Cứu sống một người dân bị nước lũ cuốn trôi

Ngày 24/9, Công an xã Định Tân, huyện Yên Định phối hợp với lực lượng chức năng tại cơ sở đã cứu sống một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi...

Ông N.V.C được Công an xã Định Tân cứu sống, đưa vào bờ an toàn.

Do ảnh hưởng của mưa, lũ và nước thượng nguồn đổ về nên mực nước sông Mã dâng cao gây ngập lụt tại nhiều địa phương. Để chủ động phòng, chống và hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra, khoảng 13h45 phút ngày 24/9 trong quá trình tuần tra dọc đê sông Mã đoạn qua địa bàn xã, Công an xã Định Tân phát hiện một người đàn ông đang bị mắc kẹt ở cành cây gần khu vực trạm bơm Yên Hoành.

Lực lượng Công an xã và dân quân tự vệ đã nhanh chóng chèo thuyền và dùng áo phao đưa người đàn ông vào bờ an toàn.

Người đàn ông được cứu sống là ông N.V.C, sinh năm 1972 trú ở xã Định Hải, huyện Yên Định.

Theo lời kể của ông C, khoảng 13h cùng ngày, ông bị trượt chân ngã xuống sông Mã, trôi theo dòng nước khoảng 2km, khi đến gần trạm bơm Yên Hoành thì bám được vào cành cây ven sông và đã được cứu sống.

Thái Thanh (CTV)