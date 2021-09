Tỉnh Thanh Hóa đề nghị tỉnh Ninh Binh vận chuyển công dân phòng, chống dịch COVID-19

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn gửi UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị thực hiện vận chuyển công dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp nhận công dân do tỉnh Nghệ An bàn giao tại vị trí chốt trên QL1A; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, phân luồng công dân. Trường hợp là công dân của tỉnh Thanh Hóa về địa phương, thì địa phương tiếp nhận, quản lý; trường hợp là công dân các tỉnh phía Bắc qua địa bàn tỉnh thì tổ chức vận chuyển bằng phương tiện do tỉnh bố trí và bàn giao cho tỉnh Ninh Bình vận chuyển tiếp.

Để đảm bảo kịp thời đón công dân và thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa để đón nhận công dân của tỉnh Ninh Bình và công dân của các tỉnh, thành phía Bắc trở về từ Miền Nam do Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa bàn giao tại ví trí tiếp giáp giữa hai tỉnh trên QL1A.

BĐT