sự riêng tư và tạo tính thẩm mỹ cho không gian đơn giản nhất. Loại decal dán kính mờ này mang đến cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế và sang trọng phù hợp với nhiều phong cách thiết kế văn phòng khác nhau.

2. Decal dán kính mờ trơn kết hợp kẻ chỉ (Decal mờ kẻ line)

Các mẫu decal mờ kết hợp kẻ chỉ hay còn gọi là decal mờ kẻ line đã trở nên rất phổ biến nhờ sự đa dạng và sáng tạo trong thiết kế. Với những đường kẻ tinh tế chạy dọc hoặc ngang bề mặt kính loại decal kính mờnày mang đến vẻ đẹp độc đáo, hiện đại và tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian văn phòng.

3. Decal dán kính mờ cắt chữ Logo (Decal mờ cắt logo)

Dán decal văn phòng mờ cắt logo là sự lựa chọn lý tưởng để kết hợp quảng bá thương hiệu và tăng tính thẩm mỹ cho không gian. Với logo trong suốt được khéo léo cắt trên nền decal mờ không chỉ mang lại sự riêng tư mà còn giúp quảng bá hiệu quả thương hiệu của doanh nghiệp.

4. Decal mờ dán kính in theo thiết kế

Decal mờ dán kính in theo thiết kế cho phép cá nhân hóa không gian theo đúng yêu cầu của khách hàng. Với công nghệ in hiện đại các họa tiết, hình ảnh hoặc logo có thể được in sắc nét lên bề mặt decal mờ từ đó tạo ra sự kết hợp giữa thẩm mỹ và tính sáng tạo. Dòng decal mờ kính này đặc biệt phù hợp với những doanh nghiệp muốn tạo ra không gian văn phòng độc đáo, khác biệt và tăng thương hiệu.

Có thể bạn quan tâm: Đơn vị thi công dán film cách nhiệt cửa sổ chuyên nghiệp và uy tín tại TPHCM

Phân tích ưu và nhược điểm các loại decal mờ dán kính văn phòng

Như mọi sản phẩm khác thì decal mờ dán kính văn phòng cũng có những ưu và nhược điểm mà bạn cần cân nhắc trước khi quyết định sử dụng. Dưới đây là phân tích chi tiết về các loại decal mờ dán kính văn phòng:

Loại decal Ưu điểm Nhược điểm Decal dán kính mờ trơn văn phòng - Đơn giản, tinh tế, dễ kết hợp với mọi thiết kế. - Tạo sự riêng tư tốt. - Thiếu điểm nhấn không nổi bật - Không thể cá nhân hóa hoặc quảng bá thương hiệu Dán decal kính mờkẻ line cho văn phòng - Thiết kế độc đáo tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian. - Đa dạng mẫu mã phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. - Cần lựa chọn kỹ lưỡng để đường kẻ phù hợp với tổng thể không gian tránh gây rối mắt. - Giá thành có thể cao hơn so với decal mờ trơn. Dán decal mờ kính văn phòngcắt logo - Kết hợp giữa thẩm mỹ và quảng bá thương hiệu. - Tăng tính chuyên nghiệp và tạo dấu ấn riêng. - Quá trình cắt logo đòi hỏi độ chính xác cao. Decal mờ dán kính văn phòng in theo thiết kế - Tùy chỉnh linh hoạt theo ý tưởng và nhu cầu của khách hàng. - Công nghệ in hiện đại đảm bảo hình ảnh sắc nét, bền màu theo thời gian. - Chi phí in có thể cao hơn tùy vào mức độ phức tạp của thiết kế. - Khó khăn hơn trong việc thay đổi nếu thiết kế không còn phù hợp sau thời gian dài.

Bảng phân tích, so sánh các mẫu decal dán kính văn phòng hot nhất hiện nay

Chi tiết giá decal mờ dán kính văn phòng cập nhật

Hiện nay, giá decal mờ dán kính văn phòng trên thị trường có sự đa dạng tùy thuộc vào chất liệu, mẫu mã và kích thước yêu cầu. Dưới đây là bảng giá tham khảo chi tiết cho các loại decal mờ phổ biến nhất:

Loại decal Giá bán mét lẻ Giá thi công Decal Mờ Trơn 40.000 - 100.000 VNĐ 120.000 - 200.000 VNĐ Decal dán kính mờ kẻ line 40.000 - 100.000 VNĐ 130.000 - 200.000 VNĐ Decal dán kính mờ cắt logo 200.000 - 300.000 VNĐ 300.000 - 400.000 VNĐ Decal mờ dán kính in theo thiết kế 150.000 - 300.000 VNĐ 300.000 - 500.000 VNĐ

Bảng giá chi tiết giá decal mờ dán kính văn phòng cập nhật

Đơn vị thi công dán kính mờ văn phòng chất lượng tại TP.HCM

Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị thi công dán kính mờ văn phòng chất lượng tại TP. HCM? Phim Cách Nhiệt Sài Gòn chính là lựa chọn hàng đầu mà chúng tôi muốn gợi ý cho bạn.

- Decal kính mờ chất lượng bền màu, đẹp mắt đảm bảo sự riêng tư và thẩm mỹ cho văn phòng.

- Đội ngũ thợ lành nghề với quy trình thi công tỉ mỉ đảm bảo tiến độ và chất lượng.

- Cung cấp nhiều mẫu mã và kiểu dáng decal mờ phù hợp với không gian và nhu cầu riêng của từng khách hàng.

- Cam kết mức giá cạnh tranh đi đôi với chất lượng phù hợp với nhiều quy mô dự án từ nhỏ đến lớn.

- Đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm sẵn sàng đưa ra những gợi ý và giải pháp tối ưu cho không gian văn phòng của bạn.

- Bảo hành sản phẩm và dịch vụ thi công tạo ra sự an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

Thông tin liên hệ chi tiết: - Địa chỉ: Số 16, Đ.588, P. Phước Long A, TP.Thủ Đức - Tư vấn: 096 666 0170 - Mở cửa: T2 - T7 I 08:00 – 17h00 - Website: www.phimcachnhietsaigon.com - Fanpage: www.facebook.com/phimcachnhietsaigon306 - Linkedin: www.linkedin.com/in/phim-cach-nhiet-sai-gon - Google map: https://maps.app.goo.gl/gLhvTAtMS37BJBRW7 - Pinterest: www.pinterest.com/phimcachnhietsaigon - Email: phimcachnhietnhakinhtphcm@gmail.com

DH