Cụm thi đua cựu chiến binh 6 tỉnh Bắc Trung bộ giao ban 6 tháng đầu năm

Sáng 16/5, Cụm thi đua cựu chiến binh (CCB) 6 tỉnh Bắc Trung bộ tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2025.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cụm thi đua CCB 6 tỉnh Bắc Trung bộ gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và TP Huế. Trong 6 tháng đầu năm, Hội CCB các tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện toàn diện các lĩnh vực và đạt nhiều kết quả.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hội, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An, Cụm trưởng cụm công tác phát biểu khai mạc hội nghị.

Nổi bật là Hội CCB các tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân. Làm tốt công tác giáo dục, vận động cán bộ, hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo ngày càng lan tỏa sâu rộng. Hội CCB các tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm sản xuất cho hội viên; tích cực vận động hội viên triển khai các mô hình sản xuất, kinh doanh để nâng cao đời sống và trợ giúp lẫn nhau. Các tỉnh hội đã nhận ủy thác với các ngân hàng để giúp hội viên có nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế. Việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn, nguồn tài trợ được thực hiện hiệu quả, đúng quy định.

Đại diện cụm thi đua số 6 trình bày báo cáo 6 tháng đầu năm.

Hội CCB các tỉnh cũng đã phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Dân vận khéo”... Tích cực tham gia gìn giữ an ninh, trật tự; phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường; tích cực đóng góp, ủng hộ các loại quỹ do hội CCB và địa phương phát động.

Hội CCB tỉnh Quảng Bình phát biểu tại hội nghị.

Hội CCB các tỉnh đã phối hợp với Đoàn Thanh niên làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng kết nạp nhiều đoàn viên ưu tú; tuyên truyền, vận động thanh niên hăng hái tham gia nghĩa vụ quân sự.

Việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, hội viên CCB luôn đầy đủ, đúng chế độ; đồng thời giải quyết thỏa đáng những vướng mắc, tồn đọng, bảo đảm tính nhân văn của chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng.

Hội CCB tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị.

Những hạn chế, tồn tại cũng được các đại biểu thẳng thắn chỉ ra tại hội nghị để khắc phục trong thời gian tới; đồng thời định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, đó là: Hội CCB 6 tỉnh Bắc Trung bộ tiếp tục nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất và phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả phong trào sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống gia đình CCB, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Vận động hội viên tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia và của từng địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tổ chức hội và trợ giúp pháp lý cho hội viên. Phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện các nội dung chương trình đã ký kết trong năm 2025.

Tố Phương