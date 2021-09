Huy động 215 cán bộ y tế các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tham gia test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trên địa bàn TP Thanh Hoá

Để góp phần cùng TP Thanh Hoá bảo đảm công tác xét nghiệm đạt hiệu quả và đúng tiến độ, ngành y tế đã huy động 215 cán bộ y tế các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tham gia test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trên địa bàn TP Thanh Hoá.

Đây là các cán bộ y tế có đủ năng lực tham gia lấy mẫu xét nghiệm đến từ 16 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn TP Thanh Hoá, gồm: Bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh, Bệnh viện đa khoa Thanh Hà, Bệnh viện đa khoa Hàm Rồng, Bệnh viện Mắt Bình Tâm, Bệnh viện Mắt Lam Kinh, Bệnh viện Mắt Bắc Trung Nam, Bệnh viện Mắt Thanh Tâm, Bệnh viện Mắt Thanh An, Bệnh viện Tâm An, Bệnh viện An Bình Hưng, Phòng khám đa khoa 246 - cơ sở 2, Phòng khám đa khoa 360 Lê Hoàn, Phòng khám đa khoa 95 Lê Hoàn.

Lực lượng này sẽ cùng y tế TP Thanh Hoá tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 trên địa bàn TP Thanh Hóa từ ngày 2-9 đến 17 giờ 00 ngày 5-9-2021.

Tô Hà