Đảm bảo thông suốt thông tin phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Tỉnh Thanh Hoá đã hoàn thành việc nâng cấp, bố trí hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng, hệ thống mạng nội bộ, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, thiết lập trang thông tin điện tử, tạo lập phần mềm quản lý văn bản điều hành; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của Trung tâm phục vụ hành chính công của 166 xã, phường mới; trong 2 ngày (17 và 18/6), tỉnh Thanh Hóa đã vận hành thử nghiệm đảm bảo hoạt động của bộ máy cấp xã mới; ngày 20/6 đã kết nối thử nghiệm thành công hệ thống giải quyết thủ tục hành chính với Cổng dịch vụ công quốc gia. Đối với cấp xã, đã tổ chức trên 4.000 tổ Công nghệ số cộng đồng với trên 15.000 thành viên; thành lập 166 tổ hỗ trợ kỹ thuật với 1.179 thành viên, đảm bảo mỗi xã một tổ (gồm các kỹ thuật của doanh nghiệp viễn thông, lực lượng tại chỗ của xã) để hỗ trợ hoạt động của Trung tâm hành chính công, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công và hoạt động của cán bộ công chức xã cũng như ứng phó với các sự cố có thể xảy ra. Ngoài ra, tỉnh đã có phương án tổ chức khai thác dữ liệu (liên thông, tái sử dụng) và đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các nền tảng, hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh khi đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức chính quyền mới từ ngày 1/7/2025. Đồng thời, thiết lập trên 7.000 tài khoản người dùng, mã định danh cho 166 xã phường mới; tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm cho 100% cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp cũng như cập nhật dữ liệu thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thành điểm “một cửa số” tập trung, duy nhất. Các phương án bố trí địa điểm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, bố trí nguồn nhân lực, trang thiết bị phục vụ người dân cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra, Thanh Hóa cũng đã ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền chủ đầu tư cho các nhiệm vụ chuyển đổi số cấp bách, sử dụng vốn thường xuyên; miễn toàn bộ phí, lệ phí cho tất cả thủ tục hành chính thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến do HĐND tỉnh ban hành.