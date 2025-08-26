Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Thanh Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 26/8, tại Trung tâm Hội nghị 25B, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo một số doanh nghiệp và đại diện Đảng ủy các xã, phường trong tỉnh cùng 287 đại biểu chính thức đại diện cho 1.713 đảng viên trong Đảng bộ.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhấn mạnh: Kể từ khi Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh được thành lập (11/2/2025), các cấp ủy, tổ chức đảng đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều đổi mới, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, chất lượng tổ chức cơ sở đảng tiếp tục nâng lên. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy trí tuệ và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả từ khi thành lập đến nay; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh Thanh Hóa đang phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh trong nhóm phát triển dẫn đầu cả nước, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, nêu gương; lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc” và phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ nhất đã tập trung thảo luận và đánh giá những kết quả đạt được.

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: Là Đảng bộ mới được thành lập và đi vào hoạt động, nhưng với sự quyết tâm cao, đoàn kết của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy, các cấp ủy cơ sở, cùng với sự đồng lòng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng bộ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo thông suốt, cấp ủy cơ sở phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đinh Thị Thanh Hà trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ.

Nổi bật, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đã tập trung tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai thực hiện mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm; phối hợp tổ chức thành công các kỳ họp HĐND tỉnh.

Đồng thời, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần củng cố và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập hợp, thu hút, phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên, thành viên trong thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các Hội quần chúng. Nâng cao chất lượng truy tố, xét xử, kiểm sát hoạt động tư pháp, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có nhiều đổi mới. Hoạt động báo chí, phát thanh truyền hình tiếp tục phát triển khá toàn diện, thực hiện tốt vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là cầu nối thông tin giữa Đảng bộ, chính quyền với Nhân dân trong tỉnh.

Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy thường xuyên được hoàn thiện theo hướng phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức được đổi mới về hình thức, phương pháp, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân với Đảng và chính quyền.

Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên; công tác phát triển đảng viên mới, quản lý đảng viên được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến tích cực góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng.

Công tác văn phòng cấp ủy, công tác dân vận, nội chính được tăng cường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa tham luận tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận và thống nhất phương hướng chung của nhiệm kỳ mới là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy truyền thống đoàn kết, vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người lao động; đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, sâu sát cơ sở; lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng cơ quan văn hóa, kiểu mẫu...

Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu tham luận tại Đại hội.

Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lê Văn Chung phát biểu tham luận tại Đại hội.

Đại hội cũng thống nhất với 10 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 3 nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội, nhằm tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, chủ động, sáng tạo, tranh thủ mọi thời cơ thuận lợi, nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra. Trên cơ sở đó, cùng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững, cùng cả nước vững vàng bước vào Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đánh giá cao Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ, như trong báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh và các ý kiến phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Với quyết tâm cao nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn tới đó là: “Phấn đấu đến năm 2030 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc”; để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh cần chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, tổ chức hội quần chúng và các cơ quan tư pháp.

Mỗi tổ chức cơ sở đảng cần làm thật tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... Từng cán bộ, đảng viên phải thực hành tốt việc nêu gương, với phương châm: Cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên; đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ, đảng viên cấp trên nêu gương cho cán bộ, đảng viên cấp dưới; thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, bình dị, ngay trong quá trình công tác và sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cần lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo theo hướng tinh, gọn, linh hoạt, phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, gắn với thực tiễn từng lĩnh vực, địa bàn. Chú trọng nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh các nghị quyết, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đặc biệt là lãnh đạo 166 đảng bộ xã, phường một cách sâu sát, hiệu quả.

Chủ động tham mưu rà soát, bổ sung, ban hành quy chế, cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong tổ chức thực hiện, nhất là việc xử lý trách nhiệm chính trị, quản lý nhà nước và xử lý theo quy định pháp luật.

Nâng cao vai trò, hiệu quả của HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng và cơ quan báo chí trong công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội đối với hoạt động của chính quyền các cấp, đáp ứng yêu cầu về quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần xây dựng hệ thống chính trị và chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, minh bạch, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, gắn với đổi mới cách thức hoạt động, nội dung sinh hoạt của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc theo Chỉ thị số 50 ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh cần nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo nhanh, hiệu quả; phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đoàn Đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tặng hoa chia tay các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội các đại biểu đã nghe công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Đoàn đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lại Thế Nguyên nhấn mạnh: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội, mà còn là thành quả của sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong khối các cơ quan Đảng tỉnh; là sự nỗ lực, đóng góp tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn Đảng bộ trong suốt quá trình chuẩn bị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ nhất diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa lịch sử đặc biệt: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chuyển trạng thái từ “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến”. Đây là bước chuyển có ý nghĩa chiến lược, là đột phá quan trọng về tổ chức bộ máy, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng trong kiến tạo một thiết chế quản trị hiện đại, liêm chính, hướng đến người dân là trung tâm phục vụ. Đặc biệt, các chủ trương, quyết sách mang tính lịch sử đó đã và đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, niềm tin sâu sắc của Nhân dân. Đây chính là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc, quý báu để chúng ta tiếp tục tiến bước trong giai đoạn phát triển mới.

Toàn cảnh Đại hội.

Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị: Ngay sau Đại hội, các cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội, bảo đảm sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ...

Toàn Đảng bộ phải tiếp tục phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Mỗi cấp ủy cần chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể trên từng lĩnh vực công tác; kiên trì bám sát mục tiêu, lựa chọn đúng các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá; chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, để nhanh chóng hiện thực hóa Nghị quyết bằng những kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần đưa Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Tỉnh ủy, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

