Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bữa ăn bán trú cho học sinh

Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu vận chuyển, bảo quản, chế biến; tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm... theo đúng quy định, các trường học trong tỉnh đang tập trung, chú trọng công tác bán trú, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) bữa ăn bán trú cho học sinh.

Cô trò Trường Mầm non Phú Nhuận (Như Thanh) trong giờ ăn sáng.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành giáo dục - y tế, đồng thời huy động sự tham gia, cùng giám sát của ban đại diện cha mẹ học sinh đối với công tác kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, quá trình chế biến thực phẩm, điều kiện vệ sinh trong trường học, ngành giáo dục huyện Như Thanh đang nỗ lực đảm bảo VSATTP trong các trường học tổ chức bán trú cho học sinh. Ông Phạm Văn Cường, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Như Thanh cho biết: “Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường trong việc đảm bảo VSATTP, phòng chống dịch bệnh lây truyền qua thực phẩm, ngộ độc thực phẩm... ngành giáo dục còn phối hợp với Ban VSATTP huyện Như Thanh tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức cho các em học sinh, giúp các em có kỹ năng cơ bản nhận biết, không sử dụng các loại đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có đầy đủ thông tin về thành phần, hạn sử dụng, không có phụ đề tiếng Việt (đối với hàng hóa nước ngoài)... được bày bán trên thị trường, nhất là khu vực xung quanh cổng trường...; đồng thời chấn chỉnh tình trạng mua bán quà vặt tại các cổng trường”.

Tại Trường Mầm non Phú Nhuận (Như Thanh), do ở độ tuổi mầm non, các em học sinh sẽ ăn từ 2-3 bữa/ngày tại trường, do đó, cùng với chất lượng dinh dưỡng, nhà trường cũng đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo VSATTP. Cô Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Nhuận chia sẻ: “Nhà trường có 100% học sinh bán trú, do đó, để đảm bảo chất lượng bữa ăn cũng như vấn đề VSATTP trong trường học, nhà trường đã ký hợp đồng cung cấp thực phẩm với 4 nhà cung ứng chính gồm gạo, các loại thịt, các loại hải sản và rau củ quả có đầy đủ cơ sở pháp lý và nguồn gốc thực phẩm rõ ràng, có chất lượng, an toàn. Đảm bảo các quy trình về chế biến, lưu mẫu... theo quy định. Đặc biệt, ban đại diện cha mẹ học sinh cùng với nhà trường tham gia kiểm soát nguồn gốc thực phẩm cũng như các khâu khác trong quá trình thực hiện bữa ăn bán trú cho học sinh nên phụ huynh yên tâm, qua đó, nhà trường cũng tạo được uy tín đối với Nhân dân địa phương”.

Tương tự, tại Trường Mầm non Hoằng Đồng (Hoằng Hóa), nhà trường thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ khâu chuẩn bị nguồn thực phẩm đến sơ chế, chế biến món ăn theo đúng quy trình bếp ăn một chiều. Cô giáo Lê Thị Nhung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường đặc biệt chú trọng đến việc lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm uy tín, tăng cường giám sát đầu vào thực phẩm “3 bên” (nhà trường, đơn vị cung ứng, đại diện phụ huynh học sinh); chú trọng chế biến đảm bảo ATVSTP, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ. Hiện nay, 100% trẻ bán trú được theo dõi biểu đồ tăng trưởng, trong đó có 99,3% trẻ đạt từ trung bình trở lên”.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Minh Khai 1 (TP Thanh Hóa).

Năm học 2024-2025, Trường Tiểu học Minh Khai 1 (TP Thanh Hóa) có khoảng 1.200 học sinh ăn bán trú. Không chỉ chú trọng công tác đảm bảo VSATTP, nhà trường cũng dành sự quan tâm tới suất ăn cho nhiều đối tượng học sinh. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Khai 1, Dương Thị Thu Hà chia sẻ: “Nhà trường công khai thực đơn theo tuần, công khai thực phẩm và suất ăn hàng ngày trên các nhóm zalo của các lớp để phụ huynh được biết. Bữa ăn luôn đảm bảo cân đối, hợp lý về dinh dưỡng và thực đơn phong phú theo mùa. Ngoài ra, nhà trường cũng chú trọng đến suất ăn dành cho những học sinh bị ốm, học sinh béo phì, học sinh bị dị ứng với một số loại thực phẩm...”.

Mỗi trường một cách làm khác nhau, song đều vì mục đích chung là mang đến cho học sinh những bữa ăn bán trú đảm bảo ATVSTP, đầy đủ dinh dưỡng để trẻ phát triển toàn diện về cả thể chất, trí tuệ. Để đảm bảo VSATTP trong các trường học, bên cạnh sự quan tâm, chú trọng của các nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh, đơn vị cung ứng, chế biến thực phẩm... rất cần sự phối hợp, vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng trong việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý, giám sát công tác tổ chức bán trú trong các nhà trường để vấn đề VSATTP trong các trường học được tổ chức, triển khai và giám sát một cách chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả.

Bài và ảnh: Linh Hương