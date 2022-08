Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hóa vừa có công văn gửi Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; các sở: Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Báo Thanh Hóa, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của các cấp, các ngành và toàn xã hội, dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát trên toàn quốc. Tuy nhiên, trước sự xâm nhập biến chủng mới BA.4, BA.5 của Omicron và hiệu lực, hiệu quả, khả năng bảo vệ của vắc xin giảm dần theo thời gian, số ca mắc trong cộng đồng hiện đang có xu hướng tăng lên, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Công văn số 3616-CV/BTGTW, ngày 15-8-2022 về “Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19”, nhằm bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng chống dịch trong thời gian qua, tạo điều kiện tập trung phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương và tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các văn bản được ban hành gần đây như: Nghị quyết số 38/NQ-CP, ngày 17-3-2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình phòng chống dịch COVID-19; Công điện số 664/CĐ-TTg, ngày 25-7-2022 về tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Trong đó, cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, bảo đảm không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin tại địa phương, cơ quan, đơn vị, với mục tiêu trong tháng 8-2022 hoàn thành tiêm mũi 3, 4 cho các đối tượng chỉ định và mũi thứ 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; bảo đảm đủ vắc xin, trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế cho phòng, chống dịch bệnh.

Chỉ đạo cơ quan chức năng theo dõi và nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của COVID-19; thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ chủ động, tích cực xây dựng các kịch bản tuyên truyền đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch COVID-19.

Tiếp tục chỉ đạo lực lượng làm công tác tuyên truyền và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp các địa phương, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; huy động toàn hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia phòng, chống dịch trong bối cảnh mới, chủ động, tích cực đăng tải, chia sẻ, lan tỏa các thông tin chính thống về diễn biến tình hình dịch bệnh, các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, các khuyến cáo, khuyến nghị của ngành Y tế và các cơ quan chức năng trên Internet, mạng xã hội, nhất là các khuyến cáo, khuyến nghị liên quan đến việc tiêm vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, cần chú trọng tuyên truyền, khuyến cáo tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả 3 trụ cột phòng, chống dịch (xét nghiệm, cách ly, điều trị) và các giải pháp phòng, chống dịch theo công thức “2K (Khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác" trước sự xuất hiện của biến thể phụ BA.4, BA.5 của Omicron và các biến thể khác; tự giác, tích cực tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 kịp thời, đầy đủ (mũi 3 và mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra), bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả; đồng thời, tự thực hiện kiểm tra, rà soát thông tin tiêm chủng COVID-19 (trên ứng dụng PC- COVID, Hồ sơ sức khỏe điện tử, VNEID) và sử dụng chức năng “Phản ánh thông tin tiêm chủng” trên Cổng Thông tin tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn/ nếu thông tin thiếu hoặc sai lệch. Tuyên truyền, làm rõ về tác dụng, hiệu quả, lợi ích của vắc xin trong phòng dịch bệnh; khuyến khích, vận động người dân tích cực tham gia tiêm vắc xin để bảo vệ bản thân và cộng đồng; nhất là các đối tượng có nguy cơ cao, bệnh lý nền (bao gồm cả trẻ em), những người muốn lựa chọn vắc xin, người sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vắc xin thấp; tuyên truyền, giải thích “tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 là nghĩa vụ, là quyền lợi, trách nhiệm của người dân”; khẳng định “tiêm vắc xin là một trong những biện pháp hiệu quả nhất, có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh”, cần tiêm đầy đủ và đúng hạn các loại vắc xin được khuyến nghị, cảnh báo về các biến chủng mới của dịch; tuyên truyền, hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau nhiễm và tái nhiễm COVID-19. Thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về chiến dịch tiêm chủng, kế hoạch, chỉ tiêu tăng cường tiêm vắc xin do Trung ương, tỉnh đề ra; quan tâm tuyên truyền đến các nhóm đối tượng được chú trọng hoàn thành sớm việc tiêm vắc xin như: lực lượng y tế, công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, siêu thị, chợ, người làm việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Tuyên truyền, quán triệt tư tưởng “Kiên trì, kiên định, kiên quyết kiểm soát dịch COVID-19 với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để thúc đẩy hồi phục kinh tế nhanh và phát triển bền vững”; “đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết để hành động”; “phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để vận động tiêm vắc xin cũng như phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác”. Tiếp tục tuyên truyền, nêu bật những kết quả đã đạt được; biểu dương tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh, vượt qua khó khăn, thách thức, biến nguy thành cơ của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân; lan tỏa các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những tấm gương hy sinh, cổng hiến vì tính mạng, sức khỏe người dân; tuyên truyền phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp cùng tham gia phòng, chống dịch; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. Tổ chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin đến từng địa bản dân cư. Công khai các điểm tiêm chủng trên địa bàn (địa chỉ, người phụ trách, thông tin liên hệ) để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân trước diễn biến mới của tình hình dịch bệnh; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch bệnh COVID-19; chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch, nhất là việc tiêm mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ em vì lợi ích của bản thân, cộng đồng và phòng tránh nguy cơ bùng phát dịch trở lại; đồng thời, tích cực chung tay phòng, chống dịch, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc để đẩy lùi dịch bệnh, quyết tâm không để dịch bùng phát trở lại.

Đối với Tỉnh Đoàn, tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn, hội trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tích cực tiêm vắc xin; tổ chức các đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ các lực lượng chức năng trong việc tiêm vắc xin cho người dân.

Sở Thông tin và Truyền thông Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát; phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng. chống dịch; rà soát, chặn, lọc, xử lý các tài khoản mạng xã hội đăng tải các thông tin xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tiêm vắc xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Y tế, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế thực hiện tốt chiến lược truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, các đối tượng có nguy cơ cao; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp và quản lý thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền tiêm vắc xin cho học sinh và phụ huynh, nhất là đối tượng thuộc độ tuổi tiêm chủng từ 5 đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng; tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện để tư vấn cho phụ huynh, học sinh về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm và trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng của trẻ em để tạo sự đồng thuận, vận động các em và phụ huynh đưa con em đi tiêm chủng phòng dịch COVID-19 đầy đủ, kịp thời.

Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo, định hướng của cơ quan chức năng; chú trọng tăng cường thời lượng, nâng cao chất lượng thông tin hướng dẫn điều trị người bị nhiễm COVID-19 và các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm tính khoa học, chính xác, dễ hiểu, dễ nhớ; tăng cường kiểm duyệt chặt chẽ các tin, bài có tính bình luận, dự đoán về những diễn biến của dịch bệnh; tuyệt đối không đưa những tin, bài thiếu căn cứ, suy diễn, gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân, nâng cao chất lượng thông tin dự báo; tuân thủ sự chỉ đạo và sử dụng các nguồn thông tin chính thức từ các cơ quan có trách nhiệm.

Tô Hà