Bệnh viện Công an Thanh Hóa tư vấn hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ là F0 điều trị tại nhà, nơi cư trú

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn biến phức tạp, số lượng ca nhiễm tăng cao, trong đó có các ca nhiễm là cán bộ, chiến sĩ Công an.

Các bác sĩ Bệnh viện Công an tỉnh sẵn sàng cơ số thuốc cho bệnh nhân là F0 điều trị tại nhà.

Để đảm bảo tốt công tác theo dõi, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho số cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an là F0 đang điều trị tại nhà, nơi cư trú, Bệnh viện Công an tỉnh đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thành lập tổ cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên công an khi có diễn biến nặng; đồng thời, lập nhóm Zalo của các bác sĩ Bệnh viện Công an tỉnh do một bác sĩ Chuyên khoa I làm trưởng nhóm có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, tư vấn điều trị cho cán bộ chiến sĩ, công nhân viên Công an là F0 điều trị tại nhà, nơi lưu trú.

Chuẩn bị thuốc cho bệnh nhân F0 điều trị tại nhà, nơi lưu trú.

Qua công tác tư vấn, các bác sĩ Bệnh viện Công an tỉnh đã hướng dẫn cho cán bộ chiến sĩ, công nhân viên Công an là F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà, nơi lưu trú sử dụng gói thuốc điều trị F0 trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế Thanh Hóa và cách chăm sóc sức khỏe cho mình và cho gia đình.

Quốc Hương