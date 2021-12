Mốc dịch tễ liên quan đến các ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn TP Thanh Hoá

Liên quan đến các ca mắc COVID-19 mới ghi nhận, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP Thanh Hóa phát đi thông báo khẩn về các mốc dịch tễ liên quan đến các ca bệnh, đề nghị những người có liên quan khẩn trương đến cơ quan y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Cụ thể diễn biến dịch tễ của các ca bệnh:

Bệnh nhân Ng.Kh.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1986. Lao động tự do. Địa chỉ: Lô D13, mặt bằng 931, phường Đông Vệ. Đã tiêm 2 mũi vắc xin Astrazeneca.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với vợ, con trai, em gái, bố và mẹ.

- Ngày 7/12, khoảng 8 giờ BN đi mua rau tại Chợ Đầu mối Đông Hương.

- Ngày 8/12, khoảng 16 giờ BN thấy người mệt mỏi nên đã đi cùng F0 L.V.T. (Đông Vệ) đến Phòng khám đa khoa Medlatec Thanh Hóa lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính.

- Ngày 15/12, BN xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, chảy nước mũi nên tự đi xe máy đến Phòng khám đa khoa Medlatec Thanh Hóa lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân F.D.Sh; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1974. Nghề nghiệp: Quản lý, Công ty TNHH Một thành viên tự động hóa máy giày Toàn Thịnh Việt Nam. Địa chỉ: Lô 86A KCN Tây Bắc Ga, Đình Hương, phường Đông Cương. Đã tiêm 2 mũi vắc xin Vero Cell.

- Hàng ngày BN đi làm tại Công ty TNHH Một thành viên tự động hóa máy giày Toàn Thịnh Việt Nam. Tại đây BN tiếp xúc với các đồng nghiệp.

- Ngày 11/12, khoảng 18 giờ BN ăn cơm tại nhà ăn Công ty TNHH Một thành viên tự động hóa máy giày Toàn Thịnh Việt Nam. Tại đây BN tiếp xúc với F0 G.Ch.H., Mo (Công ty In ấn sáng tạo), Zhong (Công ty Việt Hưng), Jie (Công ty Lệ Thẻ Long).

- Ngày 12/12, khoảng 08 giờ BN cùng 3 người đến nhà vợ F0 G.Ch.H., (Hoằng Đạo, Hoằng Hóa). Khoảng 14 giờ tiếp xúc với 2 cháu là con của nhân viên văn phòng.

- Ngày 13/12, khoảng 18 giờ 30 phút, BN uống nước cùng F0 G.Ch.H., tại văn phòng Công ty In ấn Sáng Tạo (Lô C6, KCN Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ).

- Ngày 14/12, khoảng 8 giờ, BN tiếp xúc với Meng (Công ty PaiKuan) tại văn phòng công ty TNHH Một thành viên tự động hóa máy giày Toàn Thịnh Việt Nam.

Bệnh nhân L.V.H; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1969. Địa chỉ: Phố 5, phường Quảng Cát. Lao động tự do. Đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với vợ, con trai, con gái.

- Tối ngày 11/12, BN đến nhà bà Luân (Thôn 1, xã Quảng Minh, Quảng Xương). Tại đây BN tiếp xúc với F0 L.Th.M. - Ngày 12/12, khoảng 8 giờ BN đến ăn giỗ tại nhà bà Luân (Thôn 1, xã Quảng Minh, Quảng Xương). Tại đây BN tiếp xúc với F0 L.Th.M.

Bệnh nhân Ng.S.Q.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1997. Nhân viên cây xăng Trường Xuân. Địa chỉ: phố Thành Tráng, phường Quảng Thành. Đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với bố, mẹ, vợ, con.

- Hàng ngày BN đi làm tại cây xăng Trường Xuân (Trên trục đường vành đai Đông Tây)

- Ngày 10/12, khoảng 14 giờ BN đi khám sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa Thanh Hà. Tại đây BN có làm test nhanh âm tính.

- Ngày 11/12, BN đi taxi Bắc Trung Nam cùng vợ và con về thăm bố mẹ vợ (thôn 1, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương).

