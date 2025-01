Đại hội điểm Chi bộ tổ dân phố 5, phường Đông Sơn

Chiều 11/1, Chi bộ tổ dân phố 5, phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa) tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2027. Đây là chi bộ được Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Sơn lựa chọn tổ chức đại hội điểm.

Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ tổ dân phố 5 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tiêu biểu là chính trị ổn định, nội bộ đoàn kết, Nhân dân đồng thuận xây dựng thành công tổ dân phố kiểu mẫu.

Trong phát triển kinh tế, chi bộ luôn khuyến khích, vận động Nhân dân đầu tư phát triển nhiều loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ, nâng cao đời sống, với thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/năm. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Hiện nay, tổ dân phố có 4 câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ, bóng chuyền nam, đội cầu lông, đội văn nghệ thường xuyên giao lưu với các phố trong phường, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đại hội.

Công tác quản lý đô thị được duy trì thường xuyên gắn với kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời nên Nhân dân đều nghiêm túc chấp hành. Công tác vệ sinh môi trường thực hiện vào sáng thứ 7 hằng tuần, trở thành phong trào được Nhân dân tích cực tham gia, tạo môi trường luôn sạch đẹp.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phố được giữ vững. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên địa bàn chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn mới phát sinh. Các tổ an ninh trật tự, tổ an ninh xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ, không để xảy ra các vụ việc nổi cộm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tốt, năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy chi bộ ngày càng được nâng cao. Việc đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm được thực hiện nghiêm túc. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã cử 6 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng và kết nạp được 4 đảng viên mới (vượt 200% so với nghị quyết).

Bí thư Chi bộ tổ dân phố 5, nhiệm kỳ 2022-2025 trình bày báo cáo chính trị tại đại hội.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025 - 2027, Chi bộ tổ dân phố 5 đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95% trở lên; tỷ lệ gia đình kiểu mẫu đạt 95%; tỷ lệ gia đình học tập đạt 90%; vận động Nhân dân tham gia BHYT đạt 100%; giữ vững phố không có hộ nghèo, hộ cận nghèo; xây dựng thành công 2 tuyến đường kiểu mẫu về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; hằng năm hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao về phát triển đảng viên mới...

Để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra, thảo luận tại đại hội, các đại biểu đã chỉ rõ những khó khăn, thuận lợi và đề xuất một số giải pháp trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2027.

Đại hội bỏ phiếu bầu chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027.

Đại hội đã bầu chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027 gồm 5 đồng chí; bầu Bí thư chi bộ, Phó bí thư Chi bộ tổ dân phố 5, nhiệm kỳ 2025-2027; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đông Sơn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo đại hội.

Sau đại hội điểm, các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa và phường Đông Sơn đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để 14 chi bộ trực thuộc còn lại tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027.

Tố Phương