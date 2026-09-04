Đại diện duy nhất của Việt Nam lọt Top 100 tốt nhất thế giới là khách sạn của Sun Group

Khách sạn Capella Hanoi đã vinh dự là đại diện duy nhất của Việt Nam được xướng tên ở trong Top 100 bảng xếp hạng những khách sạn tốt nhất thế giới của The World’s 50 Best, tiếp tục nối dài chuỗi giải thưởng quốc tế đầy ấn tượng.

Bảng xếp hạng The World’s 50 Best Hotels 2026 vừa chính thức công bố danh sách mở rộng Top 51–100, quy tụ những công trình nghỉ dưỡng và lưu trú danh giá bậc nhất thế giới. Trong tổng số 100 khách sạn và khu nghỉ dưỡng toàn cầu, cái tên mới ghi danh năm nay, và là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam - khách sạn Capella Hanoi do Tập đoàn Sun Group đầu tư tại thủ đô Hà Nội đã xuất sắc ghi tên mình ở vị trí thứ 81, trở thành một trong những điểm nhấn đáng tự hào của ngành du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Capella Hanoi - đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 100 khách sạn tốt nhất thế giới của The World’s 50 Best.

Thuộc cùng hệ thống với The World’s 50 Best Restaurants hay Asia’s 50 Best Bars danh tiếng, The World’s 50 Best Hotels từ lâu đã được xem là thước đo chuẩn mực và uy tín hàng đầu trong ngành dịch vụ hiếu khách toàn cầu. Giải thưởng không đi theo hình thức hồ sơ ứng cử hay các chương trình bình chọn mang tính thương mại, mà trao toàn bộ tiếng nói cho một hội đồng độc lập gồm hàng trăm chuyên gia du lịch hàng đầu thế giới. Họ là những nhà báo du lịch kỳ cựu, các chủ khách sạn, chuyên gia tư vấn và những lữ khách xa xỉ giàu trải nghiệm. Mỗi thành viên chỉ được bỏ phiếu cho những nơi họ trực tiếp lưu trú và cảm nhận chất lượng dịch vụ trong khung thời gian quy định. Chính sự bảo mật, khắt khe và công tâm ấy đã biến việc lọt vào top 100 của bảng xếp hạng thành cột mốc danh giá mà bất kỳ khách sạn cao cấp nào trên thế giới cũng mong muốn chạm tới.

Tọa lạc cách Nhà hát Lớn Hà Nội chỉ vài bước chân, Capella Hanoi được kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley vẽ nên tựa một lữ quán xa hoa dành cho các nghệ sĩ, nhà soạn nhạc và giới mộ điệu trong thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật opera. Tinh thần rực rỡ của thập niên 1920 được tái hiện khéo léo qua sự giao thoa giữa hai phong cách Art Nouveau và Art Deco.

Được phù phép bởi “phù thủy kiến trúc” Bill Bensley, không gian xa hoa của một lữ quán opera thập niên 1920 được thể hiện qua từng chi tiết bên trong Capella Hanoi.

Nội thất được điểm xuyết bằng các hiện vật sân khấu, trang phục biểu diễn và kỷ vật nghệ thuật từ đầu thế kỷ 20, mang lại cảm giác như bước vào một “vũ trụ nghệ thuật” đầy mê hoặc.

Hơn một nghìn món kỷ vật sân khấu nguyên bản sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới đã được đưa vào từng góc nhỏ, để mỗi phòng nghỉ trong số 47 căn phòng được thiết kế độc bản, lấy cảm hứng từ những nhân vật trong lịch sử opera, đều kể một câu chuyện nghệ thuật riêng biệt, đưa du khách lạc vào một không gian vừa tráng lệ vừa thi vị giữa lòng thủ đô.

Không gian tái hiện lại không khí hào hoa của New York những năm 1920 tại The Hudson Rooms – Top 50 quán bar quán bar tốt nhất châu Á 2026.

Không dừng lại ở không gian lưu trú, thế giới ẩm thực và giải trí tại Capella Hanoi cũng liên tục tạo tiếng vang với nhà hàng Hibana by Koki đạt một sao Michelin hai năm liên tiếp, hay The Hudson Rooms vừa bước lên vị trí thứ 46 trong danh sách 50 quán bar tốt nhất châu Á năm 2026.

Vị trí mới trong bảng xếp hạng toàn cầu tiếp tục nối dài bộ sưu tập giải thưởng rực rỡ của Capella Hanoi. Trước đó, khách sạn từng hai năm liên tiếp đạt chuẩn 5 sao Forbes Travel Guide – danh hiệu cao nhất vốn chỉ dành cho chưa đầy một phần tư số cơ sở lưu trú được thẩm định ẩn danh trên thế giới. Tạp chí Travel + Leisure cũng từng vinh danh nơi đây trong danh sách những khách sạn có kiến trúc ấn tượng nhất châu Á, còn Michelin Guide dành sự tán thưởng đặc biệt cho phong cách thiết kế tối đa hóa đầy cảm xúc của công trình.

Không chỉ kiến trúc, những trải nghiệm ẩm thực tại Capella Hanoi cũng chinh phục giới chuyên gia với vô số giải thưởng tầm cỡ.

Cùng với nhiều dấu ấn của những khách sạn và khu nghỉ dưỡng trải dài khắp ba miền tổ quốc, việc Capella Hanoi bước vào danh sách những khách sạn tốt nhất thế giới tiếp tục khẳng định tầm vóc và tư duy đầu tư khác biệt của Tập đoàn Sun Group. Không chỉ kiến tạo những công trình nghỉ dưỡng sang trọng, Sun Group đang bền bỉ mang đến các kiệt tác giàu chiều sâu văn hóa và nghệ thuật, đưa trải nghiệm khách sạn cao cấp của Việt Nam vươn tầm, tự tin sánh vai cùng những điểm đến xa hoa bậc nhất thế giới.

Tùng Dương (LN)