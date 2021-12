Chính thức đưa vào khai thác Tổng đài 1022 tỉnh Thanh Hoá phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tổng đài 1022 Thanh Hoá là kênh tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, yêu cầu cần hỗ trợ của người dân, tổ chức liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 và cung cấp các thông tin về chính sách an sinh xã hội trong phòng chống dịch COVID-19.

Chính thức vận hành Tổng đài 1022 tỉnh Thanh Hoá.

Ngày 1-12, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chính thức đưa vào khai thác Tổng đài 1022 tỉnh Thanh Hoá phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đây là tổng đài chính thức và duy nhất của tỉnh Thanh Hóa, là “Cầu nối” thông tin quan trọng của người dân với chính quyền tỉnh Thanh Hóa.

Tổng đài 1022 là tổng đài chính thức và duy nhất của tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, người dân và các tổ chức thực hiện gọi điện đến tổng đài theo số 02371022 (đối với điện thoại cố định ngoại tỉnh và di động), 1022 (đối với điện thoại cố định trong tỉnh), sẽ được tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu hỗ trợ, cung cấp thông tin các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, gồm: Thông tin chung về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; thông tin cụ thể về dịch tễ và cách ly trên địa bàn tỉnh; kiến thức tư vấn về cấp cứu, sức khỏe, chữa bệnh, xét nghiệm, tiêm phòng liên quan đến COVID-19; thông tin liên quan đến việc thực hiện các cơ chế, chính sách an sinh xã hội do tác động của dịch COVID-19; thông tin liên quan đến hỗ trợ nhân đạo, từ thiện do ảnh hưởng của dịch bệnh; thông tin liên quan đến vấn đề giao thông, vận tải, lưu thông hàng hóa, thương mại, an ninh trật tự trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; phản ánh về giá trang thiết bị y tế, hàng hóa thiết yếu; thông tin về người nghi nhiễm COVID-19, người đi đến từ vùng dịch; các đối tượng bắt buộc phải cách ly và các vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền, tin tức, phản ánh xã hội, tin giả,… về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Nhân viên trực tổng đài 1022 tiếp nhận thông tin của người dân.

Tổng đài 1022 tỉnh Thanh Hoá là nền tảng ứng dụng tập trung, được phát triển trên hạ tầng và công nghệ của VNPT, với sự tham gia điều hành, trực tiếp vận hành của Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Thanh Hoá và sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh cũng như UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tổng đài 1022 tỉnh Thanh Hoá chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; vừa tổ chức phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, khó lường.

Tổng đài 1022 Thanh Hóa hoạt động 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần.

Ngoài việc gọi điện thoại đến số 0237.1022, Tổng đài 1022 Thanh Hoá còn vận hành trên các nền tảng: - Cung cấp thông tin qua phần mềm Tổng đài 1022 tại địa chỉ: http://1022.thanhhoa.gov.vn; - Cung cấp thông tin qua Hộp thư điện tử công vụ tại địa chỉ: 1022@thanhhoa.gov.vn; - Cung cấp thông tin qua mạng xã hội Fanpage tại địa chỉ: http://www.facebook.com/1022.thanhhoa.gov.vn; - Cung cấp thông tin qua Zalo có tài khoản dạng Official Account với tên đại diện là: 1022 Thanh Hóa.

Nguyễn Lương