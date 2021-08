Thanh Hóa bổ sung lực lượng cho các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID - 19

Ngày 6-8-2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2970/QĐ-UBND về việc bổ sung lực lượng cho chốt kiểm soát liên ngành thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sẽ bổ sung lực lượng cho các chốt kiểm soát tại Khe nước lạnh, thị xã Nghi Sơn; Dốc xây, thị xã Bỉm Sơn; xã Bãi Trành, huyện Như Xuân; xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, cụ thể:

Mỗi chốt kiểm soát tại Khe nước lạnh, thị xã Nghi Sơn; xã Bãi Trành, huyện Như Xuân; xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành: Bổ sung thêm 09 người, gồm 03 cán bộ công an (01 cán bộ/01 ca); 03 cán bộ y tế (01 cán bộ/01 ca); 03 đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (01 đoàn viên/ 01 ca).

Chốt kiểm soát tại Dốc xây, thị xã Bỉm Sơn: Bổ sung thêm 18 người, gồm 06 cán bộ công an (02 cán bộ/01 ca); 06 cán bộ y tế (02 cán bộ/01 ca); 06 đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (02 đoàn viên/ 01 ca).

Tổng số cán bộ sau khi bổ sung: Tại chốt Khe nước lạnh, thị xã Nghi Sơn: 39 người (gồm: 21 cán bộ công an; 09 cán bộ y tế; 06 cán bộ thanh tra giao thông; 03 đoàn viên); Tại chốt Dốc xây, thị xã Bỉm Sơn: 36 người (gồm: 18 cán bộ công an; 09 cán bộ y tế; 03 cán bộ thanh tra giao thông; 06 đoàn viên); Tại chốt xã Bãi Trành, huyện Như Xuân và xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành: Mỗi chốt 27 người (gồm: 15 cán bộ công an; 06 cán bộ y tế; 03 cán bộ thanh tra giao thông; 03 đoàn viên).

Thời gian thực hiện nhiệm vụ của cán bộ bổ sung kể từ ngày ký Quyết định này đến khi có thông báo mới.

PV