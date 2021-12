Các mốc dịch tễ liên quan đến các ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn TP Thanh Hoá

Liên quan đến các ca mắc COVID-19 mới ghi nhận, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP Thanh Hóa phát đi thông báo khẩn về các mốc dịch tễ liên quan đến các ca bệnh, đề nghị những người có liên quan khẩn trương đến cơ quan y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Cụ thể mốc dịch tễ liên quan đến các ca bệnh:

1. Bệnh nhân H.Ng.D.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1962. Hưu trí. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nơi ở hiện nay: 16C Bà Huyện Thanh Quan, phường Ngọc Trạo. Đã tiêm 2 mũi vắc xin Vero Cell.

- Yếu tố dịch tễ: Là F1 của F0 Ng.Th.Th.Ng., F0 Tr.Đ.L. (Hà Nội).

- Ngày 14/12, khoảng14h giờ 30 phút BN đi từ Thanh Hóa, khoảng 18 giờ ra đến nhà con ở 102 phố Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. Tại đây tiếp xúc với con dâu là F0 Ng.Th.Th.Ng., 3 cháu, em gái F0 H.Th.Ng., em rể F0 Tr.Đ.L.

- Ngày 17/12, khoảng 8 giờ BN đến công an thành phố Hà Nội, Phạm Ngọc Thạch, Quận Đống Đa, Hà Nội làm căn cước công dân. Khoảng 15 giờ BN đi xe khách Hoa Dũng về Thanh Hóa

- Ở nhà BN tiếp xúc với vợ, anh Dần (thợ làm sắt ở nhà).

2. Bệnh nhân L.Th.H.; Giới tính: Nữ; năm sinh 1994. Địa chỉ thường trú: SN 11/15/149 Nguyễn Tĩnh, Tổ dân phố Quang Trung, phường Đông Hương. Công nhân Công ty sữa Thanh Hóa (lô C10- Khu công nghiệp Tây Bắc Ga). Đã tiêm đủ 2 mũi văcxin Vero Cell.

- Yếu tố dịch tễ: Là con gái của F0 Đ.Th.N.

- Ở nhà, BN thường xuyên tiếp xúc với mẹ đẻ F0 Đ.Th.N., con gái (lớp hoa sen - trường mầm non Đông Hải), em trai F0 L.Ng.Ph.

- Hàng ngày, BN đi làm tại công ty sữa Thanh Hóa. Tại đây, BN có tiếp xúc với các đồng nghiệp.

- Từ trước ngày 12-12/, BN đi làm và ở lại công ty không về nhà.

- Ngày 12/12, BN về nhà có tiếp xúc với mẹ là F0 Đ.Th.N., và con gái.

- Ngày 17/12, BN được thông tin em trai F0 L.Ng.Ph., có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, BN chuyển sang số nhà 04/15/149 đường Nguyễn Tĩnh, phố Quang Trung, phường Đông Hương tự cách ly một mình.

- Ngày 20/12, BN nhận được thông tin mẹ đẻ F0 Đ.Th.N., có kết quả dương tính với SASR-CoV-2 nên BN về nhà tại địa chỉ 11/15/149 Nguyễn Tĩnh cách ly cùng với con gái.

3. Bệnh nhân Đ.X.M.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1991. Địa chỉ: 04/787 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố Tây Sơn 1, phường Phú Sơn. Lao động tự do. Nơi cư trú trước khi về địa phương: SN 655 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đã tiêm 2 mũi vacxin AstraZenecca.

- Ngày 14/12, khoảng 14 giờ BN đi từ số nhà 655 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, thành Phố Hồ Chí Minh đến sân bay Tân Sơn Nhất, đi chuyến bay số hiệu VJ 250 số ghế 11D.

- Sau khi xuống sân bay BN đi xe taxi (đang truy vết hãng xe và lái xe) về Trạm Y tế phường Phú Sơn khai báo y tế. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Phú Sơn đã ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà kể từ ngày 14/12/2021.

- Hàng ngày BN sang nhà anh trai ăn cơm nhưng không tiếp xúc với anh trai (anh trai nấu cơm rồi đi làm, BN tự sang ăn rồi về).