- Ngày 12/12, khoảng 19 giờ 30 phút BN đi uống bia tại quán bia Tuấn Sĩ (phố Thành Công). Tại đây BN tiếp xúc với ông Cường, Hiệp (Quảng Thành).

- Ngày 13/12, khoảng 18 giờ BN ăn cỗ đám cưới tại gia đình ông Thanh Ninh (Thôn Thành Tráng, Quảng Thành). Khoảng 20 giờ đến nhà bạn Hùng (Thành Long, Quảng Thành). Tại đây có tiếp xúc với 3 người.

- Ngày 14/12, khoảng 7 giờ ăn sáng tại quán bún ốc Thể Mập (Lê Lai, phường Quảng Hưng).

- Sáng ngày 15/12, khoảng 08 giờ 25 phút, BN đến giao dịch tại ngân hàng Viettin Bank (181 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn).

Bệnh nhân Ng.Đ.C.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1994. Nhân viên tiếp thị. Địa chỉ: Phố Trần Hưng, Phường An Hưng. Đã tiêm 2 mũi vắc xin Vero Cell.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với mẹ.

- Hàng ngày BN đi làm tại Công ty Điểm Vàng (121 Ngô Thị Nhậm, phường Ngọc Trạo). Tại đây BN tiếp xúc với các đồng nghiệp.

- Ngày 13/12, BN đi đám cưới nhà bà Hoàng Thị Hoa (phố Trần Hưng, phường An Hưng).

- Ngày 14/12, khoảng 8 giờ BN mua thuốc tại nhà thuốc Minh Tín (Chợ Nấp). Tại đây BN tiếp xúc với nhân viên bán hàng.

- Ngày 14/12, khoảng 19 giờ 30 phút BN đến quán cơm Lục Tâm (phường Quảng Thịnh) cùng với 5 người (phường An Hưng).

Bệnh nhân Đ.X.Ch.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1945. Địa chỉ: Phố Nghĩa Sơn 1, phường Tào Xuyên. Lao động tự do. Đã tiêm 2 mũi vắc xin Astrazeneca.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với vợ F0 L.Th.L.

- Hàng ngày, BN rửa xe máy và bơm xe cho khách hàng.

. - Ngày 9/12, khoảng 8 giờ BN đến Trạm Y tế phường Tào Xuyên tiêm vắc xin COVID-19.

- Ngày 15/12, khoảng 8 giờ, BN tiếp xúc với cháu Bảy (213 phố Chí Linh, thị trấn Lang Chánh) đến chơi nhà BN.

Bệnh nhân L.Th.L.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1953. Phố Nghĩa Sơn 1, phường Tào Xuyên. Đã tiêm 2 mũi vắc xin Vero cell.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với chồng F0 Đ.X.Ch.

- Hàng ngày, BN mua thức ăn ở chợ Chớp (phường Tào Xuyên).

- Từ ngày 1-8/12, BN đến nhà con gái (Phố 3, phường Long Anh) làm nem.

- Ngày 15/12, khoảng 8 giờ, BN tiếp xúc với cháu Bảy (213 phố Chí Linh, thị trấn Lang Chánh) đến chơi nhà BN.

Bệnh nhân L.Ng.Th.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1950. Hưu trí. Địa chỉ: 11 Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngọc Trạo. Không đồng ý tiêm vắc xin.

- Yếu tố dịch tễ: Là bố đẻ của F0 L.Th.A.

- Bệnh nhân bị liệt nằm giường không đi đâu, hàng ngày chỉ tiếp xúc với con dâu, cháu trai (học sinh lớp 4H, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi), cháu trai (học sinh lớp 1C, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi), con trai, con gái.

- Ngày 11/12, khoảng 19 giờ F0 L.Th.A đến thăm bố, có ăn cơm và ngủ qua đêm.

Bệnh nhân Ng.Th.H; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1988. Cán bộ, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ: 60 Tân An, phường Ngọc Trạo. Đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: Là F1 của F0 Ng.Th.S.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với mẹ, chồng, con trai (học sinh lớp 5I, trường Nguyễn Văn Trỗi), con gái (học sinh lớp Gấu Misa, trường mầm non Vietkid).

