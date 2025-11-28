Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa kỷ niệm 30 năm thành lập

Ngày 28/11, Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (28/11/1995 - 28/11/2025).

Toàn cảnh lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

Cán bộ, công nhân viên và người lao động Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tham dự lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân Vận Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam; Hiệp hội DNDN CCB một số tỉnh, thành phố trong cả nước; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo một số xã, phường trong tỉnh; lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình cùng đông đảo đối tác, khách hàng, cán bộ, công nhân viên và người lao động tập đoàn.

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Ngày 28/11/1995, trên mảnh đất Bỉm Sơn, một doanh nghiệp nhỏ mang tên Tiên Sơn Thanh Hóa ra đời với vốn điều lệ chỉ 550 triệu đồng và 10 lao động là các cựu chiến binh trở về sau những năm tháng chiến tranh. Trong suốt hành trình xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, không ngừng nỗ lực, tăng cường đầu tư, mở rộng tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước... Sau 30 năm, Tiên Sơn Thanh Hóa đã trở thành tập đoàn công nghiệp - thương mại - dịch vụ uy tín hàng đầu tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung bộ với các lĩnh vực trọng tâm: May xuất khẩu, đầu tư bất động sản công nghiệp, du lịch, kinh doanh ô tô.

Doanh nhân - thương binh, cựu chiến binh Trịnh Xuân Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Ông Trịnh Xuân Lượng, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa ôn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển.

Hiện nay, Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa đã xây dựng 13 nhà máy may xuất khẩu, 2 khách sạn, 1 tòa nhà thương mại, tổng vốn đầu tư xây dựng gần 3.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động, trong đó phần lớn là con em cựu chiến binh, gia đình chính sách, hộ nghèo; doanh thu ước đạt 800 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 16 tỷ đồng/năm. Hoạt động kinh doanh hiệu quả, 30 năm qua, tập đoàn đã dành nguồn kinh phí hơn 30 tỷ đồng để triển khai các chương trình an sinh xã hội, vì cộng đồng hết sức ý nghĩa.

Đại diện đối tác quốc tế của Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Với những thành tích đạt được, Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Thanh Hóa như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; cờ thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ... Cá nhân doanh nhân - thương binh, cựu chiến binh Trịnh Xuân Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba, Cúp “Doanh nhân xứ Thanh” cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát huy thành quả đạt được trong 30 năm qua, Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa xác lập mục tiêu ngày càng phát triển, tiếp tục khẳng định thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và của đất nước nói chung.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những thành tích xuất sắc của Tập đoànTiên Sơn Thanh Hóa trong hành trình 30 năm - kiến tạo giá trị, hướng tới tương lai.

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa không ngừng học tập, quán triệt và nhận thức rõ về vị trí, vai trò và sứ mệnh của doanh nghiệp, doanh nhân, xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, góp phần xây dựng quốc gia phồn vinh, thịnh vượng; nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung vào các sản phẩm cao cấp, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường, nhất là các thị trường Âu, Mỹ; quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; tiếp tục tranh thủ thời cơ, vận hội mới, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đã đề ra, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam trao bức trướng của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân Vận Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa đã vinh dự được trao tặng bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu mạnh” của Trung ương Hội CCB Việt Nam; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có nhiều thành tích trong hoạt động Cụm thi đua của tỉnh năm 2024; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh và Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa biểu dương, khen thưởng.