- Từ ngày 19-21/12, BN ở cùng bạn (Thành Thái, Đông Thọ).

- Ngày 21/12, khoảng 6 giờ 30 phút BN đi mua bún chả ở số nhà 807 Nguyễn Trãi. Tại đây tiếp xúc với chị Tuyết; mua rau ở 14/768 Nguyễn Trãi, tại đây tiếp xúc với bà Hoa, anh Tuấn. Sau đó đi mua hàng tại cửa hàng tạp hóa Hiền Long (05 ngõ Đông Trại). Tại đây tiếp xúc với anh Long, chị Hiền. Khoảng 11 giờ 30 phút, BN đi mua bia tại quán bia Nhung Thịnh (744 Nguyễn Trãi), tại đây có tiếp xúc với người bán hàng là chị Trần Huyền Anh.

4. Bệnh nhân V.Th.T.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1984. Giáo viên, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa. Địa chỉ: Phòng 605 nhà CT3 chung cư Phú Sơn, phường Phú Sơn. Đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZenecca.

- Yếu tố dịch tễ: Là F1 của F0 Ng.V.L.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với 2 con (học sinh 6A, trường THCS Trần Mai Ninh và học sinh 2A2, trường tiểu học Minh Khai 1).

- Hàng ngày BN đi làm tại trường Cao đẳng nghề Thanh Hóa. Tại đây BN tiếp xúc với đồng nghiệp và học sinh.

- Ngày 8/12, khoảng 7 giờ BN giảng bài tại lớp TB13Ô3, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa. Tại đây tiếp xúc với F0 Ng.V.L. và các sinh viên trong lớp.

- Từ ngày 10/12 đến nay, BN cách ly tại nhà.

5. Bệnh nhân Ng.V.T.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1971. Thợ mộc. Địa chỉ: 204C Phú Vinh, phường Phú Sơn. Đã tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer.

- Yếu tố dịch tễ: Là F1 của F0 Ng.Đ.Th. (An Hưng).

- Hàng ngày BN làm việc tại xưởng gỗ Huy Hoan (54 Bắc Sơn, An Hưng). Tại đây BN tiếp xúc với F0 Ng.Đ.Th. (An Hưng), F0 Ph.V.D. (Đông Hương), Ph.Tr.Th. (An Hưng).

- Ngày 9/12, khoảng 15 giờ BN đến tiêm vắc xin tại Trạm Y tế phường Phú Sơn.

- Từ ngày 13/12 đến nay BN cách ly tại nhà.

6. Bệnh nhân Ng.A.T.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1976. Xây dựng. Địa chỉ: 06C ngõ 123 Đông Tác, phường Đông Thọ. Địa chỉ cách ly: SN 280 Phú Liên, phường Phú Sơn. Đã tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer.

- Yếu tố dịch tễ: Là F1 của F0 L.Th.Th. (Phú Sơn).

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với vợ, 2 con trai.

- Hàng ngày BN làm việc tại 280 Phú Liên, phường Phú Sơn. Tại đây BN tiếp xúc với các đồng nghiệp.

- Ngày 7/12, khoảng 14 giờ BN đến tiêm vắc xin tại Trạm Y tế phường Đông Thọ.

- Ngày 9/12, khoảng 18 giờ BN đến sân bóng đá An Hưng. Tại đây BN có tiếp xúc với F0 L.Th.Th.

- Từ ngày 13/12 đến nay, BN cách ly tại 280 Phú Liên, phường Phú Sơn cùng với 2 người.

7. Bệnh nhân Ng.Kh.T.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1994. Địa chỉ: SN 15/03 Phạm Sư Mạnh, TDP Nam Sơn 1, phường Nam Ngạn. Nhân viên nhà hàng Kings Place. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin VeroCell.

- Yếu tố dịch tễ: Là F1 của F0 H.Ng.L.

- Ở nhà, BN thường xuyên tiếp xúc với bố, mẹ, em gái (Học sinh lớp 8B trường THCS Nam Ngạn), vợ F0 Ng.Th.Tr.

- Từ ngày 6 đến ngày 10/12, BN đi làm tại nhà hàng Kings Place (phường Phú Sơn).

