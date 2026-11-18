Giải mã lý do khiến Ba Na Hills trở thành tâm điểm hút giới trẻ mùa lễ hội

Từ những điểm check-in “chuẩn trend”, sự ra mắt của thị trấn Giáng sinh Dream Town, những trải nghiệm văn hóa đậm chất Việt cho đến chính sách ưu đãi “trong mơ”, Sun World Ba Na Hills đang trở thành tọa độ giải trí “sốt xình xịch” của giới trẻ dịp cuối năm này.

Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến đi tại Đà Nẵng vừa đủ “chill” để lên đồ thật đẹp, vừa đủ nhiệt để quẩy tưng bừng mà không lo “đau ví”, hãy bỏ túi ngay 5 trải nghiệm đắt giá nhất tại Sun World Ba Na Hills dưới đây!

Khám phá Chợ Chu Choa và tinh hoa văn hóa xứ Quảng

Hành trình mùa lễ hội cuối năm tại Bà Nà mang đến điểm chạm đầy tự hào khi các du khách trẻ được “chạm” vào tinh hoa văn hóa Việt trên đỉnh núi Chúa, với tâm điểm là Chợ Chu Choa tại khu vực Hội An - Trường Lang mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Lấy cảm hứng từ tiếng reo dân dã đầy thích thú của người Quảng, phiên chợ tái hiện sống động không gian làng quê mộc mạc với quang gánh, nong nia cùng những món đặc sản ẩm thực nổi tiếng xứ Quảng.

Du khách còn có cơ hội được ông đồ viết tên tiếng Việt, viết chữ trao tặng trong dịp này.

Giữa tiết trời se lạnh, không gì ấm áp hơn khi thưởng thức tô mì Quảng chan “lưng” nước dùng sóng sánh, bánh tráng cuốn thịt heo chấm mắm nêm đậm đà, bánh xèo nóng hổi hay bánh ít lá gai dẻo thơm, mỗi món ăn đều đi kèm một câu chuyện thú vị về nếp nhà địa phương. Ngoài ẩm thực, du khách còn có cơ hội thưởng thức thanh âm đàn tranh, sáo trúc trong trẻo, đậm chất văn hóa Việt. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn có thể tự tay trải nghiệm các hoạt động nặn tò he, vẽ nón lá hay chọn mua đặc sản làng nghề tại không gian “Quà Việt” ngay trong khuôn viên.

Du khách sẽ có cơ hội khám phá văn hóa xứ Quảng trong dịp này.

Check-in Con đường lá vàng chuẩn “Hàn Quốc”

Nếu từng mơ về những con đường rợp lá vàng trong các bộ phim lãng mạn xứ sở Kim chi, bạn chẳng cần phải mua vé máy bay đi đâu xa. Dịp cuối năm này, Sun World Ba Na Hills mang trọn mùa thu ấy lên đỉnh núi Chúa với Con đường lá vàng mới toanh được bố trí ngay lối vào Sảnh Hoa hồng, thuộc khu Quảng trường Nhật Thực trong nhà.

Con đường lá vàng mới được bố trí ngay lối vào Sảnh Hoa hồng, gợi khung cảnh mùa thu lãng mạn như tại Hàn Quốc.

Chỉ cần bước qua lối vào, hai bên đường hiện ra những tán lá vàng ruộm xòe rộng như mái vòm, thảm lá rải kín mặt đường dưới ánh sáng dịu nhẹ phủ lên khiến mọi thứ trông như được nhuộm bằng mật ong. Không gian vốn đậm chất điện ảnh của Quảng trường Nhật Thực bỗng trở nên dịu dàng, lãng mạn đến lạ. Chỉ cần diện một chiếc áo khoác dạ hay bộ váy nhẹ nhàng, đứng xoay người giữa thảm lá vàng là bạn đã sở hữu ngay bộ ảnh “mùa thu Seoul” chuẩn chỉnh.

Khám phá thị trấn Dream Town lần đầu tiên ra mắt

Tâm điểm hứa hẹn mang đến sự bùng nổ nhất mùa lễ hội cuối năm nay chính là sự xuất hiện của thị trấn Dream Town - dự kiến chính thức ra mắt vào ngày 1/12, vận hành vào khung giờ 15h00 -22h00. Lấy cảm hứng từ mùa lễ hội Giáng sinh, Dream Town được kiến tạo nhằm hiện thực hóa giấc mơ về một nơi có không khí Giáng sinh hiện hữu, rộn ràng suốt 365 ngày.

