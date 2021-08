Ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 trong khu cách ly tập trung huyện Như Xuân

Chiều 14-8, thông tin từ CDC Thanh Hoá cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 trong khu cách ly tập trung của huyện Như Xuân.

Bệnh nhân là nữ, sinh năm 1993, là công nhân Công ty TNHH May Mỹ Dung tại Dĩ An, Bình Dương. Hiện đang mang thai 34 tuần. Bệnh nhân được Công ty cho nghỉ làm từ ngày 6-7-2021. Trong thời gian nghỉ làm, bệnh nhân ở trong phòng trọ tại địa chỉ 1/6, Tổ 7/27, Khu phố Thắng Lợi 2, Dĩ An, Bình Dương; được lấy mẫu test nhanh kháng nguyên, có kết quả âm tính trước khi về địa phương.

Chiều ngày 31-7-2021, bệnh nhân cùng chồng, con và em dâu bắt taxi từ Bình Dương về Thanh Hóa. Trên đường đi, cả 4 người luôn đeo khẩu trang, không dừng đỗ dọc đường. Chỉ dừng tại Huế nhận đồ ăn từ thiện sau đó ăn trên xe. Trước khi về, bệnh nhân và gia đình đã gọi điện báo cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Cát Tân, được hướng dẫn các biện pháp phòng dịch. Đến 5h30 sáng ngày 2-8-2021, bệnh nhân cùng 3 người nhà về đến chốt kiểm dịch của tỉnh Thanh Hóa tại xã Bãi Trành khai báo y tế, sau đó về thẳng khu cách ly tập trung của huyện Như Xuân vào lúc 6h00 cùng ngày và được bố trí cách ly phòng riêng.

Bệnh nhân đã được làm test nhanh ngày 2-8 có kết quả âm tính và lấy mẫu xét nghiệm PCR vào ngày 6-8 có kết quả âm tính.

Đến ngày 13-8, bệnh nhân sốt, đau họng, được lấy mẫu xét nghiệm PCR, đến 16h50 ngày 14-8 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân đã được chuyển về Cơ sở điều trị COVID-19 số 1 tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa để cách ly, điều trị.

Tô Hà