- Khoảng 10 giờ ngày 7/12, BN đi đám cưới anh Lê Trân (phường Đông Thọ) tổ chức tại khách sạn White place, phường Đông Vệ.

- Từ ngày 10-12/12, BN cách ly tại nhà hàng Kings Place (phường Phú Sơn).

- Từ ngày 12/12 đến nay, BN cách ly tại nhà.

8. Bệnh nhân Ng.Th.Tr.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1999. Địa chỉ: SN 15/03 Phạm Sư Mạnh, TDP Nam Sơn 1, phường Nam Ngạn. Nội trợ. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin VeroCell.

- Yếu tố dịch tễ: Là vợ của F0 Ng.Kh.T.

- Ở nhà, BN thường xuyên tiếp xúc với chồng F0 Ng.Kh.T., bố, mẹ, em (học sinh lớp 8B, trường THCS Nam Ngạn).

- Ngày 13/12, khoảng 13 giờ BN đi đến công ty làm thủ tục nghỉ việc tại Tổ 6, Xưởng 11, Công ty giầy da Sakurai (KCN Lễ Môn, phường Quảng Hưng).

- Từ 14 giờ ngày 17/12, đến 10 giờ ngày 18/12, BN về nhà bố đẻ (Phạm Ngũ Lão, khu phố Bảo An, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn). Tại đây, BN tiếp xúc với bố mẹ đẻ, em gái (lớp khách sạn K8, Sinh viên trường ĐH Văn hóa thể thao), em gái (học sinh lớp 11, trường THPT Nguyễn Thị Lợi, thành phố Sầm Sơn), em trai (học sinh lớp 3D, trường Tiểu học Trung Sơn 1, thành phố Sầm Sơn).

- Ngày 19/12, khoảng 14 giờ, BN đến gội đầu tại quán “Hà Chi” (25 Phạm Sư Mạnh, phường Nam Ngạn). Tại đây BN tiếp xúc với chủ quán Tạ Thị Thu Hà.

9. Bệnh nhân Ng.H.A.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 2005. Học sinh, trường THPT Đào Duy Từ. Địa chỉ: 30 Danh Môn KĐT EuroWindow, phường Đông Hải. Đã tiêm 1 mũi vắc xin Pfizer.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên tiếp xúc với bố, anh trai.

- Hàng ngày BN đi học tại lớp 11B5, trường THPT Đào Duy Từ (phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa). Tại đây, BN tiếp xúc với giáo viên và các bạn học cùng lớp.

10. Bệnh nhân Tr.H.A.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1995. Nhân viên, công ty Bất động sản Đất Xanh Miền Bắc. Nơi đăng ký HKTT: Xã Cán Khê, huyện Như Thanh. Nơi ở hiện nay: 08 Nguyễn Trinh Cơ, phường Điện Biên. Đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: Tiếp xúc với F0 Trường Cao đẳng Nông lâm Thanh Hóa.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với Đinh Thị Vui.

- Ngày 18/12, khoảng 11 giờ 30 phút BN đi học tại trường Cao đẳng Nông lâm Thanh Hóa. Tại đây, BN tiếp xúc với các bạn học cùng. Khoảng 15 giờ BN đến đám cưới nhà bác Hùng (Cán Khê, Như Thanh). Tại đây BN tiếp xúc với 3 người.

- Ngày 20/12, khoảng 8 giờ BN đi làm tại Công ty Đất Xanh Miền Bắc (18 Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương). Tại đây, BN tiếp xúc với đồng nghiệp).

11. Bệnh nhân L.D.Gi.B; Giới tính: Nam; Năm sinh: 2009. Địa chỉ: Phố Dinh Xá,v phường Thiệu Khánh. Học sinh. Nơi cư trú trước khi về địa phương: 13/39 B Láng le Bầu Cò, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày 20/12, khoảng 13 giờ, BN cùng bố mẹ đẻ, cậu, hàng xóm đi từ số nhà 13/39 B Láng le Bầu Cò, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay Tân Sơn Nhất đi máy bay VJ250, số ghế 20F khởi hành lúc 16 giờ, hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân lúc 18 giờ.

