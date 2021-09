Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Quyết định 1001/QĐ-SY về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa.

Quy chế này quy định về vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, nhân sự, cơ chế hoạt động của Bệnh viện Điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa (sau đây viết là Bệnh viện Điều trị COVID-19 số 1); áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thuộc Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1.

Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế được thành lập tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa theo Quyết định số 3539/QĐ-UBND ngày 10-9-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; có tư cách pháp nhân, sử dụng tài khoản, con dấu của Bệnh viện Phổi Thanh Hóa để triển khai các hoạt động của Bệnh viện theo quy định của pháp luật.

Bệnh viện Điều trị COVID-19 số 1 có chức năng tổ chức thu dung, cách ly, theo dõi người nhiễm SARS-CoV-2, điều trị, cấp cứu người bệnh COVID-19; hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật khám và điều trị người bệnh COVID-19 cho các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 khác. Bệnh viện hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện tốt các quy định, quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong điều trị, cấp cứu người bệnh COVID-1; tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống dịch, bệnh COVID-19, về bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường. Tổ chức tiếp nhận, khám, sàng lọc, điều trị, cấp cứu người bệnh COVID-19. Hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong khám, điều trị và cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh COVID-19. Quản lý, phân công, điều phối, bố trí, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực làm việc tại Bệnh viện và bảo đảm các điều kiện làm việc cần thiết, phương tiện bảo hộ, phòng chống lây nhiễm cho cán bộ, viên chức, người lao động tại Bệnh viện. Quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao, các nguồn kinh phí được giao và thực hiện việc thống kê, báo cáo, thanh toán, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố trong công tác hỗ trợ bảo đảm công tác hậu cần, an ninh trật tự, xử lý chất thải, rác thải; dinh dưỡng người bệnh; bảo đảm bố trí nơi ăn, nghỉ và các điều kiện phương tiện đi lại cho cán bộ, viên chức Bệnh viện trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện việc thống kê, báo cáo kết quả thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 và hoạt động của Bệnh viện theo đúng quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch và theo quy định của pháp luật.

Quyền hạn của Bệnh viện Điều trị COVID-19 số 1: Tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong quản lý, sử dụng nhân lực và tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp các thông tin, tài liệu phục vụ công tác chuyên môn và các công tác khác theo quy định của pháp luật; được đưa ra những bằng chứng khoa học để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý và ứng dụng trong thực tế phòng chống dịch COVID-19. Được quyền đề nghị các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giao cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản, trang thiết bị để quản lý và sử dụng vào mục đích thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 theo quy định của pháp luật trong tình trạng cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Được hưởng các chế độ, cơ chế chính sách đặc thù theo quy định của pháp luật khi thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bệnh viện sử dụng danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt cho Bệnh viện Phổi Thanh Hóa và đề nghị Sở Y tế bổ sung các kỹ thuật cần thiết. Bệnh viện hoạt động trong phạm vi chuyên môn của kỹ thuật điều trị người bệnh COVID-19, được áp dụng các kỹ thuật mới, phác đồ điều trị mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế…

