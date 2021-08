Kiểm soát dịch COVID-19 tại chợ đầu mối: Tránh chủ quan, lơ là

Là chợ đầu mối lớn nhất của tỉnh, mỗi ngày chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) đón hàng chục lượt xe tải hàng hóa đổ về từ các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh và một số địa phương trong cả nước, với cả nghìn lượt người đến mua bán, giao thương mỗi ngày... Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến đặc biệt phức tạp như hiện nay, đây là một trong những nơi tiềm ẩn rủi ro và nguy cơ cao lây lan dịch bệnh.

Việc khai báo y tế, lịch trình di chuyển của các lái xe và người đi cùng được ban quản lý chợ thực hiện nghiêm ngặt, giữ khoảng cách trong quá trình khai báo. Ảnh: Hoài Anh

Vẫn còn tình trạng chủ quan, lơ là

Chúng tôi có mặt tại chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương từ 16h30, khi các đoàn xe tải hàng hóa nối đuôi nhau về khu vực bãi tập kết theo quy định của ban quản lý (BQL) chợ. Theo quan sát, các xe được BQL chợ hướng dẫn xếp thành hàng dài ngay ngắn, các lái xe và người đi cùng được yêu cầu ngồi chờ trong xe để nhân viên BQL chợ đầu mối thực hiện phun khử khuẩn. Để đảm bảo “5K”, các lái xe và người đi cùng lần lượt xuống khai báo y tế, lịch trình di chuyển, xuất trình giấy tờ cũng như các thủ tục cần thiết về hàng hóa, nhận phiếu vào chợ nếu đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Giữa cái nóng gay gắt cuối chiều, những thùng hàng từ các xe tải nhanh chóng được đội bốc vác chuyển vào chợ cho các quầy. Thế nhưng, công việc bốc vác nặng nhọc cộng với thời tiết oi bức đã khiến không ít lao động “vô tư” tháo khẩu trang, vừa làm việc vừa trò chuyện; một số lao động bốc vác, sau khi kết thúc công việc đã tháo khẩu trang ngồi uống bia tại chỗ ở góc chợ. Không chỉ có những đối tượng lao động nặng nhọc, một số tiểu thương, khi bắt gặp ống kính máy ảnh của chúng tôi mới lấy khẩu trang ra đeo và lấy tay xua đuổi, tỏ vẻ bực bội.

Anh N.V.H. (phường Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa), lao động bốc vác tại chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương cho biết: BQL chợ đầu mối thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện đeo khẩu trang. Chúng tôi cũng ý thức được việc đeo khẩu trang đúng cách để đảm bảo an toàn cho bản thân, cho cộng đồng. Nhưng đặc thù công việc bốc vác mệt nhọc, đeo khẩu trang trong thời gian dài rất khó thở, thi thoảng mệt quá nên chúng tôi có kéo xuống một lúc cho dễ chịu.

Theo quan sát, tại các lối ra vào chợ, lực lượng bảo vệ chợ đầu mối đã tiến hành chốt chặn, yêu cầu đeo khẩu trang, bố trí nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt. Những trường hợp không đeo khẩu trang sẽ không được phép vào chợ. Ngoài lực lượng bảo vệ trực cố định, BQL chợ cũng tăng cường thêm các nhóm tuần tra lưu động, thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh, người dân ra vào chợ đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, với lượng lớn người ra vào, dù được các lực lượng chức năng, BQL kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên nhắc nhở, song thực tế vẫn còn nhiều trường hợp không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng quy cách. Trong thời điểm dịch bệnh đang có những diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, tình trạng này đã phản ánh phần nào thái độ chủ quan, lơ là, thiếu ý thức của một bộ phận người dân trong việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Cần thắt chặt các biện pháp kiểm soát dịch

Theo báo cáo của BQL chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương, hiện chợ có gần 500 hộ kinh doanh cố định và trên 200 đối tượng kinh doanh tự do. Trung bình mỗi ngày có từ 30 - 70 lượt xe tải trong tỉnh và 10 - 15 xe tải ngoài tỉnh đến đổ hàng cho các tiểu thương. Tại đây, hoạt động giao thương sôi nổi thường bắt đầu từ khoảng 17h chiều hôm trước cho đến khoảng 10h sáng hôm sau. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hiện nay, lượng xe tải hàng hóa và người mua bán đã giảm hẳn so với trước đây. Mỗi ngày, chợ chỉ đón khoảng 1.000 lượt người đến mua bán.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, BQL chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng, chống dịch của các tiểu thương, người dân và lao động. Trong đó, BQL tập trung tuyên truyền về diễn biến tình hình dịch bệnh; các văn bản, quy định, giải pháp phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động kinh doanh, buôn bán qua hệ thống loa truyền thanh tại chợ. Đặc biệt chú trọng công tác tuần tra, nhắc nhở và giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tiến hành lập các chốt tại đầu các đường chính vào, kiên quyết “Không đeo khẩu trang không vào chợ” và kiểm soát việc đo thân nhiệt, yêu cầu người dân ra, vào chợ rửa tay sát khuẩn.

Cùng với lực lượng bảo vệ, BQL chợ còn bố trí giám sát thông qua hệ thống camera, với 32 mắt. Trước đây, hệ thống camera chỉ có chức năng giám sát an ninh trật tự thì nay hệ thống này còn giúp đội bảo vệ trực kiểm soát tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Khi có trường hợp vi phạm các quy định về công tác phòng, chống dịch, thông qua bộ đàm để báo cho bảo vệ tại các chốt, lực lượng tuần tra đến nhắc nhở kịp thời.

Ông Lê Ngọc Thắng, Trưởng BQL chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương, cho biết: Thông qua các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở của BQL chợ, hiện đa số tiểu thương tại các quầy hàng cố định đều có ý thức cao về việc phòng, chống dịch. Đối với những hộ kinh doanh vi phạm nội quy của chợ cũng như các biện pháp phòng, chống dịch, nếu nhắc nhở lần đầu sẽ bị phạt đóng quầy 7 ngày, lần 2 là 14 ngày và nhắc nhở lần 3 sẽ yêu cầu thu hồi quầy hàng.

Cũng theo ông Lê Ngọc Thắng, với quy mô lớn và lượng người mua bán đông, BQL đã bố trí 100 người, chia thành 3 ca trực trong ngày. Ngoài công tác bảo vệ, duy trì an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... lực lượng này còn làm công tác kiểm soát phòng, chống dịch. Để thắt chặt hơn nữa công tác phòng, chống dịch, BQL sẽ đề xuất với chính quyền địa phương tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý những trường hợp không đeo khẩu trang tại khu vực chợ. Việc này cần được triển khai thực hiện một cách quyết liệt, xử lý nghiêm khắc để mang tính răn đe đối với người dân khi ra vào mua bán cũng như các hộ kinh doanh tại đây.

Có thể nói, việc kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại những khu vực tập trung đông người như chợ đầu mối là hết sức khó khăn. Tỉnh Nghệ An đã xuất hiện ổ dịch nguy hiểm, chưa rõ nguồn lây tại chợ đầu mối TP Vinh. Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An liên tiếp ghi nhận hàng chục ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch này. Đây cần được xem là “hồi chuông” cảnh báo đối với Thanh Hóa trong việc kiểm soát dịch bệnh tại chợ. Đặc biệt, việc tổ chức tiêm phòng vắc-xin cho cán bộ, nhân viên BQL, các hộ kinh doanh, tiểu thương tại chợ đầu mối cần được tỉnh quan tâm, ưu tiên triển khai thực hiện sớm nhất có thể.

Bài và ảnh: Hoài Anh