- Sau khi xuống sân bay, BN cùng gia đình đi xe taxi (đang truy vết hãng xe và tài xế) về trạm Y tế Thiệu Khánh khai báo y tế. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Thiệu Khánh đã ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà kể từ ngày 20/12/2021.

12. Bệnh nhân Đ.X.V.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1987. Nhân viên bán hàng thuốc Bảo vệ thực vật. Địa chỉ: phố Thành Mai, phường Quảng Thành. Đã tiêm 2 mũi vacxin Pfizer.

- Yếu tố dịch tễ: F1 của F0 Tr.H.A. (Điện Biên).

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với vợ, bố mẹ đẻ.

- Ngày 18/12, khoảng 11 giờ 30 phút BN đi học tại trường Cao đẳng Nông lâm Thanh Hóa. Tại đây, BN tiếp xúc với F0 Ng.H.A. (phường Điện Biên).

- Ngày 19/12, khoảng 8 giờ BN đi giao hàng tại nhà ông Lý (Yên Định). Khoảng 14 giờ BN giao hàng tại nhà bà Bình (Nông Cống).

- Ngày 20/12, khoảng 9 giờ BN đi giao hàng tại nhà bà Lạng (Quảng Xương). Khoảng 15 gờ BN giao hàng cho nhà ông Dân (Quảng Thành).

- Ngày 20/12, khoảng 9 giờ BN đi giao hàng tại nhà ông Toàn (Nông Cống).

13. Bệnh nhân Tr.Th.Y.L.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1999. Địa chỉ lưu trú: Phố Quang, phường An Hưng. Lao động tự do. Nơi cư trú trước khi về địa phương: số nhà 148, Phan Kế Đính, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Vero Cell.

- Ngày 20/12, khoảng 9 giờ, Chú, dì từ Bắc Ninh lên Hà Nội đón BN cùng chồng và con về quê từ số nhà 148, Phan Kế Đính, phường Cống Vị, quân Ba Đình, Hà Nội. BN đi trên xe cùng về có 4 người gồm: Chú, dì, chồng và con BN.

+ Đến 12 giờ cùng ngày, BN về nhà bố mẹ đẻ ở xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn gặp trực tiếp bố mẹ đẻ. Sau đó,chú, dì về Bắc Ninh.

+ Khoảng 13 giờ, BN thuê xe ô tô, biển số 36A 325.06 lái xe Trần Văn Trung (SN 1981, SĐT 0968.648.936 , thôn Lê Lợi, xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn) về nhà khoảng 14 giờ tại phố Quang, phường An Hưng,

- Ở nhà, BN tiếp xúc với chồng, con và mẹ chồng.

14. Bệnh nhân L.Th.H.Q.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1984. Kế toán, trường Tiểu học Tân Phú Khang. Địa chỉ: Lô 31 LK11, phố Cao Sơn, phường An Hưng. Đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: F1 của F0 Ng.Ng.B.A.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên tiếp xúc với bố mẹ chồng, chồng, con gái (học sinh lớp 7A, trường THCS Trần Phú), con trai (học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Tân Phú Khang).

- Hàng ngày BN đi làm tại trường Tiểu học Tân Phú Khang. Tại đây BN tiếp xúc với đồng nghiệp và học sinh F0 Ng.Ng.B.A.

- Ngày 16/12, khoảng 17 giờ BN mua thịt bò và đậu phụ tại chợ cóc Phú Sơn. Tại đây tiếp xúc với bà Ngọc, bà Hà. 17 giờ 30 phút BN mua bánh mỳ (bánh mỳ Dương Đông, bên hông chợ Tây Thành).

- Ngày 17/12, BN có tiếp xúc với bà Hóa (20/43 Nam Sơn, phường Nam Ngạn).

15. Bệnh nhân Th.C.H.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1987. Địa chỉ lưu trú: Phố Tân Lê, phường Đông Tân. Công chức. Nơi cư trú trước khi về địa phương: Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Astrazeneca.

