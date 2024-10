Công ty Điện lực Thanh Hóa chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ

Phát huy tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân” chung tay, góp sức cùng đồng bào các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả và dư chấn của siêu bão gây ra, chiều 07/10 tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã trao số tiền 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Công ty Điện lực Thanh Hóa trao kinh phí ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Song hành cùng các nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh, những năm qua Công ty luôn dành sự quan tâm, thể hiện vai trò, trách nhiệm đối với các hoạt động an sinh xã hội thông qua việc thường xuyên tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo bao gồm: Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; ủng hộ Quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, tổ chức các hoạt động an sinh nhân tháng tri ân khách hàng, tham gia hiến máu nhân đạo... Chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, Công ty đã thực hiện ủng hộ gần 300 triệu đồng cho các hoạt động trên.

Ông Hoàng Hải - Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại buổi tại buổi trao kinh phí ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Phát biểu tại buổi trao kinh phí ủng hộ đồng bào vùng lũ, ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết: Sau cơn bão số 3 cùng với những đợt mưa lớn kéo dài của những ngày tháng 9/2024 vừa qua đã gây ra rất nhiều mất mát về người và của. Đối với hệ thống điện do PC Thanh Hóa quản lý cũng bị ảnh hưởng, thiệt hại. Tuy nhiên từ sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty, sự chung tay, nỗ lực của cán bộ, công nhân viên trong toàn đơn vị, các sự cố về điện đã sớm được khắc phục, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và đời sống dân sinh trong tỉnh.

Trước đó, thực hiện Chỉ thị liên tịch số 579/CTLT-EVN-CĐĐLVN ngày 11/9/2024 Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam, toàn thể đoàn viên công đoàn, cán bộ, người lao động trong PC Thanh Hóa đã đóng góp vào quỹ của Tập đoàn ít nhất 01 ngày lương để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lụt.

Cùng với việc hỗ trợ kinh phí, để khắc phục những hậu quả hết sức nặng nề do cơn bão số 3 gây ra trên hệ thống lưới điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã cử 3 đội xung kích với 60 cán bộ, nhân viên cùng vật tự, trang thiết bị chuyên dụng hỗ trợ hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng cùng ngành điện khẩn trương khắc phục sự cố, cấp điện trở lại sớm nhất cho Nhân dân.

Hùng Mạnh