Thị trấn Dream Town dự kiến chính thức ra mắt vào ngày 1/12.

Tại đây, mỗi góc phố đều ẩn chứa phép màu và những “cư dân” đáng yêu có câu chuyện của riêng mình. Bạn sẽ được trực tiếp khám phá ngôi nhà của ông già Santa Claus, tự tay viết những lá thư điều ước gửi ông già Noel, check-in nhận quà Giáng sinh bất ngờ và hòa mình vào các tiết mục nghệ thuật sôi động do chính các ông già, bà già Noel biểu diễn. Dream Town hứa hẹn sẽ là tọa độ “triệu like” mới cho những tín đồ đam mê không khí lễ hội.

Check-in với những công trình siêu thực và thế giới giải trí đa sắc màu

Tọa lạc ở độ cao gần 1.500m với “đặc sản” khí hậu 4 mùa trong một ngày và những biển mây trắng xóa, Bà Nà sở hữu dàn công trình biểu tượng đẹp tựa chốn bồng lai. Từ Cầu Vàng với đôi bàn tay khổng lồ vươn ra giữa mây trời, Làng Pháp cổ kính như một “tiểu Paris” thu nhỏ, cho đến Lâu đài Mặt Trăng tráng lệ hay Thác Thần Mặt Trời kỳ vĩ - mọi góc đứng đều mang lại những khung hình ngoạn mục không thể trộn lẫn.

Cầu Vàng với đôi bàn tay khổng lồ vươn ra giữa mây trời.

Không chỉ dừng lại ở việc ngắm cảnh, thế giới giải trí đa sắc màu tại đây sẵn sàng khuấy động mọi giác quan của bạn với thử thách tốc độ lên tới 40km/h trên đường trượt xoắn kép Alpine Coaster hay hòa mình vào không khí sôi động tại công viên giải trí trong nhà Fantasy Park và khu Hội chợ châu Âu với Xe điện đụng, Đu bay diệu kỳ.

Ngay tại Lâu đài Mặt Trăng, bạn sẽ được trải nghiệm miễn phí hai rạp chiếu phim công nghệ cao là rạp 4D “Giao Lộ Trăng” và công nghệ thực tế ảo VR Airship “Mắt Bay”. Ngoài ra, Không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác “Nguồn Cội” rộng gần 800m2 (gần ga Louvre) với 7 phân khu cảm biến quang điện tử sẽ khiến ánh sáng biến ảo kỳ diệu theo từng bước chân và cái chạm tay của bạn.

Không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác “Nguồn Cội” với 7 phân khu, nơi ánh sáng biến ảo theo từng bước chân và cái chạm tay của du khách.

Bầu không khí lễ hội luôn rộn ràng mọi khung giờ với loạt minishow như “After Glow”, “Love in the Sky” hay vũ điệu “Cancan”... sẽ mang đến niềm vui hứng khởi quên lối về cho tất cả du khách dù đến vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Chương trình ưu đãi siêu hấp dẫn dành riêng cho giới trẻ

Mảnh ghép hoàn hảo nhất biến chuyến đi cuối năm trở nên “dễ chịu” hơn bao giờ hết chính là chương trình ưu đãi lớn “FIRST 18-25” dành riêng cho giới trẻ từ 18 đến 25 tuổi (áp dụng đến hết ngày 31/12/2026).

Chỉ cần xuất trình CCCD, hộ chiếu hoặc tài khoản VNeID định danh, bạn sẽ được hưởng mức giá vé cáp treo ưu đãi sâu chỉ còn 500.000 VNĐ. Nếu đi theo nhóm và muốn trải nghiệm dịch vụ trọn gói, các gói combo 800.000 VNĐ cho combo cáp treo kèm buffet trưa, hoặc 750.000 VNĐ cho combo kèm voucher ẩm thực sẽ mang đến cho bạn những lựa chọn vô cùng hợp lý và tiết kiệm.

Thưởng thức bánh chuẩn vị Pháp tại tiệm bánh Eric Kayser.

Đặc biệt, mỗi vé cáp treo trong chương trình còn được tặng kèm ngay 01 bánh Pháp thủ công tại tiệm bánh Eric Kayser hoặc 02 ly bia thủ công Sun Kraftbeer 250ml đi kèm suất tham quan, khám phá xưởng bia Ba Na Brew House.

Sun World Ba Na Hills dịp cuối năm không chỉ trở thành tâm điểm giao thoa văn hóa Việt Nam và quốc tế, mà còn hứa hẹn mang đến một mùa lễ hội đầy màu sắc.

Tùng Dương