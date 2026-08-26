Công ty Điện lực Thanh Hóa chủ động bảo đảm cung cấp điện dịp Quốc khánh 2/9

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động xây dựng phương án vận hành, bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, phục vụ các hoạt động của địa phương và nhu cầu của Nhân dân.

Chủ động phương án từ sớm

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Công văn số 4298/EVNNPC–KT ngày 18/8/2026 về bảo đảm cung cấp điện trong thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã xây dựng phương án vận hành phù hợp, phối hợp với các đơn vị điều độ nhằm duy trì hệ thống điện an toàn, tin cậy và linh hoạt.

Công ty Điện lực Thanh Hóa họp triển khai công tác cấp điện phục vụ kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và ứng phó mùa mưa bão năm 2026.

Trọng tâm là bảo đảm điện cho các địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội, khu vực tập trung đông người và các phụ tải quan trọng. Tại các vị trí trọng điểm, Công ty tính toán phương án cấp điện từ hai hướng độc lập hoặc bố trí máy phát dự phòng khi cần thiết.

Công ty Điện lực Thanh Hóa tiến hành điều chuyển, thay thế máy biến áp góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Trên lưới trung, hạ áp, phương thức kết dây được duy trì ổn định, đồng thời khai thác khả năng liên kết, chuyển tải giữa các đường dây để tăng tính cơ động khi có bất thường. Với các trạm 110 kV mới chỉ có một máy biến áp, phương án san tải hoặc cấp điện vòng từ các trạm lân cận được tính toán nhằm nâng cao khả năng dự phòng.

Cùng với lưới điện, hệ thống SCADA, viễn thông và công nghệ thông tin phục vụ điều hành được rà soát, duy trì ổn định. Bộ phận SCADA của Trung tâm Điều khiển xa cùng lực lượng viễn thông, công nghệ thông tin tổ chức trực 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Từ 0h00 ngày 29/8 đến 24h00 ngày 2/9/2026, các đơn vị trực thuộc không thực hiện những công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện gây ảnh hưởng đến khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố hoặc các tình huống đặc biệt liên quan đến an toàn hệ thống.

Nhân lực kỹ thuật, vật tư, thiết bị dự phòng, nhiên liệu, phương tiện cơ động được bố trí sẵn sàng. Xí nghiệp Lưới điện cao thế và các Điện lực trực thuộc đồng thời rà soát đường dây, trạm biến áp, thiết bị đóng cắt, hành lang tuyến và những khu vực có nguy cơ chịu tác động của mưa lớn, dông lốc.

Các Điện lực chủ động phối hợp với UBND các xã, phường nắm thời gian, địa điểm tổ chức các hoạt động trong dịp lễ; từ đó xác định phụ tải ưu tiên, nguồn dự phòng và nhân lực phù hợp với từng địa bàn.

Bảo đảm điện cho các sự kiện quan trọng

Nhân viên Điện lực Hạc Thành kiểm tra, rà soát các điểm cấp điện phục vụ các sự kiện văn hóa, nghệ thuật được diễn ra trong đêm 01/9 tại Quảng trường Lam Sơn.

Các chương trình nghệ thuật, sự kiện tập trung đông người trong dịp Quốc khánh là những phụ tải cần được đặc biệt quan tâm, không chỉ về yêu cầu cấp điện liên tục mà còn về an toàn cho khán giả, lực lượng tổ chức và khu vực diễn ra sự kiện. Do đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã kiểm tra, rà soát hệ thống cung cấp điện phục vụ Chương trình nghệ thuật và các hoạt động liên quan được tổ chức tối 01/9 tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường Biển Sầm Sơn. Phương án bảo đảm điện được triển khai từ khâu chuẩn bị, tập duyệt, tổng duyệt đến khi chương trình chính thức diễn ra.

Tại hai địa điểm, lực lượng kỹ thuật phối hợp kiểm tra hệ thống điện khu vực sân khấu, khán giả, khu vực kỹ thuật và các vị trí có nguy cơ mất an toàn; đồng thời chuẩn bị máy phát điện dự phòng và bố trí cán bộ trực trong suốt thời gian tổ chức, nhất là thời điểm chương trình diễn ra và bắn pháo hoa.

Công ty cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức kiểm soát nguy cơ mất an toàn điện, phòng ngừa sự cố cháy, nổ, bảo đảm các thiết bị, phụ tải phục vụ chương trình được vận hành đúng yêu cầu.

Sẵn sàng phục vụ các hoạt động và nhu cầu của Nhân dân

Trong điều kiện thời tiết còn tiềm ẩn những yếu tố bất lợi, để kịp thời ứng phó, ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết: “Công ty đã chủ động chuẩn bị các phương án kỹ thuật, nhân lực, vật tư và phương tiện, tổ chức trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của thời tiết và ảnh hưởng của mưa bão trong những ngày qua, các đơn vị đang tập trung cao độ cho công tác ứng trực, khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện. Mục tiêu là bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, góp phần phục vụ tốt các hoạt động của tỉnh và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân trong dịp Quốc khánh”.

Trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị tiếp tục duy trì công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng; cập nhật thông tin về tình hình cung ứng điện, tiếp nhận và xử lý kịp thời yêu cầu của khách hàng.

Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn, tắt các phụ tải không cần thiết. Trong thời tiết mưa dông, không sử dụng thiết bị điện khi tay ướt hoặc tại khu vực ngập nước; không đến gần, không tự ý xử lý khi phát hiện dây điện đứt, rơi xuống đất hoặc thiết bị có dấu hiệu bất thường mà cần cảnh báo người xung quanh và thông báo ngay cho ngành Điện, chính quyền địa phương.

Đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh và địa điểm tổ chức sự kiện, cần kiểm tra hệ thống điện, thiết bị, dây dẫn và nguồn cấp trước khi vận hành, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình sử dụng.

Trung tâm Điều khiển xa tổ chức trực 24/24.

Kỳ nghỉ Quốc khánh là thời điểm các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra sôi động, đây là thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Phía sau ánh điện tại quảng trường, các tuyến phố, mỗi gia đình là tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân và nét đẹp văn hóa nghề nghiệp của những người thợ điện. Với sự chủ động về phương án vận hành, lực lượng trực và khả năng ứng phó, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẵn sàng bảo đảm dòng điện an toàn, liên tục, ổn định, phục vụ các hoạt động của địa phương và nhu cầu của Nhân dân.

Nguyễn Lương