Đảm bảo an toàn tại các di tích trong mùa lễ hội đầu xuân

Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán là dịp để người dân và du khách thập phương đến các khu, điểm di tích dâng hương, cầu bình an. Do đó, các địa phương, ban quản lý (BQL) các khu, điểm di tích trên địa bàn tỉnh đã và đang tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn cháy nổ tại các điểm đến.

Du khách tham quan tại Khu Di tích lịch sử Lam Kinh (Thọ Xuân).

Khu Di tích lịch sử Lam Kinh (Thọ Xuân) là một trong những điểm đến tâm linh thu hút khá đông du khách ở trong và ngoài tỉnh đến tham quan, chiêm bái. Để chuẩn bị công tác đón tiếp, phục vụ Nhân dân, du khách trong dịp cuối năm cũng như Tết Nguyên đán, BQL di tích đang triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo cho người dân, du khách. Trong đó, BQL di tích đã chú trọng các hoạt động tuyên truyền, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an ninh - trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại di tích.

Trưởng BQL Di tích lịch sử Lam Kinh Nguyễn Xuân Toán cho biết: BQL di tích đã phân công nhiệm vụ cho các phòng, tổ chuyên môn thực hiện công tác tuyên truyền cho người dân về các quy định của di tích; phân công nhân lực dọn vệ sinh môi trường, kiểm tra hệ thống thiết bị phòng cháy, chữa cháy, hệ thống điện tại chính điện, thái miếu và các lăng mộ. Qua đó, góp phần xây dựng di tích trở thành điểm đến an toàn cho du khách.

Là địa phương có nhiều di tích, trở thành điểm đến thu hút đông đảo Nhân dân và du khách, hằng năm huyện Hà Trung đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch quản lý, đảm bảo an toàn tại các di tích và tổ chức lễ hội. Bám sát kế hoạch, thời điểm này Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hà Trung đã phối hợp với các địa phương, BQL các di tích triển khai các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh - trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại các di tích. Các địa phương có di tích cũng chủ động xây dựng kế hoạch quản lý và hướng dẫn BQL các di tích thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Phó Chủ tịch UBND xã Hà Sơn Nguyễn Văn Ngọ cho biết: Trên địa bàn xã có đền Hàn (còn gọi là đền Mẫu Đệ tam hoặc Đệ tam thoải phủ) và đền Ba Bông (còn gọi là đền Cô Bơ hoặc Cô Ba thoải phủ) thuộc cụm di tích và danh lam thắng cảnh đền Hàn Sơn - Cô Bơ thu hút khá đông Nhân dân và du khách đến tham quan, chiêm bái. Để chuẩn bị đón khách, xã đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn BQL các di tích trang trí di tích, thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, bố trí bãi trông giữ xe, điểm nghỉ chân cho du khách. Đồng thời, giao công an xã xây dựng phương án đảm bảo an ninh - trật tự và phòng, chống cháy nổ tại di tích. Lãnh đạo xã cũng thường xuyên kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn tại di tích.

Tại các điểm di tích thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương trên địa bàn TP Sầm Sơn như đền Cô Tiên, đền Độc Cước, đền thờ Tô Hiến Thành hay Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Đền Nưa - Am Tiên (Triệu Sơn), khu di tích lịch sử - văn hóa đền Cửa Đặt (Thường Xuân), đền Phủ Na (Như Thanh)... cũng đang tăng cường quản lý và đảm bảo an toàn tại di tích để phục vụ Nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ sắp tới.

Những năm gần đây, vào dịp Tết Nguyên đán, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều ban hành công văn về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, chú trọng việc tuyên truyền hướng dẫn người dân và du khách thực hiện nghiêm các quy định của di tích và thực hiện nếp sống văn minh tại các di tích, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; hạn chế đốt vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không thực hành các nghi thức có tính chất lệch lạc và mê tín dị đoan. Cùng với đó, hướng dẫn các địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường; triển khai thực hiện tốt các phương án bảo đảm an toàn giao thông, an ninh - trật tự và phòng chống cháy nổ tại các di tích.

Cùng với việc các sở, ngành, địa phương và BQL khu, điểm di tích chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết đảm bảo an toàn tại các di tích, thì việc thực hiện nghiêm các quy định tại di tích của người dân khi tham quan, chiêm bái cũng rất quan trọng. Do đó, mỗi người dân khi đến các di tích cần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi; thực hiện nghiêm các quy định phòng cháy, chữa cháy... để có mùa lễ hội an toàn, văn minh.

Bài và ảnh: Thùy Linh