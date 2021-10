Thành lập chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại Ga Thanh Hóa và Ga Bỉm Sơn

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc thành lập Chốt kiểm soát liên ngành thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại Ga Thanh Hóa và Ga Bỉm Sơn

Ảnh minh họa.

Chốt kiểm soát tại Ga Thanh Hóa, thuộc địa phận thành phố Thanh Hóa, gồm đại diện Công an TP Thanh Hóa; cán bộ các sở, ngành, đơn vị: Giao thông vận tải, Chi nhánh vận tải đường sắt Bỉm Sơn, ga Thanh Hóa, Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa. Trưởng chốt kiểm soát liên ngành do đại diện Công an thành phố Thanh Hóa phụ trách. Chốt kiểm soát tại ga Bỉm Sơn, thuộc địa phận thị xã Bỉm Sơn, gồm: Đại diện Công an thị xã Bỉm Sơn; cán bộ các sở, ngành, đơn vị: Giao thông vận tải, Chi nhánh vận tải đường sắt Bỉm Sơn, ga Bỉm Sơn, Trung tâm Y tế thị xã Bỉm Sơn. Trưởng chốt kiểm soát liên ngành do đại diện Công an thị xã Bỉm Sơn phụ trách.

Thời gian hoạt động của Chốt bắt đầu từ ngày 13-10-2021 cho đến khi có thông báo mới; thực hiện trực, kiểm soát theo biểu đồ chạy tàu đến các ga đảm bảo kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch.

Chốt kiểm soát liên ngành sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tất cả hành khách đi, đến các nhà ga để nhắc nhở, yêu cầu hành khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; Kịp thời phân luồng hành khách đến các nhà ga, trong đó cần xác định rõ hành khách là người Thanh Hóa, hành khách đến tỉnh Thanh Hóa để công tác, du lịch, thăm thân.... (phân luồng theo địa bàn các huyện, thị xã, thành phố); hành khách đi các tỉnh, thành phố khác.

Trên cơ sở kết quả phân luồng hành khách theo quy định, khẩn trương thông báo cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố về thông tin hành khách sẽ di chuyển về địa phương để thực hiện cách ly theo quy định; trực tiếp là đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc Trung tâm y tế cấp huyện, làm cơ sở để các địa phương xây dựng phương án đón hành khách từ các nhà ga và tổ chức thực hiện cách ly, theo dõi y tế theo quy định; Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc tổ chức đón hành khách về các địa phương; Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên tham gia Chốt kiểm soát liên ngành do Trưởng chốt phân công; Sau mỗi đợt đón hành khách trên các chuyến tàu, Trưởng Chốt kiểm soát liên ngành có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh và gửi về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh theo quy định.

BĐT