- Hàng ngày BN đi làm tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Tại đây BN tiếp xúc với các đồng nghiệp.

- Ngày 12/12, khoảng 16 giờ 30 phút, BN đi ăn tại nhà hàng Piza Vincom. Tại đây BN tiếp xúc với F0 Ng.Th.S.

Bệnh nhân B.Th.C.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1968. Giám đốc, Trường Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện Đông Sơn. Nơi ở hiện nay: Phố Son Toản, phường An Hưng. Đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: Là F1 của F0 L.Th.Th.L.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với chồng, con trai (học sinh lớp 7A, Trường Tiểu học, THCS&THPT Nobel school.

- Hàng ngày BN đi làm tại Trường Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện Đông Sơn. Tại đây BN tiếp xúc với F0 L.Th.Th.L. và đồng nghiệp.

Bệnh nhân Ng.Th.Ng.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1981. Địa chỉ: Phố Tân Lê, phường Đông Tân. Đã tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer.

- Yếu tố dịch tễ: Là mẹ của F0 Ng.Đ.Đ.

- Hàng ngày BN ở nhà tiếp xúc với chồng, con trai F0 Ng.Đ.Đ., con gái (học sinh lớp 1A, trường tiểu học Đông Tân), con gái, mẹ chồng, em dâu, cháu (học sinh lớp 6A trường THCS Đông Tân), cháu (học sinh lớp 4D, trường tiểu học Đông Tân), cháu (học sinh lớp 2C, trường tiểu học Đông Tân), cháu.

- Ngày 8/12, khoảng 14 giờ BN đến tiêm vắc xin tại Trạm Y tế phường Đông Tân.

- Ngày 11/12, khoảng 18 giờ BN tiếp xúc với ông Nam, bà Gái, 2 cháu Nhiên - Lâm, ông Vui, bà Thanh, bà Ngân, bà Lan, bà Thơm, ông Dũng tại nhà riêng phố Son Toản, phường An Hưng.

Bệnh nhân L.Đ.M.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1992. Nhân viên, Công ty CP Nồi hơi và Thiết bị nhiệt Miền Trung. Địa chỉ: 87 Lý Thiên Cương, phường Quảng Hưng. Đã tiêm 2 mũi vắc xin VeroCell.

- Yếu tố dịch tễ: Là bố của F0 L.Ng.T.A. (học sinh trường mầm non tư thục Sơn Ca).

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với vợ, con gái F0 L.Ng.T.A.

- Ngày 2/12 và ngày 3/12 BN đi làm tại Công ty CP Nồi hơi và Thiết bị nhiệt Đông Á (KCN Tây Bắc Ga, Đình Hương, phường Đông Cương).

- Ngày 5/12, BN cùng ông Thiện (Hoằng Hóa) đi làm tại Công ty May Ivory Hậu Lộc (Thị Trấn Hậu Lộc, Hậu Lộc). Tại đây BN tiếp xúc với ông Đông (Hoằng Hóa).

- Ngày 7/12 và ngày 8/12 BN đi làm tại Công ty CP Nồi hơi và Thiết bị nhiệt Miền Trung (Lô 20, KCN Tây Bắc Ga, Đình Hương, phường Đông Cương).

- Từ ngày 8/12 đến nay, BN cách ly tại nhà.

Bệnh nhân Ng.M.T.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 2010. Học sinh lớp 6B, Trường TH&THCS Lương Trí, phường Hải Hòa, Thị xã Nghi Sơn. Địa chỉ: Phố Thắng Sơn, phường An Hưng.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với bố, mẹ, em gái (học sinh lớp 2A, Trường TH&THCS Lương Trí).

- Hàng ngày BN đi học tại lớp 6B, Trường TH&THCS Lương Trí (Phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn). Tại đây BN tiếp xúc với cô giáo và các bạn cùng lớp.

- Ngày 12/12, khoảng 08 giờ BN cùng mẹ về thăm ông bà nội (phường An Hưng).

