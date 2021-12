Công văn khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh: Đề xuất giải pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có công văn khẩn gửi Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đề xuất giải pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước diễn biến nhanh, phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn cả nước và trong tỉnh, để chủ động và tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch; nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần (2022), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, tổ chức đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 5-11-2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và công tác phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương, đơn vị trong thời gian qua; chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc; đồng thời, đề xuất các giải pháp toàn diện, cụ thể, hiệu quả, khả thi nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Kiểm soát và quản lý người trở về từ các vùng dịch; Chuẩn bị năng lực ứng phó với dịch COVID-19 (phương án đảm bảo công tác y tế phục vụ phòng, chống dịch, thu dung, điều trị, chăm sóc người nhiễm COVID-19); Xét nghiệm; Cách ly y tế; Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Đảm bảo an ninh trật tự... Báo cáo của các sở, ngành, địa phương, đơn vị gửi về sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19) trước 17h00 ngày 10-12-2021.

Giao sở Y tế tổng hợp, xây dựng báo cáo, trong đó tập trung đề xuất các biện pháp toàn diện, cụ thể, hiệu quả, khả thi; gửi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (qua Văn phòng Tỉnh ủy), Chủ tịch UBND tỉnh trước 17h00 ngày 13-12-2021.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung trên.

Tô Hà