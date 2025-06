Công an tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng vận hành hiệu quả theo mô hình mới

Với tinh thần chủ động, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, liên thông, toàn diện; sự đồng lòng, đồng sức từ Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đến cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị; sự chia sẻ trách nhiệm vì cái chung của nhiều đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ (CBCS) bị tác động, ảnh hưởng; sự giúp đỡ, ủng hộ của lãnh đạo và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh... các nhiệm vụ trọng tâm về việc sắp xếp Công an cấp xã mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được hoàn thành theo đúng tiến độ và mục tiêu, yêu cầu, chất lượng đề ra, bảo đảm Công an cấp xã đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025...

Công an phường Hạc Thành khẩn trương lắp ráp hệ thống máy móc để giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân trên hệ thống dịch vụ công điện tử.

Chuẩn bị khẩn trương nhưng phải chặt chẽ, đồng bộ

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, không tổ chức đơn vị hành chính câp huyện, ngày 22/6/2025, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành các quyết định sắp xếp Công an các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương theo địa giới hành chính mới. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, sau sắp xếp, hợp nhất, 547 Công an xã, phường, thị trấn được sắp xếp còn 166 Công an phường, xã, tương ứng với đơn vị hành chính cùng cấp. Đây là bước chuyển mình quan trọng trong công tác tổ chức bộ máy của lực lượng Công an Thanh Hóa, đánh dấu giai đoạn mới trong phương thức quản lý, vận hành lực lượng Công an cơ sở.

Với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động soát, đôn đốc, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ bảo đảm điều kiện phục vụ Công an cấp xã hoạt động ốn định. Đặc biệt đã chỉ đạo cơ quan tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị rà soát, đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy về phẩm chất, năng lực, trình độ, gắn với yêu cầu thực tiễn công tác và căn cứ đề xuất của cơ quan tổ chức cán bộ, trên tinh thần dân chủ, minh bạch, khách quan, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã thảo luận kỹ lưỡng, thống nhất quyết định phương án bố trí cán bộ với số lượng rất lớn, qua đó, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và bảo đảm hoạt động của Công an cấp xã hiệu lực, hiệu quả hơn sau sáp nhập.

Công an xã Triệu Sơn sắp xếp hồ sơ, tài liệu về trụ sở mới.

Đồng thời, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tiến hành khảo sát, xây dựng phương án bố trí trụ sở làm việc cho 166 đơn vị Công an cấp xã mới để có văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy ban hành kế hoạch rà soát, kiểm đếm, thống kê và chuyển giao công việc, hồ sơ, tài chính, tài sản đến Công an cấp xã mới sau sáp nhập, hợp nhất. Để tránh lãng phí về cơ sở vật chất, các trụ sở Công an xã, phường. Đồng thời thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc triển khai sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp xã, Công an tỉnh Thanh Hóa theo mô hình mới, lãnh đạo Công an tỉnh đã lựa chọn trụ sở các đơn vị Công an cấp xã mới theo tiêu chí ưu tiên phục vụ tốt nhất cho lực lượng cơ sở như: Đảm bảo diện tích làm việc, doanh trại, bếp ăn, vị trí gần trung tâm hành chính mới của đơn vị cấp xã, tận dụng tối đa các trụ sở dôi dư; có dư địa để sau này có thể xây dựng trụ sở Công an cấp xã mới.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại các đơn vị mới sau sáp nhập sẽ có nhiều thách thức mới, nhất là đối với Công an cấp xã, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ cho Công an cấp xã phục vụ sáp nhập đơn vị hành chính. Chương trình tập huấn được xây dựng bám sát với chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an với nhiều chuyên đề thuộc các nhóm công tác trọng tâm: Quản lý hành chính về trật tự xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, thi đua, khen thưởng và công tác hậu cần - kỹ thuật, hồ sơ nghiệp vụ...

Tất cả đã sẵn sàng cho ngày 1/7

Trên cơ sở chủ trương, đề án của tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an về tổ chức bộ máy Công an cấp xã theo địa giới hành chính mới, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các văn bản về việc triển khai tổ chức bộ máy của Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, thành lập các tổ công tác tiến hành khảo sát tình hình thực tế tại các xã mới để dự kiến mô hình tổ chức công an cấp xã phù hợp. Bên cạnh đó, bố trí chỉ huy và cán bộ, phân công nhiệm vụ công tác theo quy định của Bộ Công an, bảo đảm ANTT trên địa bàn và phù hợp với điều kiện thực tiễn công tác, phát huy năng lực, sở trường công tác chuyên môn. Đồng thời, Công an tỉnh khẩn trương triển khai, chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác và bảo đảm yêu cầu không để gián đoạn trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm ANTT.

Để sẵn sàng cho ngày 01/7/2025, các đơn vị Công an phường, xã trên địa bàn tỉnh chính thức đi vào hoạt động, chiều 29/6/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí Trưởng Công an các phường, xã, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu thời khắc lịch sử trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng lực lượng Công an cấp xã, là tiền đề bảo đảm Công an cấp xã hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và không ngừng trưởng thành, lớn mạnh.

Để bảo đảm Công an cấp xã phải thực sự được nâng cấp, nâng tầm, toàn diện, bám cơ sở, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu toàn lực lượng Công an Thanh Hóa, đặc biệt là Công an cấp xã phải “hành động quyết liệt, tổ chức chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra gián đoạn trong mọi tình huống”. Các đồng chí Trưởng Công an phường, xã phải phát huy tính “tư lệnh”, phải nêu gương, phải bao quát, đôn đốc, sát sao công việc trên tinh thần “phải có tầm nhìn bao quát hơn”

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 8 Công an phường trước đây, trụ sở Công an phường Hạc Thành được đặt tại Trung tâm hành chính phường Đông Hương. Ngay sau khi tiếp nhận trụ sở mới, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Công an phường Hạc Thành đã nhanh chóng sắp xếp, lắp đặt các biển hiệu mới, đồng thời trang trí khánh tiết theo đúng quy định.

Nhận quyết định về công tác tại Công an phường Hạc Thành với chức vụ Trưởng Công phường, Thượng tá Mai Anh Tiến chia sẻ: Ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, lãnh đạo Công an phường tập trung quán triệt cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thực hiện nghiêm túc các hoạt động, không gián đoạn nhiệm vụ, không bỏ trống địa bàn, giữ vững ổn định ANTT; duy trì bộ phận một cửa, đảm bảo không bị tắc nghẽn, giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho Nhân dân. Đồng thời, tập trung đánh giá cán bộ, để bố trí công tác theo năng lực, sở trường... để phục vụ người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn, gia tăng tính minh bạch, thái độ phục vụ của lực lượng Công an phường đối với người dân.

Với tinh thần “khẩn trương nhưng chắc chắn”, công tác chuẩn bị các điều kiện cho Công an cấp xã hoạt động khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đã và đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tích cực triển khai bảo đảm tổ chức bộ máy và các điều kiện để đảm bảo 100% Công an xã sẽ vận hành hiệu quả ngay từ ngày 01/7/2025, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thái Thanh (CTV)