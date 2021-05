Sáng 11/5, Việt Nam có thêm 28 ca mắc COVID-19 trong nước

Tính từ 18h ngày 10/5 đến 6h ngày 11/5, Việt Nam có thêm 28 ca mắc mới ghi nhận trong nước tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Lạng Sơn và Hải Dương.

Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 10/5 đến 6h ngày 11/5, Việt Nam có 28 ca mắc mới ghi nhận trong nước tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (1), Bắc Ninh (13), Vĩnh Phúc (7), Bắc Giang (5), Lạng Sơn (1), Hải Dương (1), trong đó: Số ca mới trong khu vực đã được phong tỏa: 27 ca. Số ca mới trong bệnh viện đã được phong tỏa: 01 ca.

Tính đến 6h ngày 11/5, Việt Nam có tổng cộng 2.056 ca ghi nhận trong nước và 1.433 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 486 ca.

Thông tin chi tiết về các ca mắc mới: - CA BỆNH BN3462-3464, BN3466-BN3469, BN3471-BN3472, BN3474-3476, BN3478 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh; đều liên quan dịch tễ với ổ dịch xã Mão Điền. Các bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.- CA BỆNH BN3465 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 39 tuổi địa chỉ tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; làm việc tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen.- CA BỆNH BN3470 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nam, 41 tuổi địa chỉ tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; là F1 của chuyên gia Trung Quốc.- CA BỆNH BN3473 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi địa chỉ tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; làm việc tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen.- CA BỆNH BN3477 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 20 tuổi địa chỉ tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; làm việc tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen.- CA BỆNH BN3479 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 52 tuổi địa chỉ tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; là F1 của BN3228.- CA BỆNH BN3480 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 19 tuổi địa chỉ tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; thông tin dịch tễ đang tiếp tục điều tra.- CA BỆNH BN3481 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 42 tuổi địa chỉ tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; có liên quan dịch tễ với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.Các bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.- CA BỆNH BN3482 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; là F1 của BN3238, BN3239. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.- CA BỆNH BN3483-BN3487 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang; đều liên quan đến ổ dịch CTY SJ Tech trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.- CA BỆNH BN3488 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (nhân viên y tế đã được cách ly trong bệnh viện).- CA BỆNH BN3489 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; có tiền sử đi về xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã chủ động đi khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương

Từ ngày 27/4 đến nay, tổng số lượng mẫu xét nghiệm là 211.016 mẫu.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 67.877, trong đó:- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 1.018- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 27.641- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 39.218.

Về tình hình điều trị: - Số ca âm tính với SARS-CoV-2:+ Lần 1: 25+ Lần 2: 17+ Lần 3: 25- Số ca tử vong: 35 ca.- Số ca điều trị khỏi: 2.618 ca.

Về thông tin tiêm chủng: Có thêm 25.057 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 10/5/2021.

Tính đến 16h ngày 10/5/2021, cả nước tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 được 892.454/917.600 liều vắc xin phân bổ, đạt tỷ lệ 97%. Đối tượng được tiêm chủng là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, công an, bộ đội.

Chi tiết 25.057 người được tiêm tại 41 tỉnh/TP và các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng trong ngày 10/5/2021 như sau:1- Bộ Quốc phòng: 1.425 người2- Hà Nội: 345 người3- Hải Phòng: 386 người4- Thái Bình: 2.227 người5- Nam Định: 699 người6- Hà Nam: 851 người7- Ninh Bình: 1.009 người8- Phú Thọ: 156 người9- Vĩnh Phúc: 229 người10- Hải Dương: 360 người11- Thái Nguyên: 384 người12- Quảng Ninh: 145 người13- Hoà Bình: 174 người14- Nghệ An: 180 người15- Lai Châu: 97 người16- Lạng Sơn: 420 người17- Hà Giang: 916 người18- Cao Bằng: 47 người19- Lào Cai: 267 người20- Sơn La: 103 người21- Điện Biên: 331 người22- Quảng Bình: 761 người23- TT- Huế: 60 người24- Quảng Nam: 348 người25- Quảng Ngãi: 190 người26- Bình Định: 265 người27- Khánh Hòa: 309 người28- Bình Thuận: 175 người29- Kon Tum: 149 người30- Đắc Lắc: 211 người31- Đắk Nông: 394 người32- BR-VT: 951 người33- Đồng Nai: 12 người34- Tiền Giang: 857 người35- Long An: 2.438 người36- Tây Ninh: 1.010 người37- An Giang: 432 người38- Bến Tre: 799 người39- Vĩnh Long: 65 người40- Bình Dương: 2.200 người41- Bình Phước: 1.256 người42- Cà Mau: 1.424 người./.

