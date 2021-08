Công an tỉnh Thanh Hóa: Triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID -19

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 và phát động thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID -19”. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID – 19, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh nhiều giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Trong đó, lực lượng Công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng như Y tế, Thanh tra giao thông duy trì có hiệu quả việc kiểm soát người, phương tiện ra vào địa bàn tỉnh tại 8 chốt kiểm soát liên ngành. Phối hợp với lực lượng Quân đội, Biên phòng tuần tra, kiểm soát người nhập cảnh qua các cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới, người nhập cảnh từ đường biển; quản lý chặt chẽ hơn 13.000 lượt người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh, số công dân Thanh Hóa từ nước ngoài trở về địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19; tổ chức truy vết, xác minh tất cả các trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân COVID - 19 để tổ chức cách ly y tế theo đúng quy định.

Cùng với việc triển khai tốt công tác phòng, chống dịch trong nội bộ, các lực lượng Công an trong tỉnh, nhất là Công an cơ sở đã tham mưu cho UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp rà soát, lập thêm hàng chục chốt kiểm soát, phòng, chống dịch tại các vị trí trọng yếu để kiểm soát chặt chẽ việc ra, vào địa bàn của người dân. Thông qua đó đã giúp các lực lượng chức năng quản lý tốt di biến động của 110.130 công dân từ các tỉnh, thành phố có dịch trở về địa phương.

Trong công tác đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, các đơn vị Công an trong tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên bám nắm tình hình, kịp thời phát hiện nhiều trường hợp vi phạm pháp luật. Trong đó đã phát hiện, xử lý 31 trường hợp chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh. Từ 21-7 đến 21-8-2021 đã kiểm tra, giám sát và tham mưu cho UBND các cấp xử lý 1.028 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, phạt tiền trên 1,7 tỉ đồng; nhắc nhở, cảnh cáo trên 600 trường hợp vi phạm khác; khởi tố 3 vụ, 3 trường hợp liên quan đến hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch. Công an tỉnh cũng nhanh chóng tham mưu và triển khai áp dụng phần mềm quản lý di biến động công dân vùng dịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các lực lượng Công an Thanh Hóa trong thời gian qua. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, nêu lên một số thuận lợi, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng chí nhấn mạnh: Đến thời điểm hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát tốt, đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an.

Tuy nhiên tình hình dịch COVID - 19 trên thế giới, trong nước vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, do đó các lực lượng Công an phải luôn phát huy vai trò nòng cốt, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên. Thủ trưởng các đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, nếu địa phương nào, đơn vị nào để xảy ra các yếu tố phức tạp thì đồng chí cấp trưởng phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc; tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch từ tỉnh đến huyện; thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch trong nội bộ ngành Công an, tuyên truyền, hướng dẫn cho người thân, gia đình để cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Đối với các phương án phòng, chống dịch đã xây dựng, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh để chủ động triển khai khi có các tình huống phức tạp xảy ra. Hết sức lưu ý công tác phòng, chống dịch trong các trại tạm giam, nhà tạm giữ, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan. Có biện pháp phân tầng để kiểm soát dịch: kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra, vào địa bàn tỉnh; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu, cụm công nghiệp; các phương án bảo đảm phòng, chống dịch, bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu cách ly tập trung, các khu dân cư... Tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước trong bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; phối hợp tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động của lực lượng Công an trên tuyến đầu phòng, chống dịch, trong bảo đảm an ninh, trật tự; nghiên cứu, hướng dẫn các quy trình, kiến thức, biện pháp phòng, chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho cán bộ, chiến sĩ; tham mưu đề xuất xây dựng bệnh viện dã chiến, khu cách ly tạm thời để đề phòng tình huống khi cần thiết.

Ngay sau hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID -19” do Thủ tướng Chính phủ phát động với nhiều nội dung thi đua, nhằm động viên, khích lệ, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực, tự cường, vươn lên mọi khó khăn, gian khổ, linh hoạt, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi, chặn đứng dịch COVID - 19; bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ tính mạng và cuộc sống hạnh phúc của Nhân dân. Thực hiện tốt phương châm phòng, chống dịch COVID -19 trong Công an Nhân dân: “Giữ vững bên trong - bảo vệ vững chắc lan tỏa ra bên ngoài”; “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc chống dịch”. Chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID - 19 trong nội bộ, nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tích cực tham gia phòng, chống dịch với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “Giữ vững vùng xanh, hoá xanh vùng đỏ”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” và giữ vững ổn định chính trị xã hội, yên ổn lòng dân./.

Đình Hợp