- Từ ngày 13-15, buổi sáng BN được mẹ đưa đi học, buổi tối về nhà ông bà nội phường An Hưng.

Bệnh nhân Ng.Th.Q.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1971. Giáo viên, lớp 1A trường TH&THCS Hoằng Đức 2, Hoằng Hóa.Địa chỉ: Phố Quan Nội 3, phường Long Anh. Đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: Là F1 của F0 L.Ng.Kh. (Hoằng Đức, Hoằng Hóa).

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với mẹ chồng, chồng, con trai, con gái và cháu (học sinh, trường Mầm non Long Anh).

- Hàng ngày BN đi dạy học ở lớp 1A, trường TH&THCS Hoằng Đức 2, Hoằng Hóa. Tại đây BN tiếp xúc học sinh trong lớp và giáo viên ở trường.

- Ngày 7/12 và ngày 9/12, khoảng 14 giờ bồi dưỡng kiến thức tại nhà 6 cho học sinh ở Hoằng Đức và 1 học sinh ở Long Anh. Địa chỉ: BG 23 Vincom, P. Điện Biên. Cho thuê xe tự lái. Đã tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với bố, mẹ, con trai (học sinh lớp 5A4, trường Tiểu học Điện Biên 2).

- Hàng ngày BN đi làm tại Cửa hàng cho thuê xe tự lái Chính Cương (308 Trường Thi, phường Trường Thi). Tại đây BN, tiếp xúc với anh Đạt (đường Trịnh Khả, phường Đông Vệ), Thanh (Nam Ngạn), Linh (Đông Thọ), Hùng (Đông Vệ), Anh (An Hoạch), Trường (Điện Biên).

- Ngày 9/12/2021 khoảng 15 giờ BN đi từ Thanh Hóa ra Trung tâm thương mại Hà Nội.

Bệnh nhân L.H.Th.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1977. Sản xuất nem chua Thành Quý. Địa chỉ: Phố 3, phường Long Anh. Đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: Tiếp xúc với F0 L.Th.L.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với vợ F0 Đ.Th.Ch., con trai (học sinh lớp 10A3, trường THPT Lương Đắc Bằng), con gái (học sinh lớp 4C, trường tiều học Hoằng Long), con gái (học sinh lớp Chồi 1, trường Mầm non Thanh Xuân Bắc).

- Tại cơ sở làm nem của gia đình BN có tiếp xúc với mẹ F0 L.Th.L., và 10 công nhân sản xuất nem.

- Ngày 12/12, khoảng 10 giờ BN đi dự đám cưới nhà ông Trấn (Phố 2, phường Long Anh) tại đây BN tiếp xúc với các ông Minh, Thắng, Bình, Dung (phố 2, phường Long Anh), ông Thúy (chủ cơ sở mua sắt vụn ở chân núi Ngọc, Tào Xuyên). Khoảng 19 giờ, đến nhà ông Duyên (Phố 3, phường Long Anh) ăn cơm. Tại đây BN tiếp xúc với ông Duyên và các ông Phụng, Anh, Trường, anh Bốn (phường Long Anh).

- Ngày 13/12, khoảng 14 giờ BN đến UBND phường Long Anh nộp tiền nước. Tại đây BN tiếp xúc với bà Liễu và ông Anh - cán bộ UBND phường. Khoảng 17 giờ, tiếp xúc với anh Anh (Nghĩa Sơn 2, Tào Xuyên) để lấy đơn lắp đặt nước.

- Ngày 14/12, khoảng 7 giờ BN đến dự đám cưới nhà anh Lê Kim Năm (phố 2, phường Long Anh). Tại đây BN tiếp xúc với các ông Sơn, Thành, Duyên, Đồng, Minh.

- Ngày 15/12. khoảng 15 giờ vào nhà mẹ đẻ. Khoảng 17 giờ 30 phút đến nhà mới đang xây tiếp xúc với chị Thu chở gạch đến, có tiếp xúc với tổ thợ xây gồm 4 người (Long Anh).