- Ngày 20/12, khoảng 10 giờ, BN đi xe khách Đại Nam từ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội . Khoảng 12 giờ 30, BN về tới nhà ở phố Tân Lê, phường Đông Tân. Khoảng 13 giờ, BN đến Trạm y tế phường khai báo y tế. Sau đó, BN về nhà tự cách ly tại phòng riêng.

- Từ ngày 20/12 đến nay, BN chỉ tiếp xúc với các thành viên trong gia đình gồm bố mẹ đẻ, vợ, con (Học sinh lớp 2B trường Tiểu học Đông Tân), con (Học sinh lớp Nhỡ B trường Mầm non Đông Tân), em trai và cháu trai.

16. Bệnh nhân L.Th.L.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1991. Nhân viên Cửa hàng xe máy Honda Quang Trung. Địa chỉ: Phòng 1001 nhà CT2 chung cư Phú Sơn, phường Phú Sơn. Đã tiêm 2 mũi vacxin AstraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: F1 của F0 L.Th.H.Tr. (Đông Hương).

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với con gái L.B.A. (học sinh trường Mầm non Chíp Sữa, phường Tân Sơn).

- Hàng ngày BN đi làm tại Cửa hàng xe máy Honda Quang Trung (133 Quang Trung, phường Đông Vệ). Tại đây BN tiếp xúc với đồng nghiệp.

- Ngày 11/12, khoảng 20 giờ 30 phút BN tham gia tổ chức sự kiện tại White Place (Đông Vệ). Tại đây BN tiếp xúc với F0 L.Th.H.Tr. (Đông Hương).

- Ngày 12/12, khoảng 16 giờ BN đến Tiệm Trứng chén (gần đường Đào Duy Từ).

- Ngày 13/12, khoảng 7 giờ 30 phút BN mua bánh tại Cửa hàng Thuý Hằng (Đinh Công Tráng, phường Ba Đình).

- Ngày 16/12, khoảng 12 giờ 30 phút BN ăn trưa cùng chị gái tại Cơm niêu Singgapo KOMBO (Số 28 Trần Phú, phường Điện Biên).

17. Bệnh nhân L.Th.L.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1964. Địa chỉ: Phố Trường Sơn, phường Quảng Thịnh. Hưu trí. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Vero Cell.

- Yếu tố dịch tễ: Là vợ của F0 L.X.H..

- Ở nhà, BN thường xuyên tiếp xúc với mẹ, chồng F0 L.X.H., con trai, con dâu, cháu, hàng xóm là bà Liên.

- Hàng ngày BN đi chợ Voi mua thực phẩm (đang truy vết người bán hàng).

18. Bệnh nhân L.X.Th.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1963. Nhân viên bảo vệ. Địa chỉ: 56/04/675 Hàm Nghi, Tổ dân phố khối 1, phường Đông Hương. Đã tiêm 2 mũi vắc xin Moderna.

- Yếu tố dịch tễ: Là bố của F0 L.Th.H.Tr. (Đông Hương).

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên tiếp xúc với vợ F0 Ng.Th.H., con gái F0 L.Th.H.Tr., con rể F0 L.H.H., con trai F0 L.A.T., cháu gái F0 L.Gi.H. (học sinh lớp 5A5, trường tiểu học Minh Khai I), cháu gái F0 L.Ng.B.Ch (học sinh lớp 2A8, trường Tiểu học Minh Khai I).

- Hàng ngày BN đi làm tại Công ty truyền tải điện, 78 Bà Triệu, phường Hàm Rồng. Tại đây BN tiếp xúc với ông Năm, bà Hương, ông Hùng.

- Ngày đi cách ly tập trung 17/12/2021.

19. Bệnh nhân Ng.Th.H.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1959. Lao động tự do. Đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: Là mẹ của F0 L.Th.H.Tr. (Đông Hương).

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên tiếp xúc với chồng F0 L.X.Th., con gái F0 L.Th.H.Tr., con rể F0 L.H.H., con trai F0 L.A.T., cháu gái F0 L.Gi.H. (học sinh lớp 5A5, trường tiểu học Minh Khai I), cháu gái F0 L.Ng.B.Ch. (học sinh lớp 2A8, trường Tiểu học Minh Khai I).

