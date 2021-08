Tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND xã Thiệu Chính để kiểm điểm trách nhiệm chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19

Ngày 28-8-2021, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa đã ban hành Quyết định số 3425/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Đình Dinh, Chủ tịch UBND xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn.

Như tin đã đưa, 9 giờ sáng 26-8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Lộc, sinh năm 1980, ở thôn Dân Tiến, xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa (là chủ quán Karaoke Lộc Căng) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 25-8, “phớt lờ” lệnh cấm tổ chức các hoạt động tụ tập đông người để phòng chống dịch COVID -19, chủ quán Karaoke Lộc Căng, ở thôn Dân Tiến, xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa là Nguyễn Đình Lộc vẫn đồng ý cho các đối tượng: Ngô Thiện Nghĩa, Lê Anh Linh, Đỗ Ngọc Thắng, Lê Đức Mạnh đều ở huyện Yên Định đến quán hát karaoke. Trong quá trình hát, Ngô Thiện Nghĩa đã vay của Nguyễn Đình Lộc số tiền 26.400.000đ để trả nợ. Do Nghĩa là khách quen, thường xuyên đến quán hát nên Lộc đã đồng ý cho Nghĩa vay số tiền trên. Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, khi thanh toán tiền để về, Nguyễn Đình Lộc đã tính tổng cả số tiền Nghĩa vay và tiền hát hết 35.400.000đ. Do Nghĩa không có tiền trả, Nguyễn Đình Lộc đã bắt giữ cả 4 người nói trên ở lại quán khi nào gia đình mang tiền đến trả mới cho về.

Chủ quán karaoke Nguyễn Đình Lộc (áo hoa, đứng thứ 2 từ trái sang) và các đối tượng có liên quan.

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác minh, điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt quả tang Nguyễn Đình Lộc về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Tiến hành xét nghiệm ma túy với các đối tượng liên quan, cơ quan Công an phát hiện 3 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Cầu thị và tiếp thu nghiêm túc sự phản ánh của báo chí, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Đình Dinh, Chủ tịch UBND xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn xã.

Quốc Hương