Bệnh nhân Tr.Th.H.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1997. Sinh viên, Phân hiệu Đại học Y Hà Nội. Nơi đăng ký HKTT: Xóm Đồng Hoa, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Nơi ở hiện tại: số nhà 42/251 Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng. Đã tiêm 2 mũi Vắc xin AstraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: Là F1 của F0 Ng.H.Q. và F0 L.V.H.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với bạn Ngân cùng dãy trọ.

- Hàng ngày BN đi học tại khoa Thần kinh lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tại đây BN tiếp xúc với các bạn cùng học, các nhân viên bệnh viện và bệnh nhân của khoa.

- Ngày 13/12, khoảng 7 giờ 40 phút BN tiếp xúc với bác sỹ F0 Ng.H.Q. và F0 L.V.H.

- Ngày 14/12, khoảng 18 giờ tiếp xúc với anh Tuấn đến nhận hàng ở kho hàng trong dãy trọ.

Bệnh nhân L.Th.H.Tr.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1986. Địa chỉ: Số nhà 56/04/675, Tổ dân phố Khối 1, phường Đông Hương. Đã tiêm 2 mũi vắc xin Astrazeneca.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với chồng, con (học sinh lớp 5A5, trường Tiểu học Minh Khai 1), con (học sinh lớp 2A8, trường Tiểu học Minh Khai 1), bố mẹ đẻ, em trai.

- Hàng ngày BN đưa hai con đi học tại lớp 5A5 trường Tiểu học Minh Khai 1 và lớp 2A8 trường Tiểu học Minh Khai 1 (phường Trường Thi).

- Ngày 11/12, khoảng 9 giờ, BN đi đám cưới cùng chồng tại nhà ông Chính, bà Xuyến (phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn). Khoảng 20 giờ BN đi dự Party tại Khách sạn Kings Place.

- Ngày 14/12, khoảng 15 giờ BN đi nhảy Zumba ở Trung tâm AK (Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn).

Bệnh nhân B.Th.T.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1985. Địa chỉ: 11 Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngọc Trạo.Lao động tự do. Đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: F1 của F0 L.Th.A. (Đông Lĩnh).

- Ở nhà, BN tiếp xúc thường xuyên với bố chồng F0 L.Ng.Th., chồng, con (học sinh lớp 4H, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi), con (học sinh lớp 1C, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi).

- Hàng ngày BN bán hàng ăn sáng (xôi, mì xào) cho học sinh (11 Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngọc Trạo.

- Ngày 11/12, khoảng 12 giờ 30 phút, BN cùng gia đình về quê ăn giỗ (Hồ Thôn, phường Đông Lĩnh). Tại đây, BN tiếp xúc với F0 L.Th.A.

- Ngày 13/12, khoảng 10 giờ, BN đi chợ Tân An - Tân Bình mua thực phẩm.

Bệnh nhân L.Ng.Ph.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1998. Lao động tự do. Địa chỉ: Số nhà 11/15 Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương. Đã tiêm 1 mũi vacxin Pfizer.

- Yếu tố dịch tễ: Tiếp xúc với F0 Ng.Tr.Q.A.

- Ở nhà bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc với mẹ, cháu.

- Hàng ngày BN đưa con đi học tại lớp Hoa Sen trường mầm non Đông Hải.

- Ngày 11/12, khoảng 19 giờ BN đến nhà bác Tuấn. Khoảng 20 giờ BN đến dự đám cưới tại nhà ông Nguyễn Bá Hòa. Tại đây BN tiếp xúc với 5 người. Khoảng 21 giờ 30 phút BN có biểu hiện sốt, ngạt mũi đã tự uống thuốc ở nhà. Khoảng 22 giờ 30 phút, BN đến nhà chị Quỳnh (13C/105 Đông Tác, phường Đông Thọ) ngủ lại qua đêm.

- Ngày 12/12, khoảng 8 giờ 30 phút BN cùng chị Quỳnh ăn sáng tại quán bún Huế ở Ngã Ba Bia (phường Trường Thi). Tại đây có tiếp xúc với chủ quán và nhân viên phục vụ. Khoảng 10 giờ BN có tiếp xúc với em họ tại nhà riêng.

