Các mốc dịch tễ liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 mới ở phường Trường Thi

Liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 ở phường Trường Thi, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Thanh Hóa phát đi thông báo khẩn về các mốc dịch tễ liên quan đến các ca bệnh, đề nghị những người có liên quan khẩn trương đến cơ quan y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Cụ thể các mốc dịch tễ của các ca bệnh:

Ca bệnh thứ nhất, là bệnh nhân nam, sinh năm 1975. Địa chỉ: 01/16 Lò Chum, phường Trường Thi. Là lao động tự do. Nơi cư trú trước khi về địa phương: SN 320 Trần Văn Danh, Phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Yếu tố dịch tễ: Đi cùng chuyến xe có bệnh nhân dương tính (F0 ở huyện Nông Cống, ghi nhận ngày 23-10-2021); có kết quả xét nghiệm Realtime PCR 2 lần âm tính, lần 3 dương tính với SARS-CoV-2 (ngày 6-11, do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá thực hiện).

- Ngày 21-10, bệnh nhân từ phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đi xe khách nhà xe Tuấn Trang, xã Thiệu Vân (Thiệu Hoá); BKS: 36B-036.42 về nhà lúc rạng sáng ngày 23-10-2021, 7 giờ 30 phút ngày 23-10-2021, bệnh nhân đến Trạm Y tế phường Trường Thi khai báo y tế.

- Ngày đi cách ly tập trung 23-10-2021.

Ca bệnh thứ 2, là bệnh nhân nam, sinh năm 1994. Địa chỉ: 13/04 Hồng Nguyên, phường Trường Thi. Là lao động tự do. Nơi cư trú trước khi về địa phương: Số nhà 17/2 phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin VeroCell.

- Sáng ngày 4-11, bệnh nhân từ nơi ở tại số nhà 17/2 phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, đi xe ôm đến Sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 08 giờ 30 phút. Bệnh nhân đi máy bay VJ240, số ghế 27A, hạ cánh xuống Sân bay Thọ Xuân lúc 13 giờ. Sau khi xuống sân bay, bệnh nhân đi bằng xe ô tô trung chuyển của sân bay, loại xe 24 chỗ ngồi (đang truy tìm nhà xe) về Trạm Y tế phường Trường Thi khai báo y tế. Sau đó bệnh nhân đi bộ về nhà bố mẹ đẻ ở số nhà 13/04 Hồng Nguyên, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa.

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Trường Thi đã ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà 14 ngày đối với bệnh nhân kể từ ngày 4-11.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Thanh Hóa đề nghị những người có liên quan khẩn trương đến cơ quan y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Tô Hà