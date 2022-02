Hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 qua đường dây nóng Tổng đài 1022 Thanh Hóa

Tổng đài 1022 Thanh Hóa là hệ thống tiếp nhận, xử lý và trả lời thông tin, yêu cầu hỗ trợ, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân về các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tổng đài 1022 Thanh Hóa hppx trợ các nội dung sau: Thông tin các quy định, hướng dẫn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; thông tin cụ thể về dịch tễ, cách ly y tế. Tư vấn, hỗ trợ y tế (cấp cứu, sức khỏe, chữa bênh, xét nghiêm). Thông tin liên quan đến việc thực hiện các cơ chế, chính sách an sinh xã hội. Các yêu cầu hỗ trợ nhân đạo, từ thiện do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thông tin liên quan đến giao thông - vận tải, lưu thông hàng hoá, thương mại; an ninh - trật tự trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thông tin về nghi người nhiễm COVID-19. Người đi, đến từ vùng dịch và các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại từng thời điểm.

Khi người dân có yêu cầu hỗ trợ, cung cấp thông tin về các vấn đề liên đến công tác phòng, chống dịch COV1D-19 trên địa bàn tỉnh phản ánh đến Tổng đài 1022 Thanh Hóa bằng một trong các phương thức sau:

Kênh đường dây nóng: Gọi trực trực tiếp đến đầu số 1022. Đối với cuộc gọi nội tỉnh qua mạng cố định (bấm số 1022). Đối với cuộc gọi liên tỉnh, mạng thông tin di động (bấm số 02371022)

Cổng thông tin điện tư Tổng đài 1022 Thanh Hóa tại địa chỉ: https:1022@thanhhoa.gov.vn.

Địa chỉ hộp thư điện tử: 1022@thanhhoa.gov.vn.

Kênh Zalo: 1022 Thanh Hóa; Kênh Fanpage Facebook: http://facebook.com/1022.thanhhoa.gov.vn.

Các cuộc gọi qua kênh đường dây nóng không tính cước phí liên lạc.

BĐT