- Hàng ngày khoảng 15 giờ BN bán vé số (08 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên). Tại đây BN có tiếp xúc với bà Phượng (bán vé số) và khách hàng.

- Ngày đi cách ly tập trung 17/12/2021.

20. Bệnh nhân L.Ng.B.Ch.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2014. Học sinh lớp 2A8, trường Tiểu học Minh Khai I. Địa chỉ: 56/04/675 Hàm Nghi, Tổ dân phố khối 1, phường Đông Hương.

- Yếu tố dịch tễ: Là con gái của F0 L.Th.H.Tr. (Đông Hương).

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên tiếp xúc với ông F0 L.X.Th., bà F0 Ng.Th.H., mẹ F0 L.Th.H.Tr., bố F0 L.H.H., cậu F0 L.A.T., chị gái F0 L.Gi.H. (học sinh lớp 5A5, trường tiểu học Minh Khai I).

- Hàng ngày BN đi học tại lớp 2A8, trường Tiểu học Minh Khai I. Tại đây BN tiếp xúc với cô giáo và các bạn cùng lớp.

- Ngày đi cách ly tập trung 17/12/2021.

21. Bệnh nhân Ng.H.Q.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1972. Lái xe gia đình. Địa chỉ: 139 Minh Khai, phường Ba Đình. Đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên tiếp xúc với con trai (học sinh lớp 10A4, trường THPT Đào Duy Từ), em trai, em dâu, em vợ, cháu (học sinh lớp 4A, trường Tiều học Lê Văn Tám).

- Ngày 15/12, khoảng 10 giờ BN đi rửa xe tại Gara (07 Phó Đức Chính, phường Ba Đình). Tại đây BN tiếp xúc với nhân viên Tuấn.

- Ngày 18/12, khoảng 6 giờ 30 phút BN ăn phở tại 159 Minh Khai (Ba Đình. Tại đây BN tiếp xúc với 2 người.

- Ngày 19/12, khoảng 15 giờ BN đến phòng khám đa khoa Đoàn Dung (50 Đại Lộ Lê Lợi, phường Đông Hương).

- Ngày 20/12, khoảng 11 giờ 30 phút BN mua thuốc tại hiệu thuốc Vân Việt. Tại đây, BN có tiếp xúc với nhân viên Phượng.

22. Bệnh nhân Ng.V.H.M.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2017. Học sinh trường Mầm non tư thục Sơn Ca. Địa chỉ: P302 nhà 10 D1, Chung cư Đông Phát, phường Đông Vệ.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với bố, mẹ.

- Hàng ngày BN được mẹ đưa đi học tại trường Mầm non Sơn Ca. Tại đây BN tiếp xúc với cô giáo và các bạn cùng lớp.

- Từ ngày 8/12 đến nay, BN cách ly tại nhà.

23. Bệnh nhân M.Ch.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2012. Học sinh lớp 4A3, trường Tiểu học Đông Vệ 1. Địa chỉ: Lô 35 LK1 MB790, phường Đông Vệ.

- Yếu tố dịch tễ: Là F1 của F0 M.Th.A. (Hoằng Hóa).

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với bố, mẹ, ông nội, bà nội, chị gái (học sinh lớp 10A6, trường THPT Đào Duy Từ), em gái (học sinh trường Mầm non Happy Home).

- Hàng ngày BN đi học tại lớp 4A3, trường Tiểu học Đông Vệ 1. Tại đây BN tiếp xúc với cô giáo và các bạn cùng lớp.

- Ngày 19/12, khoảng 8 giờ BN tiếp xúc với F0 M.Th.A. (Hoằng Hóa).

24. Bệnh nhân H.B.A.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2019. Học sinh trường Mầm non song ngữ Blubest. Địa chỉ: P417 A2 Chung cư C5, Quang Trung 2, phường Đông Vệ.

- Yếu tố dịch tễ: Là con gái của F0 H.V.H. (Đông Vệ).

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên tiếp xúc với bố F0 H.V.H., mẹ (công nhân, Công ty TNHH Sakurai Việt Nam).

- Hàng ngày BN đi học tại trường Mầm non song ngữ Blubest. Tại đây BN tiếp xúc với cô giáo và các bạn cùng lớp.

