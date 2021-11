Kịp thời cập nhật dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc kịp thời cập nhật dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh hoàn thành trước ngày 11-11-2021.

(Ảnh minh họa)

Ngày 2-11, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 17325/UBND-VX về việc cập nhật số liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để chỉ đạo các đơn vị khẩn trương cập nhật số liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên ứng dụng nền tảng tiêm chủng COVID-19. Tuy nhiên, đến ngày 8-11, theo thống kê của Bộ Y tế toàn tỉnh vẫn còn hơn 260.000 mũi tiêm tại các địa phương, đơn vị chưa được cập nhật lên hệ thống.

Để kịp thời cập nhật dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh hoàn thành trước 11-11-2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp huyện, xã tiến hành đối chiếu thông tin của công dân trong dữ liệu dân cư để yêu cầu người dân bổ sung, hoàn chỉnh thông tin sau đó xác nhận và gửi lại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn để quản lý; không thực hiện xác minh thông tin đối với trường hợp là công dân Việt Nam. Trường hợp người trong danh sách chưa có thông tin hoặc có thông tin không chính xác với dữ liệu dân cư, cơ quan Công an cấp xã có trách nhiệm xác minh bổ sung và gửi lại danh sách cho Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. Thời gian gửi lại danh sách đã được xác minh không quá 2 ngày kể từ ngày Trạm Y tế lập danh sách.

Sở Thông tin và Truyền thông huy động tối đa các doanh nghiệp như: Viettel, Mobifone, VNPT, Bưu điện… hỗ trợ trang thiết bị, đường truyền, máy tính và các điều kiện cần thiết khác cho việc cập nhật dữ liệu lên Hệ thống; hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật cho các điểm trong việc cập nhật dữ liệu tiêm chủng, nhập liệu lên hệ thống tiêm chủng, đảm báo chính xác, an toàn, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Tổ công nghệ COVID tiến hành giám sát, hỗ trợ các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện việc nhập liệu các mũi tiêm chủng đã tiêm vào phần mềm tiêm chủng xong trước 11-11-2021.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố giao Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ cập nhật dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và các yêu cầu có liên quan tại địa phương quản lý.

