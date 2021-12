Phong toả tạm thời số nhà 10, phố Quan Sơn, phường An Hưng

Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá vừa ban hành quyết định áp dụng biện pháp phong toả tạm thời số nhà 10, phố Quan Sơn, phường An Hưng để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Thời gian áp dụng phong toả bắt đầu từ 20 giờ ngày 30-12 đến khi có thông báo mới. Không ai được ra, vào khu vực phong toả (trừ các trường hợp làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt khi cấp có thẩm quyền cho phép).

Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá giao Công an thành phố, UBND phường An Hưng và các phòng, ban, đơn vị liên quan thành lập các chốt kiểm soát, đảm bảo phong toả nghiêm ngặt theo đúng quy định. UBND phường An Hưng chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện truy vết thần tốc các trường hợp có liên quan, tổ chức cách ly và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Tô Hà