Lực lượng dân quân tự vệ chung tay phòng chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) trong tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sát cánh cùng các lực lượng chức năng khác trong phòng, chống dịch. Qua đó, góp phần tích cực cùng với toàn xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Lực lượng DQTV xã Hoằng Phượng (Hoằng Hóa) cùng các lực lượng chức năng tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly.

Quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, lực lượng DQTV trong tỉnh thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, thực hiện tốt nhiệm vụ tại các khung cách ly của huyện, xã, thị trấn; tại các chốt kiểm soát dịch. Trong đó phân công trách nhiệm cho lực lượng túc trực tuần tra 24/24h, để kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn, bảo đảm an toàn trong các khu cách ly. Ngoài ra, lực lượng DQTV còn phối hợp cùng các ngành, đoàn thể địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, thường xuyên vệ sinh nhà cửa, thực hiện khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế, khai báo y tế khi đi từ địa phương khác về. Qua đó giúp người dân nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch bệnh; chấp hành nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, góp phần cùng địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Thời gian qua, ngoài nhiệm vụ phối hợp các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng DQTV trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong phòng chống dịch COVID-19, nhằm góp sức bảo vệ sức khỏe, sự bình yên cho Nhân dân. Tại các chốt phòng, chống dịch tại các khu cách ly, lực lượng DQTV thị trấn cùng với lực lượng công an và các ngành chức năng chia thành các ca trực, làm nhiệm vụ liên tục 24/24h. Ngoài ra, lực lượng DQTV thị trấn còn thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Anh Trần Phú Tấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn cho biết: “Chúng tôi ứng trực, tiếp nhận người đến cách ly y tế tại khu cách ly, chuyển thức ăn cho các thành viên trong kíp trực và những người đang cách ly y tế, tham gia khử khuẩn khu vực cách ly và thực hiện một số nhiệm vụ khác. Theo quy định, mỗi kíp trực phải ở tại khu cách ly 21 ngày, ăn ở, sinh hoạt tại khu cách ly. Niềm vui lớn nhất của chúng tôi là khi nhận được tin kết quả xét nghiệm âm tính của những người đang thực hiện các biện pháp cách ly y tế tại khu cách ly”.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại xã Hoằng Đạo (Hoằng Hóa), bên cạnh các lực lượng y tế, công an... thì lực lượng DQTV luôn tích cực, đi đầu và có nhiều đóng góp. Ông Mai Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã cho biết: Trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ huy Quân sự xã huy động các lực lượng DQTV, như: dân quân cơ động, dân quân tại chỗ tham gia. Các lực lượng được phân công luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với các ngành phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh. Theo đó, lực lượng dân quân cơ động xã được phân công tham gia khử khuẩn tại các điểm trên địa bàn xã; ứng trực tại khu cách ly y tế tập trung; đồng thời tham gia tuần tra, kiểm soát bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, trực các chốt chặn, kiểm soát các đầu mối giao thông liên xã. Bên cạnh đó, cùng với các đoàn thể địa phương tuyên tuyền, vận động người dân thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch. Ngoài ra, Ban Chỉ huy Quân sự xã còn huy động lực lượng dân quân tại chỗ tham gia vào các tổ COVID cộng đồng nhằm tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Với quan điểm tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và bị động, lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh đã và đang nâng cao hiệu quả công tác, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Bài và ảnh: Quốc Hương