Công an Thanh Hóa trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Chiều 20/9, tại Công an huyện Quảng Xương, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá 2 chuyên án trộm cắp tài sản và xâm phạm mồ mả hài cốt, cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Quảng Xương. Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trao thưởng cho các đơn vị tham gia 2 Ban Chuyên án.

Báo cáo kết quả điều tra, khám phá 2 chuyên xảy ra trên địa bàn huyện Quảng Xương, nêu rõ: Từ tháng 1/2024 đến giữa tháng 8/2024, tại một số mặt bằng dự án dân cư đô thị trên địa bàn thị trấn Tân Phong và xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương liên tiếp xảy ra hàng chục vụ cắt trộm dây cáp điện ngầm, gây thiệt hại ước tính khoảng hơn 6 tỷ đồng.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi và chuyên nghiệp. Bọn chúng thường lựa chọn các mặt bằng vừa mới hoàn thành, có ít hộ gia đình sinh sống, chưa lắp đặt hệ thống camera giám sát, sau đó lợi dụng trời tối sử dụng kìm, găng tay, xà beng để thực hiện hành vi phạm tội. Chỉ tính từ tháng 1/2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã gây ra hơn 30 vụ cắt trộm dây cáp điện ngầm, với tổng số hơn 7 tấn đồng.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an huyện Quảng Xương và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh nhang chóng điều tra, xác minh làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, gồm: Lê Văn Lưu, sinh năm 1995; Trần Văn Thành, sinh năm 1992 đều trú tại xã Yên Lạc, huyện Yên Định và Trịnh Thị Thủy, sinh năm 1982 trú tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương.

Vụ án xâm phạm mồ mả hài cốt, cưỡng đoạt tài sản xảy ra ngày 10/9/2024 trên địa bàn xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương. Đây là vụ án hi hữu, gây xôn xao dư luận và bức xúc đối với gia đình người đã khuất. Chỉ vì cần tiền tiêu xài và trả nợ, đối tượng Lưu Thanh Nam (sinh năm 1987) ở thôn Triều Công, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương đã đang tâm đào trộm mộ, sau đó lấy hài cốt của người đã khuất để tống tiền, yêu cầu thân nhân gia đình người đã khuất phải đưa số tiền 5 tỷ đồng để chuộc hài cốt.

Lãnh đạo huyện Quảng Xương trao thưởng cho các đơn vị.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, chỉ sau 2 ngày tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Lưu Thanh Nam là thủ phạm, góp phần trấn an dư luận và ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của 2 Ban Chuyên án, Giám đốc Công an tỉnh và UBND huyện Quảng Xương đã thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Quảng Xương mỗi đơn vị số tiền 60 triệu đồng; Phòng Kĩ thuật hình sự và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ mỗi đơn vị 20 triệu đồng. Giám đốc Công an tỉnh đã tặng Giấy khen cho 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh 2 Chuyên án. Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương trao Giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân thuộc Công an huyện Quảng Xương.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh 2 Chuyên án được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc của các đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Việc điều tra, khám phá nhanh các vụ án đã góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, ổn định tình hình và củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đơn vị cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và tấn công quyết liệt đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, tội phạm cố ý gây thương tích... Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần kiềm chế và kéo giảm tội phạm.

Đối với 2 chuyên án đã điều tra làm rõ, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Quảng Xương tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thái Thanh (CTV)