Bệnh nhân Ng.Th.S.K.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2017. Học sinh lớp Chồi 3, trường Mầm non An Hưng. Địa chỉ: Phố Quang, phường An Hưng.

- Yếu tố dịch tễ: F1 của F0 Ng.K.H.Đ và F0 Ng.Th.Th.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với mẹ F0 Ng.Th.Th, bố, anh trai F0 Ng.K.H.Đ, bà ngoại. Thường xuyên sang nhà bà bác chơi tiếp xúc với 2 bác, anh (học sinh lớp 6B, trường THCS An Hưng), chị.

- Hàng ngày BN đi học ở lớp Chồi 3, trường Mầm non An Hưng. Tại đây BN tiếp xúc với cô giáo và các bạn trong lớp.

Bệnh nhân Đ.Th.Ch.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1982. Sản xuất nem chua Thành Quý. Địa chỉ: Phố 3, phường Long Anh. Đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: Tiếp xúc với F0 L.Th.L.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với chồng F0 L.H.Th., con trai (học sinh lớp 10A3, trường THPT Lương Đắc Bằng), con gái (học sinh lớp 4C, trường tiều học Hoằng Long), con gái (học sinh lớp Chồi 1, trường Mầm non Thanh Xuân Bắc).

- Tại cơ sở làm nem của gia đình BN có tiếp xúc với mẹ F0 L.Th.L. và 10 công nhân sản xuất nem.

- Ngày 13/12, khoảng 17 giờ 30 phút BN cùng bà Linh ăn cơm tại gia đình bà Thu (phố 3, phường Long Anh). Tại đây BN tiếp xúc với 5 người (Long Anh).

- Ngày 15/12, BN đến chợ Chớp (Tào Xuyên) mua thực phẩm. Tại đây BN tiếp xúc với bà Ngân (Long Anh), bà Lý (Tào Xuyên).

- Ngày 16/12, khoảng 8 giờ BN đi chợ Rạm (Long Anh) mua thực phẩm. Tại đây BN tiếp xúc với bà Nụ (Tào Xuyên), Mận (Long Anh).

Bệnh nhân Ph.T.H.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1993. Nhân viên, Công ty sữa Yakult. Địa chỉ: Phố 7, phường Quảng Cát. Đã tiêm 1 mũi Vắc xin AstraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: F1 của F0 Ph.L.Đ.Nh.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc mẹ, bố, vợ, con trai F0 Ph.L.Đ.Nh., con trai F0 Ph.T.L.

- Từ ngày 8-11/12, BN đi chăm con trai F0 Ph.L.Đ.Nh. tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh.

- Từ ngày 12/12, BN cách ly tập trung tại Khách sạn Hà Nội.

Bệnh nhân Ng.G.B.; Giới tính : Nam; Năm sinh: 2012. Địa chỉ: SN 23/152 Lê Lai, Tổ dân phố Bào Ngoại, phường Đông Hương. Học sinh lớp 4B, trường Tiểu Học Lý Tự Trọng, phường Đông Sơn.

- Yếu tố dịch tễ: Là F1 của F0 Ng.Kh.V.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với bố F0 Ng.Tr.H., ông F0 Ng.Tr.H., bà, chị.

- Hàng ngày BN đi học tại lớp 4B trường Tiểu Học Lý Tự Trọng, phường Đông Sơn. Tại đây BN tiếp xúc với cô giáo và các bạn học sinh cùng lớp.

- Ngày 4/12, khoảng 19 giờ 30 phút, BN được bố F0 Ng.Tr.H. đưa BN cùng chị đến nhà mẹ F0 C.L.Ch. (02/32 Phạm Ngũ Lão, phường Đông Sơn). Tại đây BN tiếp xúc với mẹ F0 C.L.Ch. và em F0 Ng.Kh.V.

Bệnh nhân V.Ng.Đ.Th.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2018. Học sinh, trường Mầm non tư thục Sơn Ca. Địa chỉ: P302 Nhà 4D1 Chung cư Đông Phát, phường Đông Vệ.

- Yếu tố dịch tễ: Học sinh trường mầm non Sơn Ca.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với mẹ.

