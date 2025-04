Công an Thanh Hóa bắt giữ đối tượng truy nã về tội chứa mại dâm

(Baothanhhoa.vn) - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Nghi Sơn (TX Nghi Sơn) bắt giữ đối tượng Nghiêm Văn Kiểu, sinh năm 1972 ở xã Nghi Sơn. Đây là đối tựng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng nai truy nã về tội “Chứa mại dâm”.