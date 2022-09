Đẩy mạnh tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh

Trước thềm năm học mới, các ngành y tế, giáo dục và các địa phương đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh. Từ đó, góp phần thiết lập "lá chắn” bảo vệ sức khỏe cho trẻ, bảo đảm an toàn phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường.

Tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ tại Trạm Y tế phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa).

Cùng với học sinh trong cả nước, học sinh Thanh Hóa bước vào năm học mới 2022 – 2023 trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang gia tăng trở lại thì việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 các mũi cơ bản và mũi nhắc lại theo lịch cho học sinh là giải pháp căn cơ để bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong trường học và bảo vệ trẻ trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19. Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã tăng cường phối hợp với ngành y tế và các địa phương phương đẩy mạnh hoạt động tiêm vắc-xin phòng COVID-19, đặc biệt là nhóm đối tượng học sinh. Trong đó, xác định xuyên suốt việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng chống dịch bệnh.

Trao đổi với ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được biết, để tăng độ bao phủ vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh trước thềm năm học mới, sở có văn bản đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tăng cường công tác truyền thông, vận động cán bộ, nhà giáo, nhân viên ngành giáo dục tham gia tiêm chủng đầy đủ, kịp thời để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng, bảo đảm an toàn trường học, sẵn sàng cho năm học mới. Sở cũng yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc rà soát, lập danh sách trẻ em mầm non, học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng từ 5 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ, gửi danh sách đến cơ quan y tế địa phương để phối hợp triển khai kế hoạch tiêm chủng; hoàn thành tiêm 2 liều trong tháng 8-2022 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tăng nhanh độ bao phủ mũi 3 cho học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi và tiêm mũi 3, mũi 4 cho cán bộ, nhà giáo, nhân viên ngành giáo dục. Chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để phối hợp tổ chức các điểm tiêm chủng cho trẻ em mầm non, học sinh tại trường học hoặc các địa điểm phù hợp khác, bảo đảm tiêm chủng an toàn, khoa học. Mời các chuyên gia tư vấn cho cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em, học sinh về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng của trẻ em để tạo sự đồng thuận đưa con em đi tiêm chủng phòng dịch COVID-19 đầy đủ, kịp thời, đặc biệt quan tâm đến trẻ mắc bệnh lý nền, béo phì... để phối hợp với ngành y tế thực hiện phương án tiêm chủng bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh...

Đưa con đến điểm tiêm vắc-xin tại Trạm Y tế phường Đông Vệ, chị Nguyễn Thị Vân Anh chia sẻ: “Quan điểm của tôi là tiêm vắc-xin là giải pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho con mình. Trước đó, tôi đã cho con đi tiêm mũi 1, 2 ngay từ khi phường triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ. Tuy nhiên, nghe thông tin các biến thể phụ lây lan nhanh và có thể gây triệu chứng nặng nếu không tiêm đủ mũi, lại đúng vào thời điểm con chuẩn bị bước vào năm học mới, tôi quyết định cho con tiêm mũi 3 để bảo vệ sức khỏe”.

Ngày tựu trường sắp đến trong thời điểm tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng trở lại, chị Lê Thị Mai, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa rất lo lắng cho sức khỏe của con mình nên đã đưa con đến trạm y tế phường để tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Con tiêm xong, chị thấy yên tâm hơn rất nhiều bởi vào năm học mới các con phải học tập trung, thường xuyên ở nơi đông người mà tình hình dịch bệnh thì rất khó lường.

Chị Mai chia sẻ: "Trước đó, tôi cũng có chút phân vân trong việc tiêm mũi nhắc lại cho con, nhưng sau khi được tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm chủng và tìm hiểu thông tin trên mạng và các khuyến cáo của ngành y tế, để bảo đảm an toàn cho con, tôi đã chủ động đưa con đi tiêm vắc-xin.

Theo thống kê của Trung tâm Y tế TP Thanh Hóa, trên địa bàn thành phố, tính đến ngày 29-8, tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi 1 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 99,98%; mũi 2 đạt 99,95%; tiêm mũi nhắc lại lần 1 đạt 97,8%. Tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt 97,1%; tiêm mũi 2 đạt 87,3%.

Bác sĩ CKII Lê Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Thanh Hóa, cho biết: Đến thời điểm này, tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố, đặc biệt là nhóm đối tượng học sinh đã đạt những kết quả rất khả quan; tỷ lệ bao phủ vắc-xin cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi bảo đảm được yêu cầu phòng chống dịch. Để nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, đáp ứng yêu cầu đề ra, UBND TP Thanh Hóa đã chỉ đạo các xã, phường, nhất là các xã, phường có tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 và 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 3 đối với trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt dưới 95% khẩn trương rà soát danh sách, tiến hành vận động tiêm các mũi bổ sung, tăng cường theo quy định, phấn đấu hoàn thành tỷ lệ bao phủ vắc-xin trong thời gian sớm nhất. Các trường học trên địa bàn tiếp tục rà soát, lập danh sách học sinh chưa tiêm chủng các mũi vắc-xin phòng COVID-19, mũi bổ sung để đăng ký tổ chức tiêm chủng tại trường học. Đồng thời, ngành y tế tiếp tục rà soát và tổ chức các đợt tiêm vét, không bỏ sót đối tượng; các phòng, ban, cơ quan chuyên môn nêu cao tinh thần chủ động, bảo đảm công tác tiêm chủng vắc-xin hiệu quả, an toàn theo quy định của Bộ Y tế.

Vắc-xin được coi là vũ khí chiến lược, yếu tố quyết định trong phòng chống dịch COVID-19. Trong giai đoạn hiện nay, việc tiêm theo từng độ tuổi, theo lộ trình phù hợp, trong đó trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi được coi là mảnh ghép hoàn chỉnh để tạo miễn dịch cộng đồng. Trên địa bàn tỉnh, dịch COVID-19 hiện đang được kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ của dịch vẫn luôn hiện hữu khi vi-rút SARS-CoV-2 liên tục ghi nhận có biến thể mới với tốc độ lây lan nhanh, trong khi đó vẫn còn một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan, lo ngại nên không cho con em đi tiêm, trì hoãn tiêm... Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến ngày 29-8, trên địa bàn tỉnh đã có 292.833 trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi 1, đạt tỷ lệ 102,5%; có 290.120 trẻ tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 101,6%; có 216.455/285.497 trẻ tiêm mũi nhắc lại, đạt tỷ lệ 75,8%. Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, có 444.660/472.621 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 94,1%; có 364.904/472.621 trẻ tiêm mũi 2 đạt tỷ lệ 77,2%. Các địa phương có tỷ lệ tiêm đạt cao là Đông Sơn, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Thường Xuân, Quảng Xương, TP Thanh Hóa; các địa phương có tỷ lệ tiêm còn thấp là Bá Thước, Lang Chánh, Nga Sơn...

Các chuyên gia y tế trong và ngoài nước đã nhận định dịch bệnh vẫn luôn hiện hữu, nguy cơ lây nhiễm và mắc bệnh vẫn có thể xảy ra, đặc biệt đối với những người chưa tiêm vắc-xin hay tiêm chủng không đầy đủ, không kể lứa tuổi. Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để phụ huynh, người dân hiểu đúng và đủ về lợi ích của việc tiêm vắc-xin phòng bệnh và tích cực đưa trẻ đi tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Bởi đó là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của con em, của gia đình, cộng đồng và xã hội.

Bài và ảnh: Tô Hà