- Từ ngày 8/12, BN và mẹ cách ly tại nhà.

Bệnh nhân Ng.Đ.N.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1978. Địa chỉ: Phố 1, phường Quảng Hưng. Bác sĩ, Bệnh viện đa khoa Hợp Lực. Đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: F1 của F0 L.V.H.

- Ở nhà, BN tiếp xúc thường xuyên với vợ (Giáo viên, Trường THCS Quảng Tâm), con trai (học sinh lớp 6B, Trường THCS Quảng Tâm) , con (học sinh lớp 8B, Trường THCS Quảng Tâm).

- Hàng ngày, BN đi làm tại khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa Hợp Lực. Tại đây BN có tiếp xúc với đồng nghiệp và bệnh nhân.

- Ngày 11/12, khoảng 7 giờ 30 phút BN đi thi tại phân hiệu Đại học Y Hà Nội (Lớp chuyên khoa 2 chuyên ngành ngoại khoa). Tại đây BN tiếp xúc với F0 L.V.H.

Bệnh nhân Đ.Th.H.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1991. Công nhân, Công ty TNHH Giày Sunjade Việt Nam. Địa chỉ: Phố 4, phường Quảng Hưng. Đã tiêm 2 mũi vắc xin VeroCell.

- Ở nhà bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc với bố mẹ chồng, chồng, con gái (học sinh lớp 3E, trường Tiểu học Quảng Hưng), con gái (học sinh lớp 1A4, trường Tiểu học Quảng Hưng), con gái.

- Hàng ngày BN đi làm tại tổ 4, xưởng C2 Công ty TNHH Giày Sunjade Việt Nam - Lô B, KCN Lễ Môn, phường Quảng Hưng. Tại đây BN tiếp xúc với các đồng nghiệp.

- Ngày 11-13/12, BN đi làm tại Nhà máy Giày Akalia (Thôn Hải Xuân, xã Hải Long, huyện Như Thanh).

- Từ ngày 14/12, BN cách ly tại nhà (đối tượng F2).

Bệnh nhân H.K.C.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2012. Học sinh lớp 4C, trường tiểu học Đông Hưng. Địa chỉ: Phố Quan Sơn, phường An Hưng.

- Yếu tố dịch tễ: Là F1 của F0 Ng.Th.Nh., F0 H.M.Th., F0 H.Th.Kh.D.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với mẹ, bố, hàng xóm F0 Ng.Th.Nh., F0 H.M.Th., F0 H.Th.Kh.D.

- Hàng ngày BN đi học ở lớp 4C trường Tiểu học Đông Hưng. Tại đây tiếp xúc với cô giáo và các bạn ở lớp.

Bệnh nhân Ng.Ng.B.A.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2014. Học sinh lớp 2B, trường Tiểu học Tân Phú Khang. Địa chỉ: Phố Quan Sơn, phường An .

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với mẹ, bố, ông bà ngoại, chị (học sinh lớp 8B, trường THCS An Hưng), dì, em họ (học sinh lớp Nụ Hồng 4, trường Mầm non Nobel).

Bệnh nhân L.Ng.B.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1981. Địa chỉ: Xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hóa. Nghề nghiệp: Bác sỹ khoa phẫu thuật lồng ngực, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: F1 của F0 L.V.H.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với bố, mẹ, vợ, con gái (học sinh lớp 7C, trường THCS Nguyễn Bá Sỹ, Hoằng Hóa), con gái (học sinh lớp C trưởng Tiểu học Camellia, Hoằng Hóa).

- Hàng ngày đi làm tại khoa phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tại đây BN tiếp xúc với F0 L.V.H. và các đồng nghiệp cùng bệnh nhân.

- Ngày 11/12, khoảng 7 giờ 30 phút BN đi thi tại phân hiệu Đại học Y Hà Nội (Lớp chuyên khoa 2 chuyên ngành ngoại khoa).

- Ngày 13/12, khoảng 17 giờ 30 phút đến đám cưới nhà ông Hoàng Trung Thông (MBQH 30, phường Đông Vệ).

Tô Hà