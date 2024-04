Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

Lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Sầm Sơn rực rỡ sắc màu” sẽ được tổ chức vào tối 27/4. Cùng với các cấp, các ngành, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã xây dựng phương án, triển khai các phần việc liên quan, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định phục vụ lễ khai mạc cũng như nhu cầu của Nhân dân và các sự kiện đầy sôi động tại Thành phố biển Sầm Sơn trong suốt mùa cao điểm du lịch hè năm 2024.

Công ty Điện lực Thanh Hóa bố trí lực lượng ứng trực 24/24 tại khu vực diễn ra đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Xác định Lễ hội du lịch biển năm 2024 là một trong những sự kiện hết sức quan trọng, do đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã xây dựng phương án cụ thể để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho sự kiện này. Công ty đã giao cho Điện lực Thành phố Sầm Sơn phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện đánh giá tổng lượng điện tiêu thụ, để có các phương án cụ thể; xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống, cháy nổ cho các thiết bị điện. Cùng với đó, bố trí các máy phát điện dự phòng đáp ứng phụ tải; có kế hoạch điều tiết việc cấp điện cho phù hợp vào từng thời điểm; chuẩn bị tuyến lưới và các tủ điện tại khu vực Quảng trường biển Sầm Sơn, nơi diễn ra sự kiện Lễ hội du lịch biển năm 2024, khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan Lễ hội Thành phố Sầm Sơn vào tối 27/4 này. Trước đó, Công ty đã giao cho Điện lực Thành phố Sầm Sơn kiểm tra toàn bộ hệ thống điện trên địa bàn để kịp thời sửa chữa, điều chỉnh, bổ sung nhằm nâng cao hoạt động trên toàn hệ thống.

Công nhân Điện lực Thành phố Sầm Sơn kiểm tra lượng điện tiêu thụ của thiết bị để xây dựng phương án cấp điện cụ thể.

Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra, bố trí các tủ điện tại khu vực Quảng trường biển Sầm Sơn.

Công ty đã bố trí lực lượng ứng trực 24/24, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố trong thời gian diễn ra sự kiện.

Cùng với các giải pháp kỹ thuật, Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn đến người dân và các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn Thành phố Sầm Sơn trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Ngay sau đêm khai mạc, nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật - thể dục thể thao sẽ được Sầm Sơn tổ chức trong suốt mùa hè kéo dài đến cuối năm như Giải quần vợt bãi biển vô địch quốc gia, Liên hoan ẩm thực đặc sản xứ Thanh, Hội chợ OCOP, Khai trương công viên Sun World Sầm Sơn, Lễ hội Carnival đường phố, Lễ hội Cầu ngư - bơi trải... Công ty Điện lực Thanh Hóa đã xây dựng phương án cụ thể đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và ổn định trên toàn Thành phố Sầm Sơn trong suốt mùa du lịch, cùng với Sầm Sơn hướng tới mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách trong năm nay.

Hùng Mạnh - Nguyễn Lương