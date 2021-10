Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin phòng chống COVID-19 tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 4168/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin phòng, chống COVID-19 tỉnh Thanh Hóa.

Quy chế này quy định hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Cổng thông tin phòng, chống COVID-19 tỉnh Thanh Hóa bao gồm việc cung cấp, cập nhật thông tin, quy trình cung cấp, xử lý thông tin, chế độ tổng hợp, báo cáo và trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện); Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã); Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là TTYT cấp huyện); Trạm y tế các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là TYT cấp xã) và các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin phòng, chống COVID-19 tỉnh Thanh Hóa.

Nguyên tắc trong việc quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin phòng chống COVID-19 tỉnh Thanh Hóa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan; bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan, trung thực và chính xác. Bảo đảm an toàn thông tin trong việc gửi, chuyển, lưu trữ, cập nhật và công khai thông tin trên Cổng thông tin phòng, chống COVID-19 tỉnh. Bảo đảm mục tiêu hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin phòng chống COVID-19 tỉnh; nâng cao chất lượng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch của chính quyền các cấp. Chủ động, tích cực thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, không trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ trong quản lý và thực thi công vụ giữa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Cổng thông tin phòng chống COVID-19 tỉnh Thanh Hóa là kênh thông tin chính thức của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo tỉnh); bảo đảm vai trò là điểm tiếp nhận, phân tích và tổng hợp dữ liệu từ các đơn vị bao gồm: các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, TTYT cấp huyện, TTYT cấp xã và các đơn vị liên quan. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ban chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về cung cấp thông tin, dữ liệu theo quy định.

Cổng thông tin phòng, chống COVID-19 tỉnh Thanh Hóa do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý và được triển khai theo mô hình tập trung, máy chủ đặt tại Trung tâm dữ liệu và điều hành an toàn, an ninh mạng của tỉnh. Cổng có tên miền truy cập: https://covid19.thanhhoa.gov.vn

Cổng thông tin phòng, chống COVID-19 tỉnh Thanh Hóa cung cấp các liên quan thông tin đến các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch của các cấp, các ngành; thông tin về bản đồ kiểm soát tình hình dịch bệnh của các địa phương trong tỉnh; thông tin về các khu cách ly tập trung của tỉnh; thông tin về các điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu trực tuyến; cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh thông qua việc hiển thị dưới dạng số liệu và biểu đồ. Kênh tương tác, phản ánh với người dân thông qua các công cụ: Phản ánh, kiến nghị; Đăng ký về quê; Kênh Zalo của Ban chỉ đạo. Cung cấp thông tin có các liên quan khác như: hệ thống camera, đăng ký tiêm chủng, đăng ký mã QR, quản lý xét nghiệm…

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm cập nhật các thông tin liên quan đến diễn biến tình hình dịch bệnh mỗi ngày 2 lần vào lúc 08h00 và 16h00.

Tô Hà